SNSで44,000いいね！クリエイター・ミチル新作、10月6日（中秋の名月）発売！

株式会社パートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：盛田哲平）が運営する雑貨ブランド「王様のアイディア」は、SNSで話題となった人気クリエイター・ミチルさんのアイデア「うさぎが餅をつくトートバッグ」を、実際に使えるプロダクトとして商品化しました。2025年10月6日（月）の中秋の名月より発売いたします。

本商品は「王様のアイディア オンラインストア」に加え、ほぼ日ストア「架空が実在する雑貨店」でも販売いたします。

「持ち手が餅」

このバッグの最大の特徴は、うさぎたちが餅をつくデザインに合わせ、持ち手部分を“搗きたてのお餅”のように見立てた仕掛けです。ふっくらとした白いハンドルが臼から伸びるお餅のように見えることで、バッグ全体で「餅つきのワンシーン」を完成させています。

SNS発のヒットデザインが商品化

2025年2月にミチルさんがX（旧Twitter）に投稿したオリジナルバッグの写真は、117万インプレッション、44,000件を超える「いいね」を獲得し、「かわいい！」「欲しい！」と大きな反響を集めました。

その声を受け、今回「王様のアイディア」と「ほぼ日」が連携して商品化。お月見の季節にぴったりな“遊び心と実用性を兼ね備えたバッグ”として誕生しました。

ミチル：https://twitter.com/mitiruxxx

【商品概要】

商品名：うさぎが餅をつくトートバッグ

販売価格：3,200円（税込3,520円）

サイズ：幅約340mm × 高さ220mm × 奥行き120mm

素材：コットン、ポリエステル

原産国：中国

発売日：2025年10月6日（月）

商品詳細：https://www.kingsidea.jp/items/120511950

【株式会社パートナーズ】

ワクワクを、共創しよう。

わたしたちは、アイディアをカタチにする、ものづくりのプロフェッショナル集団です。企業・カスタマー・クリエイターとの共創を通じて、ワクワクを創り続けます。

【パートナーズが王様のアイディアを復活させたワケ】

私たちパートナーズは、多種多様なアイデアや企画をプロダクトとして具現化し、世の中の人々に手に取ってもらえるように量産化する仕組みをもつ会社です。

「王様のアイディア」を令和の時代に復活させ、運営する――。

これは、長年培ってきたものづくりの知見はもちろん、企画・製造するクリエイターの皆様の素晴らしさを広めたい。ものづくりの価値をもっと高めたいという思いが縁を結び、新たなチャレンジへと繋がりました。

