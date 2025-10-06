【新潟県小千谷市】AIオンデマンド交通（愛称：イコテ）の運行を開始しました！

AIオンデマンド交通「イコテ」について

小千谷市AIオンデマンド交通「イコテ」車両の画像

イコテロゴ

小千谷市（おぢやし）は、高齢者などの移動支援対策や地域内での移動の利便性向上、また、９月末に廃止となった循環バスに代わる新たな公共交通として、AIオンデマンド交通「イコテ」の運行を開始しました。

AIオンデマンド交通とは、人工知能を活用して、利用者の予約に応じて運行する乗り合いの交通です。従来の定時定路線型のバスとは異なり、利用者の需要に合わせて運行するため、時刻表に縛られず、柔軟な移動手段を提供します。

- 愛称は「イコテ」

また、「イコテ」という愛称は公募によって決定しました。応募は全国から652点あり、大人から子どもまで親しみやすい小千谷市の方言である「いこーて（行こうて）」から名付けられた「イコテ」が採用となりました。

本サービスで市民みんなが「いこーて」と声を掛け合い、気軽に利用できるAIオンデマンド交通のサービスがともに広まっていくことを目指します。

イコテの使い方

運行概要

開始日

令和7年10月1日（水曜日）

運行日時

月曜日～金曜日の午前8時30分～午後4時

※土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）は運行しません。

運行車両

普通車（乗車定員：4人）2台

サービス対象

市内外問わずどなたでも利用できます。

運行区域

西小千谷地区、東小千谷地区、山辺地区、城川地区

乗降ポイントは、公共施設、医療機関、商業施設、町内集会施設、ゴミステーションなど、175か所に設置

運賃（1人あたり）

中学生以上：500円（300円）

小学生・障がい者：250円（150円）

小児障がい者：130円（80円）

未就学児：無料

※（）内は乗継割引運賃

イコテと乗合タクシー（北山線・池の平線・塩谷線）の乗継利用をした場合に、イコテの運賃を割引します（申告制）。

※次の乗降ポイント（停留所）での乗継のみ割引の対象となります。

イコテ：「ホントカ。」「小千谷駅」

乗合タクシー：「本町（ホントカ。」「小千谷駅」

乗継利用することを降車時（運賃支払時）に運転手へ必ず申告してください。

※本情報は令和7年10月1日時点の情報です。

運行イメージ

乗降ポイントマップ１.乗降ポイントマップ２.利用イメージ画像予約画面1｜乗降ポイントを指定して事前予約

予約方法

電話、市公式LINE、スマートフォンアプリ「MONET」

予約センターの電話番号

0258-86-8805（小千谷タクシー株式会社内）

予約受付時間

利用希望日の1週間前から利用当日の30分前まで予約が可能

電話での予約は、月曜日～金曜日の午前8時から午後4時まで

2｜予約した日時に乗降ポイントで乗車→目的地の乗降ポイントで降車

降車時に、現金・クレジットカード・コード決済による運賃の支払い

クレジットカード

VISA、JCB、Mastercard、AmericanExpress、DISCOVER、DinersClub

コード決済

PayPay、d払い、楽天pay、auPAY、メルペイ、Jcoin、Alipay、UnionPay、WeChatPay、JKOPay

乗降ポイント

出発式を開催しました

イコテの概要・利用方法の詳細はこちら :https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/nigiwai/ikote.html出発式でのテープカットの様子

運行開始の前日9月30日に、小千谷市ひと・まち・文化共創拠点ホントカ。（以下、ホントカ。）で出発式を開催しました。

出発式で取材を受ける宮崎市長市長のコメント

9月末で終了した循環バスに代わり、市民のみなさんの暮らしに寄り添う足として、イコテが末永く愛され、小千谷に新たな風を吹き込む地域交通となることを祈っています。

これまでの経緯

令和7年3月：導入決定

令和7年4月：愛称募集開始

6月：愛称決定

8月～９月：市内各地区で説明会を開催

9月24日：予約受付開始

9月30日：出発式

10月1日：運行開始

小千谷市役所にぎわい交流課 交流推進係

担当｜石上・樋口

TEL：0258-83-3512

FAX：0258-83-0871

Mail：kouryu@city.ojiya.niigata.jp