Skimlinksセミナー：世界の大手メディアも活用する「次世代アフィリエイト」

タブーラ・ジャパン株式会社

オープン・ウェブ上で最大級のアフィリエイトマーケティングプラットフォームSkimlinks（https://www.skimlinks.com/ja/）は、2025年10月16日(木)、メディア運用者向けに無料オンラインセミナーを開催します。本セミナーでは、Skimlinksを活用した効果的なアフィリエイト運用方法を学ぶことができます。

セミナー詳細はこちら :http://start.skimlinks.com/skimlinks.jp.webinar

Skimlinksは、全世界で48,500以上の広告主及び50以上のアフィリエイトネットワークと連携し、北米、英国、欧州、アジア太平洋を含む主要市場で、Conde Nast、Hearst、Forbesなどのプレミアムオンラインメディアにサービスを提供し、日々600万ドル以上の売上を実現しています。さらに、2021年には世界最大のコンテンツディスカバリー・プラットフォームTaboola（Nasdaq: TBLA）の傘下に入り、事業を拡大しています。

セミナーで学べること

AIの普及やユーザー行動の変化により、アフィリエイト市場は大きな転換期を迎えています。今こそ、効率的かつ成果の出る新しい運用方法を知ることが重要です。

本ウェビナーでは、日本初のグローバル対応アフィリエイトサービス「Skimlinks」 の特長や、最新の市場トレンドを踏まえた、収益拡大の具体的な方法をお届けします。さらに、一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）代表理事 笠井北斗様をゲストにお迎えし、変化の激しい市場でチャンスを掴むための視点をお届けします。

当日のプログラム

1. Skimlinksのご紹介 - 日本初のグローバル対応アフィリエイトサービスとは

2. 市場のトレンド予測とアフィリエイト戦略

3. 成功事例・ケーススタディ

4. 変化するアフィリエイト市場でチャンスを掴む方法

5. 質疑応答

※内容は一部変更する場合がございます。

セミナー概要

開催日時：2025年10月16日(木) 午後1時00分～午後1時45分

会場：オンラインウェビナー

参加費：無料

参加者特典：Skimlinksによる無料アフィリエイト戦略コンサルティング

登壇者

Skimlinks エグゼクティブセールスディレクター 谷野百合佳

一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）代表理事 笠井北斗氏

お申込み

以下のページよりお申込みください

http://start.skimlinks.com/skimlinks.jp.webinar

申込締切：2025年10月15日(水) 午後17時59分

Skimlinksについて

Skimlinksは、Eコマース・コンテンツのマネタイズをリードするプラットフォームです。同社の技術は、Eコマース・コンテンツ内の製品リンクを自動的にマネタイズし、オンラインメディアが生み出した売上の一部を収益として得られるようにします。Skimlinksのプラットフォームは、デスクトップおよびモバイルでのコンテンツを通じた収益化戦略を立ち上げ、拡大するための技術とデータを一元的に提供するワンストップソリューションです。

SkimlinksはTaboolaの関連会社です。詳細は https://www.skimlinks.com/ja/をご覧ください。

Facebook：＠SkimlinksJapan（https://www.facebook.com/skimlinks.jp）

LinkedIn：＠Skimlinks（https://www.linkedin.com/company/skimlinks）

イベントについてのお問い合わせ先

Skimlinksイベント事務局

シニア・マーケティング・マネージャー 河野奈緒美

cnx-apac-geo-mktg@taboola.com

Taboolaについて

Taboolaは、人々が興味を持ちそうな新しいコンテンツを発見するきっかけを提供します。

ディープラーニングとオープンウェブ上での膨大なデータセットを活用した革新的なプラットフォームと製品群は、世界で15,000社以上の企業に利用され、毎日5億人以上の人々にリーチしています。日本国内でも、大手メディア様の多くと提携し、約500以上のサイトについて長期独占契約を締結しています。

広告主は、Taboolaを通じて、最適なタイミングにターゲット層へ効果的にアプローチし、ビジネスを成長させます。メディア、モバイルオペレータ、モバイルデバイスメーカーなどのデジタルプロパティは、Taboolaを利用することで収益とユーザーエンゲージメントを向上することができます。Taboolaは、ニューヨークに本社を置き、世界26都市にオフィスを構えています。

Taboolaは日本インタラクティブ広告協会（JIAA）の運営するデジタル広告品質基準認定機構（JICDAQ）の認証を取得しています。

会社名：タブーラ・ジャパン株式会社

会社代表：代表取締役 石井眞

URL：https://www.taboola.com/ja/

Facebook： @TaboolaJapan（https://www.facebook.com/TaboolaJapan）

X （旧Twitter）：@TaboolaJapan（https://twitter.com/TaboolaJapan）

※本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

※本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。