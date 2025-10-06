【千葉】共同作業をしながら仲を深める(ハート)「袖ケ浦市クリスマス婚活パーティ」を開催します！
袖ケ浦市
袖ケ浦市では、結婚を希望する方々に出会いの機会を提供するため、婚活イベントを開催します。
参加者同士で共同作業をして楽しみながら仲を深めていき、最後はクリスマスにちなんでプレゼント交換を行います。
袖ケ浦市で素敵なパートナーを見つけてみませんか？
イベント概要
(ハート)開催日 令和7年12月14日（日）
(ハート)集合場所／時間 袖ケ浦市役所／13時頃
※参加者には追って詳細をご連絡します。
※イベント会場まではバス移動となります。
(ハート)申込方法 申込フォーム(https://logoform.jp/form/tSXa/1180576)
(ハート)イベント内容 餃子の皮を使ったミニピザ作り、フリートーク、プレゼント交換など
(ハート)対象 男性：25～40歳の市内在住在勤者
女性：25～40歳（住居地は問いません。）
※申込多数の場合は抽選となります。
(ハート)参加費 2,000円
(ハート)定員 男女各12名
その他の注意事項
・申込時には、参加者ご本人の「顔写真付き身分証明書（運転免許証等）の添付が必要です。
・イベント当日は、クリスマスをテーマにプレゼント交換を予定しています。
予算1,000円から2,000円の範囲内で、異性参加者へのプレゼントをご用意のうえ、当日持参してください。
申込フォームはこちら :
https://logoform.jp/form/tSXa/1180576