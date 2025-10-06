【千葉】共同作業をしながら仲を深める(ハート)「袖ケ浦市クリスマス婚活パーティ」を開催します！

袖ケ浦市


袖ケ浦市では、結婚を希望する方々に出会いの機会を提供するため、婚活イベントを開催します。


参加者同士で共同作業をして楽しみながら仲を深めていき、最後はクリスマスにちなんでプレゼント交換を行います。


袖ケ浦市で素敵なパートナーを見つけてみませんか？



イベント概要

(ハート)開催日 　　　 　 令和7年12月14日（日）　


(ハート)集合場所／時間　袖ケ浦市役所／13時頃


　　　　　　　 　 ※参加者には追って詳細をご連絡します。


　　　　　　　　 ※イベント会場まではバス移動となります。


(ハート)申込方法　　　　申込フォーム(https://logoform.jp/form/tSXa/1180576)


(ハート)イベント内容　　餃子の皮を使ったミニピザ作り、フリートーク、プレゼント交換など


(ハート)対象　　　　　　男性：25～40歳の市内在住在勤者


　　　　　　　 　 女性：25～40歳（住居地は問いません。）


　　　　　　　 　 ※申込多数の場合は抽選となります。


(ハート)参加費　　　　 2,000円


(ハート)定員　　　　　 男女各12名


その他の注意事項

・申込時には、参加者ご本人の「顔写真付き身分証明書（運転免許証等）の添付が必要です。


・イベント当日は、クリスマスをテーマにプレゼント交換を予定しています。


　予算1,000円から2,000円の範囲内で、異性参加者へのプレゼントをご用意のうえ、当日持参してください。



申込フォームはこちら :
https://logoform.jp/form/tSXa/1180576