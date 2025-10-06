バーチャルアイドル「SO.ON project LaV」に新メンバー「白藤凪咲」が登場

学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

JIKEI COMグループの全国高等課程・高等専修学校から誕生したバーチャルアイドルプロジェクト「SO.ON project LaV(https://lav.so-on-project.jp/)（ソーオン プロジェクト ラブイ）」に、新メンバーとして「白藤凪咲（しらふじ・なぎさ）」が登場しました。

「SO.ON project LaV」は、JIKEI COMグループの全国高等課程・高等専修学校に通うリアル女子高生たちによる「SO.ON project(https://www.so-on-project.jp/)」から誕生した、新しい時代の新しいアイドルの形を最新テクノロジーで表現するバーチャルアイドルユニットです。YouTube配信やメタバース空間でのライブをはじめ、多岐にわたる活動を展開しています。

「白藤凪咲」の登場によって「LaV」は5人組アイドルユニットへと進化。新たな活気がもたらされ、パフォーマンスの幅が広がること間違いなしです！

白藤凪咲（しらふじ・なぎさ）

【学年】高校1年

【誕生日】4月7日

【血液型】O 型

【家族構成】父、母

【好きなもの】おにぎり、アウトドア、ダンス、アクセサリー

【苦手なもの】おばけ、テスト、早起き

【趣味】水族館巡り、百人一首

【モチーフ】白い狐、ネモフィラ、藤の花

【性格】

◎正義感が強く、困っている人や友達を放っておけない

◎アウトドアやダンスなどアクティブに活動することが好きな一面と、水族館巡りをしてゆったり自分の時間を過ごすことも大切にしている

◎早く一人前のアイドルとして認められたくて日々レッスンに励んでいる

【目指すアイドル像】

元気いっぱいで勇気を与えられるようなアイドル！

凪咲からのメッセージ

はじめまして！ SO.ON project LaV新メンバーの白藤凪咲です！

まだまだ分からないことがたくさんありますが、大好きなダンスを活かして、自分なりに精一杯頑張ります！

たくさん応援してくれたら嬉しいです♪

これから、どうぞよろしくお願いします☆

【キャラクターデザイン】

藍川／東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校高等課程 VTuber専攻1年

齊藤茜／東京デザインテクノロジーセンター専門学校 スーパーゲームクリエイター専攻4年

福松陽／東京デザインテクノロジーセンター専門学校 スーパーCGクリエイター専攻4年

栗田篤武／東京デザインテクノロジーセンター専門学校 スーパーCGクリエイター専攻3年

中村美月／東京デザインテクノロジーセンター専門学校高等課程 VTuber専攻1年

岡本悠莉彩／神戸・甲陽音楽ダンス＆アート高等専修学校 VTuber専攻1年

NEWS！ 「SO.ON project LaV」の公式ウェブサイトがリニューアル

躍動感たっぷりのメンバーに会える！ 近日中に白藤凪咲もお目見え予定です。ミュージックビデオやグッズなど、最新のニュースをキュートに伝えます。

https://lav.so-on-project.jp/

▼▼「SO.ON project LaV（ソーオン プロジェクト ラブイ）」は、3Dライブやイベント出演、商品PRをはじめ、さまざまなコラボ案件を募集しています。くわしくは下記までお問い合わせください▼▼

contact@so-on-project.jp

SO.ON project LaV（ソーオン プロジェクト ラブイ）とは

「SO.ON project（ソーオン プロジェクト）」は、JIKEI COMグループの全国の高等課程・高等専修学校に通うリアル女子高生たちによるアイドルユニット。K-POPアイドル、歌手、ダンサー、タレントなど、さまざまな夢や目標を持ったメンバーが授業の一環としてアイドル活動を行っています。2021年9月、「バーチャル空間で活躍するアイドル」をコンセプトに「SO.ON project LaV（ソーオン プロジェクト ラブイ）」がデビューし、5人のメンバーが活動しています。楽曲配信やVTuber専門情報誌への登場のほか、メタバース空間（Fortnite、Roblox、Virtual Market）での総合音楽イベントへの参加、中国のBiliBiliでの動画配信、タイ向けの配信など、インターネットを中心に活躍しています。5人の⻘春を探す旅はまだまだ終わりません！

〈公式サイト〉https://lav.so-on-project.jp/

〈YouTube〉「SO.ON project LaV チャンネル」https://www.youtube.com/channel/UClSUzxuLIZZUATC1xVsXLoA

〈X（旧 Twitter）〉https://x.com/SOONprojectLaV

〈BiliBili〉「SOONprojectLaV的个人空间-哔哩哔哩」 https://b23.tv/Q0puI5B

