いなばペットフード　「ちゅ～る」ハロウィンTVCM動画を公開！猫ちゃん動画第一弾公開！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、2025年も「ちゅ～る」のハロウィンTVCMを制作いたしました。8月に実施した公募キャンペーンで、全国の飼い主様からご応募いただいた猫ちゃんが主役です。心温まるCM動画を10/6より公開いたしました。










■2025年ハロウィンCM第一弾に出演してくれた猫ちゃん


・大阪府　オズワルド


・東京都　ちろ・なつ


・群馬県　あんず


・京都府　レオン


・兵庫県　そら



猫ちゃん　第一弾CM　YouTube動画


https://youtu.be/E6GoQhPqjAY



今年もたくさんの素晴らしいご応募をいただき、ありがとうございました。


猫ちゃんの愛くるしさはもちろん、ハロウィンにちなんだ仮装やグッズが映える動画を、ぜひお楽しみください！



「CIAOちゅ～る」の商品情報　いなばペットフード株式会社(https://www.ciao-churu.fun/)


いなばペットフードHP→いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)


いなば食品HP→いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)