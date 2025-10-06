いなばペットフード　「ちゅ～る」ハロウィンTVCM動画を公開！猫ちゃん動画第一弾公開！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、2025年も「ちゅ～る」のハロウィンTVCMを制作いたしました。8月に実施した公募キャンペーンで、全国の飼い主様からご応募いただいた猫ちゃんが主役です。心温まるCM動画を10/6より公開いたしました。

■2025年ハロウィンCM第一弾に出演してくれた猫ちゃん

・大阪府 オズワルド

・東京都 ちろ・なつ

・群馬県 あんず

・京都府 レオン

・兵庫県 そら

猫ちゃん 第一弾CM YouTube動画

https://youtu.be/E6GoQhPqjAY

今年もたくさんの素晴らしいご応募をいただき、ありがとうございました。

猫ちゃんの愛くるしさはもちろん、ハロウィンにちなんだ仮装やグッズが映える動画を、ぜひお楽しみください！

「CIAOちゅ～る」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.ciao-churu.fun/)

いなばペットフードHP→いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品HP→いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)