竹ノ谷 優駕スベディ選手2026シーズン加入内定のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

この度、前橋育英高校所属の竹ノ谷優駕スベディ選手が2026シーズンよりモンテディオ山形へ加入することが内定しましたのでお知らせいたします。

竹ノ谷 優駕スベディ Yugasubedi TAKENOYA

生年月日 :2007年12月27日(17歳)

出身地 :埼玉県

身長体重 :178cm、64kg

ポジション :MF

利き足 :右

所属歴 :

江南南サッカー少年団 - クマガヤSCジュニアユース - 前橋育英高校

竹ノ谷優駕スベディ選手コメント

この度、2026シーズンよりモンテディオ山形に加入することになりました、前橋育英高校の竹ノ谷優駕スベディです。

プロサッカー選手になるという夢を、モンテディオ山形という素晴らしいクラブで叶えることができ、大変嬉しく思います。

今までお世話になった江南南サッカー少年団、クマガヤSCジュニアユース、そして前橋育英高校の指導者の方々、先生方、喜怒哀楽を共にしたチームメイト、友人、そして常に支えてくれた家族に助けられてここまで成長することができました。サッカーを続けられたのは皆様のおかげであり、その感謝の気持ちをピッチで表現し、恩返ししていきたいと思います。

自分の持ち味である情熱あるプレー、予測力、ユーティリティ性を発揮して、モンテディオ山形を応援してくださっているファンの方々と共に熱く闘い勝利に貢献できるように頑張ります。

応援よろしくお願いします。