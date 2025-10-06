【出展協賛社募集開始】国際女性デーに合わせて「第六回 WEHealth2026」開催決定

株式会社ステルラ

株式会社ステルラ（本社：東京都、代表取締役：西 史織）は、2026年3月6日（金）・7日（土）の2日間、WITH HARAJUKU HALLにて「第六回 WEHealth2026」を開催いたします。本日より、出展協賛社の募集を開始いたします。

「WEHealth（ウィーヘルス）」は、国際女性デーにあわせて毎年開催している女性のためのフェスティバルです。女性が自分らしく生きるために欠かせない 「カラダ」「ココロ」「キャリア／ライフスタイル」 の3つを軸に、最新のアイテムやサービス、学びや体験が一堂に集まります。

2025年には2,500名以上が来場し、フェムテック・ヘルスケア・ウェルネス・キャリア関連企業など多彩な出展・登壇者が参加。来場者の満足度は88％と高く、「新しい商品に出会えた」「商品を実際に試して比較できた」「トークセッションで新しい学びが得られた」などの声をいただいています。

2026年のテーマは 「選ぶたび、ワクワクするわたしに」。来場者がブースを巡り、体験し、学び、語り合うたびに「自分らしい未来」が形になる瞬間をつくります。

本フェスでは、プラチナ・ゴールド・シルバー各スポンサーやスタンダード出展をはじめ、セッション協賛、サンプリング協賛、Somethingイエロー協賛、キッズスペース協賛など、多様な協賛プランをご用意しています。目的や規模に応じて最適な参加方法をお選びいただけます。

出展協賛のお申し込みは2025年11月末一次締切／2026年1月末二次締切 を予定しています。枠数に限りがございますので、ぜひお早めにご相談ください。

2025年3月開催「WEHealth2025」の様子2025年3月開催「WEHealth2025」の様子

▼開催概要

名称：第六回 WEHealth2026

会期：2026年3月6日（金）・7日（土）11:00～17:00

会場：WITH HARAJUKU HALL(https://withharajuku-hall.jp/)（東京都渋谷区）

主催：株式会社ステルラ(https://sutelura.jp/)

来場目標：2,800名

入場料：無料（事前予約制）

イベント公式ページ：https://wehealth.co.jp/

※WEHealth2025の情報となります。

協賛募集資料ダウンロードフォーム :https://forms.gle/k18tUJs6X7zKeQnC7WEHealth2026の詳細・協賛プランについては、こちらのフォームより資料をダウンロードください。

▼WEHealthの来場者についての特徴

・20～40代女性が中心

WEHealthの来場者は９割が女性。また20代：12％、30代：45％、40代：30％と、働き盛り・子育て世代・キャリア形成期など、ライフステージが多様な層が来場します。

・健康・美容・ウェルネスへの関心が高い

フェムテックやセルフケア、メンタルケアなど「自分のカラダとココロを大切にする」サービスに積極的です。

・ライフスタイルをアップデートしたい人

キャリアや働き方、暮らし方に関心を持ち、未来の選択肢を広げる情報を求めています。

・新しい商品・体験を楽しみたい人

会場でのサンプリングや体験ブースを通じて、実際に触れたり試したりすることを目的に訪れる方が多いです。

・SNS発信に積極的

「Somethingイエロー」や会場のフォトスポットなど、写真・動画でのシェアを楽しむ人が多く、拡散効果が期待できます。

▼WEHealthイベントと相性の良い企業様

2025年3月開催「WEHealth2025」の様子2025年3月開催「WEHealth2025」の様子

・女性向けの商品・サービスを展開している企業様

来場者の大半が女性である本イベントは、ターゲット層に直接商品を届け、リアルな体験やフィードバックを得る絶好の機会です。

・健康・美容・ウェルネス・ライフスタイル領域での認知を広げたい企業様

「カラダ」「ココロ」「キャリア／ライフスタイル」をテーマにしたエリア構成のため、親和性の高いブランド訴求が可能です。

・日用品・食品・飲料など、生活に身近な商材を展開している企業様

来場者が日常生活で手に取る機会の多い商材は、サンプリングや試食・体験を通じて高い効果を発揮します。

・ファッション・雑貨・サービスなど、新しいライフスタイル提案をしたい企業様

「自分らしい選択肢」を求める来場者に、ブランドの世界観を直接体験していただけます。

・キャリア支援・教育・金融・保険など、働き方や暮らしをサポートする企業様

キャリアやライフデザインに関心を持つ来場者に、自社のサービスや取り組みを伝える絶好の場です。

・住宅・住まい・暮らし関連サービスを展開する企業様

ウェルビーイングを重視する来場者に向けて、暮らしをより豊かにする提案が可能です。

▼国際女性デーとは

2025年3月開催「WEHealth2025」の様子2025年3月開催「WEHealth2025」の様子

国際女性デー（International Women’s Day）は、毎年3月8日に世界各地で祝われる、女性の権利や社会進出を考える記念日です。1977年に国連で公式に制定され、現在では「ジェンダー平等」や「多様な生き方」を考えるきっかけの日として広く認知されています。日本でもミモザの花をシンボルに、女性の活躍やウェルビーイングを応援するイベントが各地で開催されています。

協賛募集資料ダウンロードフォーム :https://forms.gle/k18tUJs6X7zKeQnC7WEHealth2026の詳細・協賛プランについては、こちらのフォームより資料をダウンロードください。