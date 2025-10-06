【EBISU FLOWER PARK 新宿】2024年9月30日オープンの新店舗がさらにグレードアップ。フラワーアーティストALLY氏による世界観設計で、スタイリッシュな非日常空間へ進化

株式会社クローバークラブ

2024年9月30日にオープンしたばかりの新店舗が、早くも次のステージへ。フラワーアーティスト ALLY（アリー）氏 による空間演出のもと、スタイリッシュで洗練された非日常体験を提供いたします。

都会の夜に咲く“洗練と官能”──ALLY氏による空間デザイン

ALLY氏は東京都内を拠点に活動するフラワーアーティスト。完全予約制・無店舗スタイルで、ギフト制作から空間演出、ビジュアルディレクションまで幅広く手がけています。

そのデザインは「強さの中にある美しさ」をテーマに、黒と光のコントラスト、花びらの重なり、香りの動線までを計算した構成が特徴。彼女の手がけるお花は、単なる装飾ではなく“感情を揺さぶる瞬間の芸術”です。

「花は飾るものではなく、人の感情を動かす存在」--

ALLY氏のこの信念が、EBISU FLOWER PARK 新宿店の世界観を象徴しています。

新宿店、内装アップグレードのポイント

リニューアル後の新宿店は、「都会の夜に咲く、感情の花」をテーマに設計。

シックな照明と花々の陰影が交差し、まるで映画のワンシーンのような没入感を生み出します。

今後は カラオケ、シーシャ、飲み放題 を完備し、会員制ならではのラグジュアリーなひとときを演出。

“お花に包まれる非日常”を軸に、香り・光・音・時間を五感で味わう「大人のためのフラワーラウンジ」として進化を続けます。

会員様の声から生まれるブランド体験

実際にご来店いただいた会員様からは、次のような温かいお声をいただいています。

「無事到着して、楽しい時間を過ごしてまいりました。

店長さんのお話も楽しく、お酒もおつまみも美味しく、あっという間に時間が経ちました。

お土産のお花も嬉しかったです。

お酒にもお花にも詳しくて、新宿のこともよく知っている店長さんがこちらのお店にピッタリで、さすがと思いました。

今度は母や友達を連れて行きたいと思います。

今日はサポートをありがとうございました。」

このお客様はご来店後、全店舗共通会員権の購入を希望。

ブランド体験が“感動と信頼”として広がっていることを象徴するエピソードです。

今後の展開：全国19店舗、それぞれ異なる世界観へ

EBISU FLOWER PARKは今後、全国19店舗の展開を予定しています。

その中で「VIP店舗」と「ストーリー店舗」を明確に分け、店舗ごとに異なる世界観を創出する予定です。

VIP店舗では、「アンティーク」「ラグジュアリー」「ロココ」「バロック」など、建築様式ごとのテーマ性を強化。



一方、通常店舗では「深海」「桜」「果実」「光」「砂浜」など自然の情景を取り入れ、“物語のある空間体験”を追求します。

どの店舗も一つとして同じものは存在しない。

“旅するようにお花を感じる” それがEBISU FLOWER PARKの哲学です。

フラワーバー「EBISU FLOWER PARK」とは

「花×お酒×五感体験」をテーマに、全国に展開する完全会員制フラワーバー。

お花に包まれた空間で、カクテルやスイーツ、香りや光の演出を通して五感すべてで楽しむ“お花の新しい体験”を提供しています。

「感じる・味わう・包まれる」をキーワードに、お花の新しい価値を創造します。

