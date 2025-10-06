超特急・タカシのプロデュースブランド「Freecus」から、ホリデーシーズンを華やかに彩る2nd Collectionが登場！パールで魅了するアクセサリーや、暖色カラーのネイルポリッシュが新登場。

株式会社エスモードアート

　誰もが安心して、より多くの方に幸せを運び、楽しんでもらいたいといったプロデューサー・タカシの愛と想いが詰まったブランド「Freecus（フィカス）」のアイテムは、動物実験を行わないクルエルティフリーや、金属アレルギーに配慮したニッケルフリーなど、ジェンダーレスかつボーダーレスに楽しめるエシカルな取り組みを取り入れたブランドです。






プロデューサー：超特急・タカシ　プロフィール／コメント




前回のコレクションの時に、本当にたくさんの方にFreecusのアイテムを楽しんでいただけているんだなと感じて嬉しく思っていました。



そんな中で、今回、Freecusの2nd Collectionを発表させていただくことができました。


皆さんにアイテムをたくさんお迎えしてもらい、大切に使っていただけているおかげです。ありがとうございます。



ファッションやアクセサリーなど、自分を表現するのに制限はないと思っているので、自由にジェンダーレスに楽しんでもらいたいです。



このアイテムは僕が、私が着けてもいいのかなと思う瞬間があるという方、あなたらしさはあなたが作るんです！着けたいアイテムをあなたの意志で選んで楽しんでほしいです。



悩まずにファッション、アクセサリーを誰もが自由に選ぶ。その一つの選択肢としてFreecusを選んでもらえたら嬉しいです。



僕と一緒にFreecusを通じて、自由なおしゃれを楽しみましょう！







超特急・タカシ プロフィール


タカシ (TAKASHI)７号車 / BACKVOCAL 末っ子担当


1996年9月23日生まれ　大阪出身


話題沸騰中のメインダンサー&バックボーカルグループ、超特急のバックボーカル。バラエティに富んだ超特急の楽曲を何種もの声色で歌い、ボーカリストとしても成長中である。純粋な心の持ち主で、動物やお菓子作りが好きな一面も。メンバー唯一の関西出身で、独特なワードセンスと変顔センスの持ち主。



▽超特急・タカシ オフィシャルサイト／SNSアカウント


公式サイト：https://bullettrain.jp/profile/takashi/


Instagram：https://www.instagram.com/takashi_yade07/


X：https://x.com/takashi_m0923



ホリデーシーズンを華やかに彩る、“幸福”を意味するパールをあしらった「アクセサリー」


“深み”×“温かみ”のあるカラーの「ネイルポリッシュ」がラインナップ



　クリスマス、年末年始などさまざまなイベントが待っているホリデーシーズン。今回の2nd Collectionでは、そんなシーズンにたくさん身に着けて楽しんでいただきたいコレクションを展開しています。



　アクセサリーは、“幸福”などの意味をもつパールが今シーズンのメインに。上品な印象になりがちなパールアイテムですが、ハートのモチーフを取り入れることで、華やかな場所でもカジュアルに日常使いでも楽しめるようなデザインに仕上げています。　



　また、何度も試行錯誤を重ねて作られたカラーのネイルポリッシュは、デビューコレクションに続き、花の名前からセレクトした5色を展開。動物実験を行わないクルエルティフリーを理念とし、環境や倫理にも配慮しています。



　今回のコレクションだけでなく、デビューコレクションとも組み合わせて楽しめる、Freecusのトータルコーディネートをご提案いたします。





金属アレルギー対応のアクセサリーが登場（一部アイテムが対象）



　より多くの方にお楽しみいただけるよう、一部アイテムにニッケルフリーのコーティングを施し、金属アレルギー対応を実現。



　前回、象徴的なモチーフであったカスミソウの花言葉と同じ“幸福”や“感謝”の意味をもつパールをメイン素材にしたアイテムは、高級感を思わせる上品なコーディネートにも、カジュアルな日常のコーディネートにも合わせやすいアイテムに仕上げています。



　また、ハートを連想するような形のアイテムも展開しており、可愛らしい印象のアイテムから、スタイリッシュな印象のアイテムまでラインナップしております。一連でお楽しみいただけるのはもちろん、パールのアイテムを2連で重ね付けするなど、さまざまなアイテムと組み合わせやすいデザインです。







クルエルティフリーのネイルポリッシュ。“深み”と“温かみ”のあるカラーで5色ラインナップ



　動物実験を行わないクルエルティフリーを理念とし、環境や倫理にも配慮したネイルポリッシュを展開。ホリデーシーズンの落ち着いたトーンのコーディネートにアクセントを加えてくれる“深み”と“温かみ”のあるネイルポリッシュカラー全5色は、今回もそれぞれ花の名前から名付けられました。それぞれの花の特徴を抑えつつも、肌やコーディネートに馴染みの良いカラーを何度も調整し、作り出しています。



　深みが出るように調整した存在感のあるカラーには、タカシ本人の強いこだわりが反映されており、ジェンダーレスに、自由に誰もが楽しめるアイテムが完成いたしました。




- Sansevieria（サンスベリア）： 温もりを感じる深みのあるグリーン
やさしさ、温もりを感じるようなグリーン。トーンを落とし、秋・冬の印象と心が温かくなるような印象を創り出しました。深みのある色味のため大人っぽさを演出してくれます。

- Poinsettia（ポインセチア）：クリスマスの趣を感じるレッド
クリスマスフラワーとも呼ばれるポインセチアの色味を再現したレッド。ジェンダーレスに使ってほしいという想いから、何度も改良を重ねて作り出した深みのある赤に仕上げました。
Sansevieriaと組み合わせてクリスマスカラーもお楽しみいただけます。

- Metallina（メタリナ）：メタリックを思わせるチャコールグレー
クールな印象をもたらすチャコールグレー。光の加減でメタリックな印象にもなり、シルバーのアクセサリーなどと組み合わせることでクールでスマートな印象を創造します。

- Antique wood（アンティークウッド）：落ち着いた、温もりを感じるブラウン
塗った時の印象が“落ち着き”を思わせる、優しい色味のブラウン。発色もしっかりあるため、コーディネートのワンポイントにもなり、どんなファッションとも相性の良いアイテムです。

- 翡翠葛（ヒスイカズラ）：神秘的で、透明感のあるターコイズブルー
神秘的な印象をもたらすターコイズブルー。塗る前はクールな印象なのに、塗った途端に透明感のある繊細なカラーに。存在感があるため、秋・冬のコーディネートにアクセントを加えてくれます。さらに、爽やかな印象も思わせることから、春・夏とも相性がよく、通年通してお楽しみいただけるアイテムです。


販売スケジュール



先行期間：2025年10月6日(月)12:00～2025年10月14日（火）23:59


一般発売日：2025年12月予定



《先行期間限定》豪華特典＆お得な限定セット



　先行期間中にご購入いただいた全員に今回もオリジナルネイルシールをプレゼント。お得な豪華コンプリートセットも販売します。詳細は公式オンラインストアへ。この機会をお見逃しなく！






先行期間限定の特典


1.先行期間内にご購入いただいた全員に、ブランドオリジナル“ネイルシール”をプレゼント



2.先行期間内にご購入いただいた方の中から抽選で5名様に直筆サイン入り“チェキ”をプレゼント



3.\10,000（税込）以上ご購入いただいた方に、キービジュアルと未公開カットを使用したタカシ直筆プリントメッセージ・サイン入り“コレクションブック”をプレゼント



4.先行期間限定のお得なセット


≪アクセサリーコンプリートセット≫


アクセサリー全5種と、ブランドオリジナル“ウッドブラシ”付きのお得なコンプリートセット


販売価格


・Luxe（Silver925）：\93,500（税込）


・Light（真鍮）：\49,500（税込）



≪ネイルポリッシュコンプリートセット≫


ネイルポリッシュ全5色と、ブランドオリジナル“ネイルケアキット”付きのお得なコンプリートセット


販売価格：\14,300（税込）



Freecus（フィカス）について



　動物実験を行わないクルエルティフリーや、金属アレルギーに配慮したニッケルフリーなど、ジェンダーレスかつボーダーレスに楽しめるエシカルな取り組みを取り入れたアクセサリー＆ネイルブランドです。



　誰もが安心して、より多くの方に幸せを運び、楽しんでもらいたいといった彼の愛と想いが詰まったブランド名「Freecus（フィカス）」は、“自由”を意味する“free”と植物“フィカス”を掛け合わせたもの。フィカスの花言葉は“永遠の幸福”。性別や使い方に制限のない、誰もが自由に楽しめるスタイルを提案します。



Produced by takashi




最新情報は、ブランド公式オフィシャルサイトやSNSで随時発信中です。



▽オフィシャルサイト／SNSアカウント


公式オフィシャルサイト：https://www.freecus.com/


Instagram　　　　　　：https://www.instagram.com/freecus_official/
X　　　　　　　　　　 ：https://x.com/freecus_jp


TikTok 　　　　　　 　 ：https://www.tiktok.com/@freecus_official


LINE 　 　　　　　　　：https://lin.ee/Pvf8Q9r




会社概要



会社名 ：株式会社エスモードアート


所在地 ：〒150-0002 渋谷区渋谷2-1-12 VORT AOYAMAII 7F


会社HP ：https://smode.co.jp/