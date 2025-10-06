事業承継・M&Aコンサルティング支援事業「TNCつなぎてサーチ」を開始　株式会社テレビ西日本と業務提携

株式会社M&Aベストパートナーズ

製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITに特化したM&A仲介を行う株式会社M&Aベストパートナーズ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 達雄 以下M&Aベストパートナーズ)は、株式会社テレビ西日本(本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：河野雄一、以下「TNC」)と、業務提携したことをお知らせします。

この業務提携に併せ、事業承継‧M&Aコンサルティング支援の提供を行うことを目的とした新サービス「TNCつなぎてサーチ」を2025年10月6日より開始します。

「TNCつなぎてサーチ」は、webサイトと専用電話にて24時間ご相談をお受けしています！

WEB：https://www.rpfukuoka.tnc.co.jp/tsunagite/(https://www.rpfukuoka.tnc.co.jp/tsunagite/)

TEL：092₋600₋7697

提携の背景

「事業承継への備え」と「経営戦略の実行」は、地域企業が持続的に発展するために欠かせない重要なテーマです。九州では中小企業の約6割が後継者不在とされ、事業承継の支援ニーズは高まっています。(出典：帝国データバンク『九州‧沖縄地区「後継者不在率」動向調査(2024年)』)

福岡県を中心とした九州エリアでも、多くの企業が直面している事業承継や経営課題に真摯に向き合うことを目的に本提携を決定しました。

M&Aベストパートナーズは、業界やエリアに特化し、事業承継やM&Aに関する実践的なコンサルティング支援を積み重ねてきました。一方、TNCは、地域に根差したメディアとしての発信力とネットワークを通じ、地元企業や地域経済を長年支えてきました。

今回の提携により、両社の強みを掛け合わせ、九州エリアの経営者が安心して未来を託せる体制を整えます。専門的なM&Aコンサルティングと、テレビ局ならではの信頼性ある情報発信を融合させることで、地域密着型の支援を実現し、地元企業の持続的成長と地域経済の発展に貢献していきます。

「TNCつなぎてリサーチ」新サービスの概要

「TNCつなぎてリサーチ」は、福岡県を中心とした九州エリアの中小企業に対し、事業承継‧M&Aコンサルティング支援の提供を行うことを目的とした、TNCとM&Aベストパートナーズの共同プロジェクトです。

地元で親しまれているメディアを通じた発信力を持つTNCとM&Aベストパートナーズの持つ事業承継‧M&A ノウハウを組み合わせ、九州エリアの中小企業に対し、事業承継‧M&A コンサルティング支援の提供を行い、企業の永続的な発展と地域経済の活性化、及び持続的な社会実現に寄与することを目的としております。

【TNCつなぎてサーチ サービスロゴ】

事業承継やM&Aのサポートを通じて「人と企業、そして地域をしっかりとつなぎ、新たな未来を共に築く」というメッセージを表現しています。

「TSUNAGITE」は、「橋渡し役」を象徴し、企業間や人間関係の信頼性ある結びつきを強調。「SEARCH」は最適なマッチングや解決策を探す専門性を示しています。

また、TNC所在地である福岡市百道浜の海の広がりを連想させる曲線的なデザインにより、地域に根ざした企業としての安心感や未来への拡がり、依頼者と地域社会をつなぐ役割を伝えています。

「TNCつなぎてサーチ」新CMの放映開始

福岡県内では、TNC(福岡８チャンネル)で放送されます。

公式WEBサイト内でもご覧いただけます。

TNCつなぎてサーチ 新CMはこちら :https://www.rpfukuoka.tnc.co.jp/tsunagite/両社プロジェクト代表コメント

株式会社M&Aベストパートナーズ

取締役 高木 翔太

「九州エリアでは、依然として中小企業の約半数が後継者不在という課題に直面しています。当社はこれまで全国で培ってきたM&Aのノウハウを活かし、テレビ西日本様の地域に根差した発信力と掛け合わせることで、企業オーナーの皆さまが安心して未来を託せる環境づくりに貢献してまいります。事業承継を“終わり”ではなく“次の成長の始まり”と位置づけ、『TNCつなぎてサーチ』を通じて地域経済の持続的な発展に尽力いたします。」

株式会社テレビ西日本

取締役 島生 敦

「福岡をはじめとする地域の活性化を推進することが私たちの使命です。M&Aベストパートナーズ様との連携を深め、福岡の中小企業が安心して事業承継を進められるよう、両社の強みを活かし地域に根ざした支援体制を築いていくことが重要と考えています。事業承継は次代の成長への第一歩であり、地域経済の持続的な発展の鍵です。今後も協力しながら、福岡の未来を支える活動に尽力してまいります。」

会社概要

株式会社テレビ西日本

所在地：〒814-8555 福岡市早良区百道浜2丁目3番2号

設立：1958年（昭和33年）4月1日開局日: 1958年8月28日

資本金：3億5,250万円

従業員数：168人（2023年3月現在）

事業内容：テレビジョン放送（フジテレビジョン系列）

URL：https://www.tnc.co.jp/

採用ページ：https://www.tnc.co.jp/saiyo/

X：https://x.com/telebee_tnc

Instagram：https://www.instagram.com/telebee_tnc/

YouTube：https://www.youtube.com/@telebee8ch

株式会社M&Aベストパートナーズ

所在地：〒100-7022 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー22階

代表取締役社長：齋藤 達雄

事業内容：中堅中小企業などにおけるM&A仲介

URL：https://mabp.co.jp

採用ページ：https://mabp.co.jp/recruit

インターンページ：https://mabp.co.jp/recruit/int

X：https://x.com/mabp_official

Instagram：https://www.instagram.com/mabp.official

YouTube：https://www.youtube.com/@2022mabp

