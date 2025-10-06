東京グレートベアーズ戸嵜嵩大(とざき たかひろ)選手は休日に何をする？完全オフに密着する「あすりーとの休日。」をCS放送日テレジータスにて10/18 (土)17時より放送！

株式会社ＣＳ日本(C)CS日テレ

人気アスリートのリアルな休日、完全オフに密着！

現在、スポーツ観戦は試合だけでなく、アスリートのプライベートな姿をSNSなどで楽しむ「推し活」が盛んになっています。そこでこの番組では、人気アスリートの"完全オフ"な一日に密着！

競技を離れ、普段は見られない散歩やショッピング、食事やジムワークなど、試合のない日に何をしているのか？SNSやクラブの公式チャンネルでは知ることのできない、ありのままのアスリートの姿を大公開！

世界最高峰のリーグへと成長を目指し、昨年誕生したバレーボールSVリーグは2年目のシーズンがまもなく開幕。今回は、東京グレートベアーズの戸嵜嵩大(とざき たかひろ)選手のオフに密着！

難病を乗り越え国内だけにとどまらず海外でも活躍する戸嵜選手が、つかの間のオフに東京の街を満喫。アニメを愛し、アニメに生きる戸嵜選手が訪れたのは、普段からよく来るというアニメの聖地・秋葉原。

アニメグッズショップでフィギュアや雑貨を見ながらハイテンションになる意外な一面も！？

さらに家電量販店では、美容男子の戸嵜選手が気になっていたドライヤーや美顔器をチェック。戸嵜選手直伝の美容方法を公開！そして最後には、行きつけのお寿司屋さんへ。自分では語るにはちょっと恥ずかしいプライベートの戸嵜選手の素顔をお寿司屋さんの大将が明かす！？

試合では見られない、一味違うオフの日の戸嵜嵩大選手の素顔を是非ご覧ください！

さらに、「あすりーとの休日。」は、スマートフォンなどで見られるリアルタイム動画配信*に対応！

お家ではテレビ、お出かけ先ではお手元のスマートフォンなどでお楽しみいただけます！

＊スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・PCでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応

＜放送日程＞

あすりーとの休日。戸嵜嵩大選手(東京グレートベアーズ)

10月18日(土) 17：00～17：30 初回放送/配信 ほか

※放送時間/放送内容変更の可能性あり

◆「あすりーとの休日。」番組ページ

https://www.gtasu.com/others/athletenokyujitsu/

（日テレジータス公式WEBサイト）

(C)CS日テレ(C)CS日テレ

＜戸嵜嵩大選手 直筆サイン入りグッズプレゼント＞

「あすりーとの休日。」戸嵜嵩大選手の放送を記念し、日テレジータスに新規ご加入いただいた方を対象に抽選で直筆サイン入りグッズプレゼントキャンペーンを10/18(土)17：30より開始！

応募条件など詳細は後日、日テレジータス公式ホームページ、SNSにてお知らせいたします！

たくさんのご応募お待ちしています！

◆戸嵜嵩大選手 直筆サイン入りグッズプレゼントキャンペーン

(10/18(土) 17：30公開)

https://www.gtasu.com/present/athletenokyujitsu/

◆視聴方法（日テレジータス）

スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）

Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかり などでご覧いただけます

◆スマホ・ＰＣ・タブレット視聴方法

スカパー！番組配信にてご覧いただけます

◆視聴方法に関するお問い合わせ先

日テレジータス カスタマーセンター：TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）

◆日テレジータス公式ＳＮＳ

Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu ／ Facebook：@ntv.gtasu

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階

(C)CS日テレ