レトロなデザインのサンリオキャラクターズアイテム「ミニランチBOXキーホルダー」と「minimini折りたたみテーブル」が、2025年9月中旬より順次全国のカプセルトイ自販機に登場！

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武) は株式会社サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ ミニランチBOXキーホルダー」(全6種／1回400円・税込)と、「サンリオキャラクターズ minimini折りたたみテーブル」(全6種／1回400円・税込)を2025年9月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売中です。

■「サンリオキャラクターズ ミニランチBOXキーホルダー」(全6種)について

食べ終わった後に折りたたんで持ち帰っていたあの頃を思い出す、ランチBOXがミニチュアキーホルダーになって登場しました。レトロなデザインの「サンリオキャラクターズ ミニランチBOXキーホルダー」は、「ハローキティ」「みんなのたあ坊」「あひるのペックル」「リトルツインスターズ」「けろけろけろっぴ」「ポムポムプリン」の全6種がラインアップ。

お手持ちのミニチュア雑貨と組み合わせてお部屋に飾るだけではなく、ボールチェーンが付属しているため、キーホルダーとしてバッグやポーチに付けて使用できます。

■「サンリオキャラクターズ minimini折りたたみテーブル」(全6種)について

昔お部屋で使っていた方には懐かしい、サンリオキャラクターズの折りたたみテーブルが、手のひらサイズになって登場いたします。

スクエアの形にレトロなデザインの「ハローキティ」「リトルツインスターズ」「マイメロディ」「チアリーチャム」の4種のほか、テーブルがハローキティの顔の形をしたダイカットデザイン2種のラインアップで、いずれも飾って楽しめるアイテムです。

実際に折りたためる仕様で、お家にそのまま飾るだけではなく、お手持ちぬいぐるみやマスコットと一緒に、おでかけ先での撮影も楽しめます。

■商品詳細ハローキティみんなのたあ坊あひるのペックルリトルツインスターズけろけろけろっぴポムポムプリンボールチェーンが付属付属ゴム使用イメージ折りたたみ時イメージ

商品名 ：サンリオキャラクターズ ミニランチBOXキーホルダー(全6種)

発売日 ：2025年9月中旬より順次

価 格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：約W55×H28×D43mm

素 材 ： PP・鉄・合成ゴム

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

ハローキティリトルツインスターズマイメロディチアリーチャムダイカットハローキティ(リボン)ダイカットハローキティ(お花)サイズイメージ折りたたみ時イメージ(背面)

商品名 ：サンリオキャラクターズ minimini折りたたみテーブル(全6種)

発売日 ：2025年9月中旬より順次

価 格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：約W60×H33×D50mm

素 材 ：ABS・紙

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L650020

■「ベネリック カプセルトイ」公式情報

カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。

カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。

そんなモノづくりをしています。

最新情報は公式サイト、各種SNSよりお知らせしています。

公式ページ：https://benelic.com/capsuletoy/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/capsuletoybu

公式Instagram：https://www.instagram.com/benelic.capsuletoy/