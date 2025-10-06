時事漫才で10年を振り返り、コサキンも登場！『土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送』10周年記念スペシャルを放送

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオ『土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送』が10月4日（土）の生放送で、放送開始10周年を迎えました。

記念回となったこの日の放送では、番組の目玉であるオープニングの時事漫才で、この10年の”あんなこと”や”こんなこと”を振り返るスペシャル企画を実施！放送の中の随所で、ナイツの過去の時事漫才をオンエアし、過去の出来事を鮮明に甦らせました。

さらにゲストをお迎えする「TOKYOよもやま話」にはTBSラジオの長寿コンテンツの大先輩！コサキンこと小堺一機さんと関根勤さんが登場。

TBSラジオが提供する様々なコンテンツで40年以上もコンビで喋り続けるお二人にこれまでの歴史や長続きの秘訣、さらに最近の芸能界の気になる人など幅広くお話を伺いました。



そして、この10周年という節目の年に『土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送』は民放連賞のラジオ生ワイド部門で「優秀」を受賞しました。

ラジオの王道を進む番組として、出演者たちの軽妙な掛け合い、さらに永六輔さんの墓前に放送10周年と500回を報告しに行く外山惠理アナの中継コーナーが高い評価を得ました。



10月4日（土）で、TBSラジオの前身である「ラジオTOKYO」の冠を背負った伝統ある番組を任されて10年。永六輔さん、久米宏さん、毒蝮三太夫さんなどこの看板を守り続けてくれた先輩たち、そして何よりリスナーのみなさまへの感謝を忘れずに11年目以降も15周年、20周年を目指して出演者、スタッフ一同気持ちを新たにした放送となりました。

『土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送』の10周年記念スペシャルは、関東圏にお住まいの方は、スマホアプリ「radiko」のタイムフリーで10月11日（土）までお聴きになれます。ぜひお楽しみください。

10月4日（土）『土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送』10周年記念スペシャル

9:00～11:00：https://radiko.jp/share/?sid=TBS&t=20251004090000(https://radiko.jp/share/?sid=TBS&t=20251004090000)

11:00～12:45：https://radiko.jp/share/?sid=TBS&t=20251004110000(https://radiko.jp/share/?sid=TBS&t=20251004110000)