朝日新聞社が教育関係者向けセミナー　新聞を活用した探究学習を学ぶ

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は、新聞記事を活用し、子どもたちの探究学習をより深める方法を学ぶセミナー「教室で世界を語ろう！ニュースでひらく探究の扉」を、11月15日（土）に東京・築地の朝日新聞東京本社で開催します。認定NPO法人開発教育協会（DEAR）と共催です。

地域から世界まで、幅広いニュースを扱う新聞記事は、子どもたちが自ら世界と向き合い、主体的に考える力を育む実践的な授業にぴったりです。今回は、現代社会の重要なテーマであるAI（人工知能）に関する記事を使い、実際に探究学習を体験しながら授業づくりのノウハウを学びます。

セミナー後半では、朝日新聞記者が、記事がどのように作られるのかなどをお話しします。

日時 ： 11月15日（土）13:00～16:00 （12:30開場）

場所 ： 朝日新聞東京本社本館2階読者ホール（東京都中央区築地5-3-2）

参加費 ： 2000円（資料代込み）

対象 ： 教育関係者

【申し込みサイト】 https://t.asahi.com/rdear(https://t.asahi.com/rdear) （11月12日（水）締め切り）

■講師

認定NPO法人開発教育協会（DEAR） 松倉紗野香、中村絵乃

※認定NPO法人開発教育協会（DEAR） https://www.dear.or.jp/

1982年発足。開発教育と呼ばれる環境や人権、国際協力等をテーマとした教育活動やアクティブラーニングの普及推進を行うネットワーク団体。

朝日新聞社コンテンツ編成本部次長 今永諒

2004年入社。福井、前橋総局を経て、08年から紙面編集者に。朝日新聞ポッドキャスト「一緒に新聞をめくろう！」のMCも務める。

■プログラム

第１部 新聞記事から授業をつくろう

AIに触れてみよう

AIに関する記事を読んで様々な問いをたててみよう

探究学習の核となるのは、子どもたちが自ら一つのテーマに向き合い、「問い」を立てて思考を深めていくプロセスです。「社会にどんな影響をあたえるのか」「なにが背景にあるのか」――。新聞記事を題材にさまざまな「問い」をたて、「問い」の分析を通して見方を広げていく「授業」を体験し、探究学習を深める授業づくりのポイントを考えます。

（講師：認定NPO法人開発教育協会・松倉紗野香、中村絵乃）

―休憩―

第２部 新聞記事の特徴を知って授業に生かそう

新聞記事を時系列に追って「深掘り」してみよう

（講師：認定NPO法人開発教育協会・松倉紗野香、中村絵乃）

１面ってどう選ぶ？ ニュースバリューとは？ ―新聞を知ろう

（講師：朝日新聞社コンテンツ編成本部・今永諒）

イベント終了後、ご希望のみなさまに、朝日新聞社内の見学ツアーを行います。（17時ごろ終了予定）