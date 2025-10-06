遊び感覚で学べる『ぷよぷよプログラミングドリル』子どもの論理的思考力・問題解決力・算数力を家庭で楽しく伸ばせる1冊が、2025年10月6日（月）発売！
株式会社KADOKAWA
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『１日１分から思考力が伸びる ぷよぷよプログラミングドリル』（監修：セガ）を2025年10月6日（月）に発売しました。
対象は小学2年生から。親子で楽しみながら、算数やプログラミングの基礎となる「考える力」を育てられる一冊です。
人気ゲーム「ぷよぷよ」だからこそできる、“ゲーム感覚で楽しく学べるドリル”
本書は、落ち物パズルゲーム「ぷよぷよ」が持つ「先を読む戦略性」や「連鎖をつなげる発想力」に着目。迷路やパズル、図形問題、ルール発見問題などを解きながら、遊び感覚で「論理的に考える力」や「問題解決力」を自然と身につけられる構成になっています。
小学校の算数につながる思考力やひらめき力が身につく！
小学1～5年生で学ぶ算数の範囲をベースに、図形や計算、数量のルールを見抜く問題を多数収録。論理的に考える力や数のセンスを育てられます。
ノーコードでできるプログラミング学習！
「順序」「繰り返し」「分岐」「変数」「配列」など、実際のプログラミングの基本概念を体験できる問題も収録。コードを書く前に必要な“考える土台”を育てることができます。
もくじ
■Stage1 激甘
- ぷよ消し
- １からぷよぷよ
- 見える形
- 折って開くと
- 指示に従って
……ほか
■Stage2 甘口
- 穴から見えるぷよ
- 計算ピラミッド
- カード当て
- かくれた計算記号
- ぷよぷよアレイ１
……ほか
■Stage3 中辛
- 足りない横線
- 計算ピラミッド
- 穴から見えるぷよ
- 形の見え方
- 看板を見て
……ほか
■Stage4 辛口
- ぷよの法則
- 切って開くと
- ぷよっとすいり
- ぷよくらべ
- 数字が変わる指示
……ほか
■Stage5 激辛
- ぷよ消し
- 一筆書き
- おじゃまぷよをよける
- かくれた数字
- 開けドア
……ほか
■答え
書誌情報
『１日１分から思考力が伸びる ぷよぷよプログラミングドリル』
監修：セガ
発売日：2025年10月6日（月）
定価：1,650円（本体1,500円＋税）
判型：A5変形判
ページ数：144ページ
ISBN：978-4-04-607358-7
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322410000229/)