日本のモノづくりブランドを M&A にて承継し、その更なる成長実現に取り組むforest株式会社に出資

BRICKS FUND TOKYO1号投資事業有限責任組合

三菱地所株式会社（本社：東京都千代田区、代表執行役 執行役社長：中島 篤）が運営し、成長産業の共創を目指すコーポレートベンチャーキャピタル“BRICKS FUND TOKYO”（共同運営者：株式会社プライムパートナーズ）は、日本のモノづくりブランドを M&A にて承継し、その更なる成長実現に取り組むforest株式会社（本社：東京都渋谷区、 代表取締役：湯原 伸悟）に出資いたしましたので、お知らせいたします。

forestは、「日本のモノを育み、世界を彩る」をミッションに日本のEコマース領域におけるモノづくりブランドを M&A にて承継し、その更なる成長実現に取り組んでいます。

EC市場は拡大を続ける一方で、モール依存による手数料高騰やアルゴリズム変更など、外部要因に左右されやすい構造的課題を抱えています。forestは、こうした環境下において、自社ECの運営力を軸に複数ブランドを統合・再構築するロールアップ型モデルを展開し、国内EC市場の高度化に貢献しています。オペレーションの統合力と独自のオフラインチャネルを活用した高精度なPMIにより、直接的にブランドの売上成長を実現しており、こうした再現性の高いM&A、ロールアップによる成長戦略は、スタートアップのみならず、大企業の新規事業創出における有力な選択肢となりつつあります。

本ファンド及び三菱地所グループでは、三菱地所グループのアセットを活用した同社の成長支援を通じて、小売企業が持続的に成長可能なインフラの整備など次世代リテール領域における新たな価値創出を目指します。

■forest株式会社について

所在地：東京都渋谷区

代表者：湯原 伸悟

設立月：2021年7月

ＵＲＬ：https://forest-inc.jp/

■BRICKS FUND TOKYO by Mitsubishi Estateについて

社会課題の解決や産業構造の転換など中長期的な社会インパクトの創出に挑むスタートアップへの投資及び事業支援を通じ、「成長産業の共創」を目指す三菱地所のCVCファンドです。

ＵＲＬ：https://bricks-fundtokyo.com/