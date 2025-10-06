大谷翔平選手の故郷・岩手に3日間限定大谷翔平シグネチャーコレクションPOP-UPがオープン

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一）は、2025年10月11日（土）～13日（月・祝）の3日間限定で、セレクトショップFREAK’S STORE（フリークスストア）と協業し、盛岡駅ビル フェザンにて大谷翔平シグネチャーコレクションPOP-UPをオープンいたします。

本POP-UPは、ニューバランスファミリーである大谷翔平選手の「The Ohtani Signature Collection」の2025年秋冬コレクションの販売を記念してオープンいたします。球場のロッカールームを彷彿とさせる空間にはシグネチャーコレクションのラインナップが並びます。大谷選手の少年時代の野球の思い出をデザインインスピレーションとしたグラフィックシリーズは、大谷選手がリトルリーグで初めてもらった背番号、ユニフォームの色など、大谷選手が少年時代に見て、感じて、経験した「野球」への尊敬と情熱を、古き良き日本の「野球」とアメリカの「Baseball」を彷彿とさせるグラフィックやデザインで表現しています。

そして商品販売とともに、漫画家の井上雄彦氏が制作した大谷選手のシグネチャーロゴに込められたストーリーの展示、大谷選手が使用しているグローブのレプリカの展示や、応援する皆さんからのメッセージを集める応援ボード、応援グッズのプレゼント、そのほか家族で楽しめる「ニューバランスホームランダービーゲーム」などのアクティビティをご用意しています。

皆さんで一緒に大谷翔平選手を感じ、応援し、ともに楽しむイベントです。3日間限定のスペシャルなPOP-UPにぜひお立ち寄りください。

■大谷翔平シグネチャーコレクション期間限定POP-UP

開催場所：盛岡駅ビル フェザン本館2階 〒020-0034岩手県盛岡市盛岡駅前通1-44

営業時間：

10月11日（土）10:00 - 18:00

10月12日（日）10:00 - 18:00

10月13日（月）10:00 - 17:00

【The Ohtani Signature Collection】

ニューバランスファミリーの大谷翔平選手シグネチャーコレクション。フィールド上でのパフォーマンスアパレルとフィールド外でのライフスタイルアパレルがラインナップされ、秋冬シーズンに向けたカラーとスタイルがアップデートされています。ベースボールの伝統にインスパイアされたデザインとディテールを取り入れたシグネチャーコレクションの新作をぜひお楽しみください。

https://shop.newbalance.jp/lp-theohtanisignaturecollection.html

■大谷選手の少年時代の原風景からインスパイアされた新たなグラフィックシリーズ

＜デザインインスピレーション＞

上）Ohtani Signature Logoを制作した漫画家の井上雄彦氏による大谷選手が少年時代に野球をしていた練習場の風景スケッチ 下）大谷翔平選手の少年時代のチームユニフォーム姿

Shohei Ohtani | Signature Logo | New Balance

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PgkGVWFgcbI ]

▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で10,000人の従業員を雇用し、2024年の世界売上は78億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

ニューバランスの詳細については https://shop.newbalance.jp/をご覧ください。(https://shop.newbalance.jp/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

