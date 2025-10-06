CX(顧客体験)の実践力を可視化する「CX経営自己診断ツール」を提供開始

株式会社mct

株式会社大伸社（本社：大阪市、代表取締役CEO：上平泰輔）／株式会社mct（本社：渋谷区、代表取締役：白根英昭）は、書籍『いちばんやさしいCX経営の教科書 顧客体験を見直し"選ばれる会社"になる』（産業能率大学出版部）の刊行に合わせ、CX経営の実践度を客観的に測定できる「CX経営自己診断ツール」の提供を開始いたしました。本ツールはCX経営ポータルサイト(https://mctinc.jp/cxm(https://mctinc.jp/cxm)) にて提供しており、株式会社mctでは、個別企業向けのCX経営自己診断セッションをご用意しております。

■ 開発の背景

デジタル化が進み、顧客の期待値が高まる中、多くの企業がCX(顧客体験)の重要性を認識しながらも、「何から始めればよいのか」「自社の取り組みは適切か」「他社と比べてどのレベルにあるのか」といった課題を抱えています。

書籍『いちばんやさしいCX経営の教科書』では、CX経営の基本から実践までを体系的に解説し、組織のCX実践能力を高める具体的な方法を提示しています。本診断ツールは、書籍で提唱する「5つの力」の考え方に基づき、企業が自社の「CX経営の現在地」を可視化し、次に取り組むべき課題を明確にすることで、より効果的なCX推進を支援します。

■ CX経営自己診断ツールの特徴

1. 書籍で提唱する「5つの力」に基づく診断フレームワーク

『いちばんやさしいCX経営の教科書』では、組織のCX実践能力の向上を5つの能力の有機的な連動として捉えています。本ツールは、この考え方に基づき設計されました。

- 組織行動の力:企業全体が一つの方向を向き、部門を超えて連携してCXを向上させる力- デザインの力:顧客を深く理解し、競合他社には真似できないCXをデザインする力- オペレーションの力:CXを現場で確実に実行し、継続的に改善し続ける力- デジタルの力:デジタル技術を活用して、CXをスケール化し、一人ひとりに最適化された体験を提供する力- 脱学習の力:既存の枠組みや常識を見直し、変化に適応しながらCX経営を進化させ続ける力

2. 視覚的でわかりやすい診断結果

各「力」につき10問、計50問の質問に答えることで、5段階評価による診断結果がレーダーチャートで表示されます。自社の強みと課題が一目で把握でき、どの領域を優先的に強化すべきかが明確になります。

3. 実践的なアドバイスを提供

診断結果に応じて、各「力」ごとに具体的なアドバイスを提供。「基礎から取り組む」「小さく始める」「高度な取り組みに挑戦」「全体最適を目指す」など、現状に応じた次のステップが示されます。

■ ご利用方法

【診断ツール(読者限定特典)】 書籍『いちばんやさしいCX経営の教科書』読者向けの特典として、以下のURLより無料でご利用いただけます。 URL: https://mctinc.jp/cxm

【個別企業向けCX経営自己診断セッション】 より詳細な診断や、結果を踏まえた具体的な改善施策のご提案をご希望の企業様に、個別のCX経営自己診断セッションをご提供しております。経営層や部門責任者を交えた対話型セッションにより、組織全体のCX推進戦略の策定を支援いたします。

■ 書籍情報

書名：いちばんやさしいCX経営の教科書 顧客体験を見直し"選ばれる会社"になる

著者：白根英昭

出版社：産業能率大学出版部

発売日：2025年10月2日

定価：2200円（税込）

判型：A5

ページ数：224ページ

ISBN-10 ‏ : ‎ 4382158664

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4382158665

■ 株式会社mctについて

人間中心デザインとCX経営を軸に、企業の顧客価値創造と事業成長を支援するコンサルティングファーム。サービスデザイン、商品開発、CX測定・改善、組織変革など、幅広い領域で実績を持つ。

東京本社｜〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル1F・2F

大阪本社｜〒542-0076 大阪市中央区難波五丁目1番60号 なんばスカイオ17階

代表者：代表取締役 白根英昭

URL：https://mctinc.jp/

事業内容：CXコンサルティング、人間中心デザイン支援、組織変革支援

本書専用ポータルサイト（https://mctinc.jp/cxm）では、CX経営自己診断、実践ツールのダウンロードなどを提供しています。