【先行発売開始】『採用大全』丸善 丸の内本店とTSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHIにて販売スタート

CHEMI株式会社(所在地:東京都、代表取締役:内藤貴皓)は、2025年10月10日(金)発売予定の『採用大全 138の事例から導き出された「採用の勝ちパターン」を実現する方法』(総合法令出版)について、丸善 丸の内本店およびTSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI(丸の内)にて先行発売を開始いたしました。

【先行発売店舗情報】

■丸善 丸の内本店

・住所：東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ 1F

・営業時間：9:00～21:00

■TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI

・住所：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル 3F

・営業時間：11:00～21:00 ※日・祝11:00～20:00

【書籍について】

本書は、10年以上にわたり採用の最前線で数百社を見てきた著者が、数多くの成功と失敗の事例から導き出した「採用の勝ちパターン」を体系化した決定版です。

「採用がうまくいかない」原因は「人材不足」ではなく、あなたの会社の「採用プロセス」に潜む穴にあります。本書では、138の実例を通じて、採用における「穴」を一つひとつ丁寧に埋めていきます。

【本書の特徴】

138の実例で「机上の空論」を排除 432ページ・15万字超のボリュームで採用の全工程を網羅 経営者・人事担当者・現場マネージャー、職種や業種を問わず「採用に関わる全ての人」へ

【書籍情報】

・タイトル：『採用大全 138の事例から導き出された「採用の勝ちパターン」を実現する方法』

・著者：内藤貴皓

・出版社：総合法令出版

・全国発売日：2025年10月10日(金)

・価格：2,000円(税別)

・ページ数:432ページ

※Amazon予約ページ：https://amzn.asia/d/hKhuHYy(https://amzn.asia/d/hKhuHYy)

【著者プロフィール】

内藤貴皓(ないとう・たかひろ) CHEMI株式会社 代表取締役

1988年生まれ、静岡県出身。大学在学中の20歳でキャリアを開始し、大手教育企業にて個人向け営業を担当。2012年4月、新卒で入社した出版社では広告営業として社内売上のギネス記録を更新。人事戦略部へ異動し、新卒・アルバイト採用や教育・研修制度の設計を担当。2016年2月、株式会社FiNCに人事として入社。その後、ベンチャー支援・ファンド運営を行うWEINグループの創業に参画。2020年10月に独立、2021年1月にCHEMI株式会社を設立し代表取締役に就任。2025年10月、社名をRECRUIT BOOSTER株式会社へ変更予定。

【公式Youtube】

著者は公式YouTubeチャンネルでも採用に関する情報を発信しています。

https://youtube.com/@recruitbooster?si=kExBREbXfSmSxGtc

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Vj-4BE05rS0 ]