ラクスとパソナ、経理BPOで業務提携開始

クラウド型経費精算システム「楽楽精算」を提供する株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 中村崇則 以下ラクス）は、株式会社パソナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 中尾慎太郎 以下パソナ社）と企業の生産性向上支援に向けた業務提携を10月10日(金)に開始いたします。

日本では、少子高齢化に伴い生産労働人口が急速に減少し、多くの企業で労働力不足が深刻化しています。

なかでも経理部門や人事部門では、定型的なノンコア業務に多くの時間を割かざるを得ず、コア業務に十分に取り組めないという課題があります。経費精算業務においても、必要不可欠でありながら煩雑で工数がかかるため、効率化は喫緊の課題とされています。

ラクスは「楽楽精算」の提供を通じて、経費精算分野のDXを推進してまいりました。

しかし、大企業のお客さまにおいては、システムの導入だけでなく、それに伴う業務フローの再設計や運用定着に関するコンサルティング支援が求められるケースも少なくありません。

そこでこのたび、豊富な業務設計ノウハウと実績を持つパソナ社と提携し、企業が抱える多様な課題にきめ細かく対応し、最適化されたBPO※サービスの提供を目指します。また、大企業を含む多くのお客さまの複雑な業務要件構築や大規模組織の運用ニーズにも応えられるようになります。

※BPO：業務プロセスの一部を、企画・設計から実行までを一括して外部の専門業者に委託

まずは「楽楽精算」を導入いただき、業務フローの設計や運用についての支援をご要望されるお客さまへパソナ社をご紹介し、パソナ社からは経費精算業務の効率化を検討されているお客さまを紹介いただきます。

これにより、お客さまが煩雑な事務作業から解放され、本来発揮すべき専門性や創造性に集中できる環境を提供し、社員一人ひとりの専門性やスキルの最大化と、戦略的な人材活用を後押ししてまいります。

今後は経費精算にとどまらず、バックオフィス全体の効率化に向けて支援を拡大し、日本企業の働き方改革や生産性向上を継続的に支援してまいります。

■業務提携概要

