秋から冬まで長く活躍するクロッグサンダルが充実！スペイン発のエシカルなフットウェアブランド「GENUINS」がローファータイプやボア付きの新作を発売！

ボードライダーズジャパンが展開する、スペイン発のエシカルなフットウェアブランド「GENUINS（ジェニュインズ）」では、2025年秋冬シーズンのメンズの新作として、スエード、フェルト、ボアなどの秋冬らしい暖かみのある素材や、ラギッドソールを採用したローファーデザインのクロッグサンダルを、2025年10月上旬より発売します。販売店舗は、GENUINS公式サイト、ボードライダーズジャパン直営店舗、および全国のGENUINS取り扱い店舗です。

メンズの新モデル「GALBANO」は、オイルドレザーとベロアスエードを組み合わせたアッパーに、バックストラップでフィット感を高めたデザインです。クロッグサンダルの「RIVA」には、天然ウールボアをアッパーの裏とフットベッドに配し、足を包み込むような柔らかな履き心地と暖かさが特徴の新作が登場。ローファー風のデザインの「LOIS」にはヌバック素材のアッパーが登場し、よりアクティブに履けるラギッドソールにアップデートしています。

ユニセックスには、定番モデル「RIVA」にスエードやオイルドレザーの新色が登場し、2025年10月上旬発売です。

人体構造に基づいて設計された天然コルクのミッドソールとフォームのフットベッドで、足を入れた瞬間から感じられるソフトな感触とクッション性の高さが特徴。安定感があり歩きやすく、ファッションに合わせて選べるデザインも魅力です。

「GENUINS」は、スぺインの材料とサプライヤーを使用し、再生素材や再利用可能な天然のコルクやゴムなどの自然環境に配慮した素材を積極的に取り入れて、スペイン・エルチェの自社工場で生産しています。また、安全で健康的な労働環境づくり、ソーラーパネルを活用した省電力、アマゾン熱帯雨林の保全活動など、製品を取り巻く様々なサステナブルな取り組みを実践しています。

【以降のアイコンについて】

〈NEW MODEL〉・・ 2025年秋冬シーズンから展開する新モデル

〈NEW COLOR〉・・・ 新色が登場する継続モデル

〈RECYCLE〉・・ リサイクル素材を採用したモデル

GENUINS 2025 Fall & Winter Collection - Men’s -

〈NEW MODEL〉

GALBANO（ガルバノ） 価格：\24,200（税込） 発売：10月上旬

サイズ： 25～29cm（1cm刻み） 素材：［アッパー］ 本革、ベロア / ［アウトソール］ EVA

カラー： Clay（クレイ）, Brown（ブラウン）

LWG（※）ゴールド認定の高品質なオイルドレザーとベロアスエードを組み合わせた、コンビ仕様のアッパーがポイントの新モデル。バックストラップベルトでフィット感を調節可能。天然コルクのミッドソールと人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、疲労を和らげて快適な歩行をサポートします。凹凸感のある軽量EVA素材のラギッドソールがグリップ力と共にトレンド感もプラスしています。

GALBANO（Clay）GALBANO（Brown）

LOIS（Beige）LOIS（kaki）LOIS（Black）

〈NEW MODEL〉

LOIS（ロイス） 価格：\20,900（税込） 発売：10月上旬

サイズ：25～29cm（1cm刻み） 素材：［アッパー］ 本革 / ［アウトソール］ EVA

カラー： Beige（ベージュ）, Kaki（カーキ）, Black（ブラック）

ローファー風のデザインで人気のクロッグが、ラギッドソールにアップデートして新登場。アッパーにはLWG（※）ゴールド認定の高品質で滑らかなヌバック素材、アウトソールには軽量EVAを採用しています天然コルクのミッドソールと人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足をサポートし、足への圧力を分散。安定性を向上させ、快適な歩行を実現。

LOIS（Beige）LOIS（Kaki）LOIS（Black）RIVA（Mandorla）RIVA（Mandorla）RIVA（Black）

〈NEW MODEL〉

RIVA（リバ） 価格：\22,000（税込） 発売：10月上旬

サイズ：25～29cm（1cm刻み） 素材：［アッパー］ 本革 / ［アウトソール］ EVA / ［フットベッド］ 天然羊毛

カラー： Mandorla（マンドルラ）, Black（ブラック）

アッパーにLWG（※）ゴールド認定の高品質なスエード素材を使用したクロッグサンダルの新モデル。アッパーの内側とフットベッドに配した天然ウールのボア素材により暖かく、足をソフトに包み込むような履き心地です。天然コルクのミッドソールと人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足をサポートし、足への圧力を分散。安定性を向上させ、快適な歩行を実現。バックルでフィット感を調整でき、アウトソールには軽量EVAを採用。

RIVA（Mandorla）RIVA（Black）

〈NEW MODEL〉〈RECYCLE〉

RIVA（リバ） 価格：\14,300（税込） 発売：10月上旬

サイズ：25～29cm（1cm刻み） 素材：［アッパー］ リサイクル/ ［アウトソール］ EVA / ［フットベッド］ 本革

カラー： Brown（ブラウン）, Antracita（アントラシタ）, Navy（ネイビー）

アッパーには、海で回収したペットボトルを再生した100%リサイクルペットフェルトを使用し、バックルでフィット感を調節可能。フットベッドにレザーを採用し、天然コルクのミッドソールと人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足をサポートし、足への圧力を分散。安定性を向上させ、快適な歩行を実現。アウトソールには軽量EVAを採用。

RIVA（Brown）RIVA（Antracita）RIVA（Navy）

GENUINS 2025 Fall & Winter Collection - Unisex -

〈NEW COLOR〉

RIVA（リバ） 価格：\14,300（税込） 発売：10月上旬

サイズ：22～29cm（1cm刻み） 素材：［アッパー］ 本革 / ［アウトソール］ EVA

カラー： Taupe（トープ）, Grey（グレー）, Black（ブラック）

スエードのクロッグサンダルに新色が登場。アッパーは、LWG（※）ゴールド認定の高品質なレザーを使用し、ベルトストラップでフィット感を調節可能。天然コルクのミッドソールと人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足をサポートし、足への圧力を分散。安定性を向上させ、快適な歩行を実現。アウトソールには軽量EVAを採用。

RIVA（Taupe）RIVA（Grey）RIVA（Black）RIVA（Clay）RIVA（Clay）RIVA（Clay）

〈NEW COLOR〉

RIVA（リバ） 価格：\14,300（税込） 発売：10月上旬

サイズ：22～29cm（1cm刻み） 素材：［アッパー］ 本革 / ［アウトソール］ EVA

カラー： Clay（クレイ）, Habana（ハバナ）, Black（ブラック）

アッパーにLWG（※）ゴールド認定の高品質なレザーを使用したクロッグで、ベルトストラップでフィット感を調節可能。天然コルクのミッドソールと人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足をサポートし、足への圧力を分散。安定性を向上させ、快適な歩行を実現。アウトソールには軽量EVAを採用。

【 About GENUINS 】

「GENUINS（ジェニュインズ）」は、1940年にスペインの靴産業発祥の地・エルチェで創業したファクトリーが、4世代にわたる靴づくりの技術と精神を受け継ぎ、2014年に新たに立ち上げたフットウェアブランドです。スペイン靴職人のDNAと次世代の感性を融合し、リサイクル素材、ヴィーガン認証、地元生産にこだわったスペイン製サンダルは、デザイン性とサステナビリティを高次元で両立。高いクッション性と人体構造に基づいて設計されたフットベッドにより、美しく、快適で、環境にも配慮した-、履く人の価値観に寄り添う、新しいクラフトブランドです。

【「GENUINS」の環境に配慮した取り組み 】

GENUINSでは、再生素材や再利用可能な天然素材など自然環境を配慮した素材を積極的に取り入れて、スペイン・エルチェの自社工場で生産しています。また、安全で健康的な労働環境づくり、ソーラーパネルを活用した省電力、 NGOの「Oxizonia」と協力したアマゾン熱帯雨林の保全活動など、製品を取り巻く様々な環境に配慮した取り組みを実践しています。

［使用している主な素材］

■ペットフェルト：

海で回収したペットボトルを再生した100%リサイクルペットボトル素材。

■天然コルクとゴム：

管理されたスペインのデヘサ（牧草地）のコルク樫から抽出されたコルクと、自然な方法で作られたゴムは100%天然素材です。廃棄物を出さないよう全てリサイクルして再利用しています。

■レザー：

ゴールドステータスを持つLWG（レザーワーキンググループ）※に属するサプライヤーを介したレザーのみを使用し、適切な動物保護活動を遵守します。

■ 80%アニマルフリー：

GENUINSの材料の80%は動物由来の素材不使用です。

■ PETA認証取得素材：

使用しているヴィーガン素材は、動物由来の素材や成分を一切使用していない証としてアメリカの動物愛護団体「People for the Ethical Treatment of Animals」によるPETA認証を取得しています。

■リサイクルポリエステル：

従来の方法で製造されたポリエステルに比べて、CO2の排出量を1/3に抑えたリサイクルポリエステルを採用しています。

■クロムフリー 無溶剤：

GENUINSのフットウェアには有害な化学物質は含まれておらず、接着剤は水性で溶剤を使用していません。また、MRSL（製造制限物質リスト）の条件を満たすサプライヤーとも提携しています。

■サステナブル パッケージ：

製品の包装は製品の品質保証や体験の一部でもありますが、これによって廃棄物が発生する可能性を認識しています。そのため、GENUINSでは、インク（環境にやさしいインク）の使用を最小限に抑え、100%リサイクルされた段ボールと紙 を使用してパッケージを製造しています。

※LWG（レザーワーキンググループ）：レザーに対する品質や安全性、環境問題等の啓蒙活動を行う非営利の国際団体で、レザーに関するブランド、革製品製造販売会社、タンナー（製革業者）、皮革関連企業（貿易業者・商社、委託加工業者、皮革下請け業者）などで構成されています。

【販売店舗】

■ GENUINS公式サイト https://boardriders.co.jp/pages/genuins

■ ボードライダーズジャパン直営店舗 ※一部の店舗では取り扱い無し

■ 全国のGENUINS取り扱い店舗

【 ご掲載時のお問い合わせ先 】

ボードライダーズジャパン

TEL：0120-32-9190 https://boardriders.co.jp/pages/genuins

公式Instagramアカウント @genuins_japan(https://www.instagram.com/genuins_japan) https://www.instagram.com/genuins_japan