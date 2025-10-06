タクシーメディアTOKYO PRIMEが、広告クリエイティブフェスティバル「虎ノ門広告祭」にメディアパートナーとして参画決定！本日からタクシー内で告知動画を放映開始

株式会社IRIS

株式会社IRIS（本社：東京都港区、代表取締役：眞井 卓弥・戸田 鉄平）が運営するタクシーメディアTOKYO PRIMEは、2025年10月17日（金）～2025年10月24日（金）の8日間、虎ノ門ヒルズの情報発信拠点・TOKYO NODE[東京ノード]（運営：森ビル株式会社）にて、「ビジネス、アート、テクノロジー、エンターテインメントを繋ぐクリエイティビティ」をテーマに、参加クリエイター数総勢約３００名、期間中開催イベント数１００以上の国内最大規模※1の広告クリエイティブフェスティバル「虎ノ門広告祭」にメディアパートナーとして参画することが決定しました。

タクシーメディアTOKYO PRIMEでは、本日2025年10月6日（月）より、本イベントの告知映像の放映を開始します。

※1：虎ノ門広告祭実行委員会調べ

▼放映映像

虎ノ門広告祭 告知映像 #01（15秒）

https://youtu.be/qr_f0nUT7zU

(https://youtu.be/qr_f0nUT7zU) 虎ノ門広告祭 告知映像 #02（15秒）

https://youtu.be/izMvr3aFQbc

「PRIME MEDIAで人と産業に新たなきっかけを」というコーポレートビジョンのもと、メディアパートナーとして本イベントへ参画するIRISは、タクシーをご利用される方々に、より良い乗車体験をお届けすることを目指します。

■開催概要

・名称： 虎ノ門広告祭

・開催期間： 2025年10月17日（金）～2025年10月24日（金）10:00～22:00

※10月18日（土）は22:00～24:00で一夜限りの30歳以下限定イベント開催

・会場： TOKYO NODE (東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 8F、45F、46F）

・主催： 虎ノ門広告祭実行委員会

・会場協力：TOKYO NODE（森ビル株式会社）

・特設サイト： https://toradfes.com

・チケットサイト：https://cloud-pass.jp/project/toradfes

■株式会社IRIS（https://www.iris.inc/company）

株式会社IRISは、2016年6月にGO株式会社と、株式会社フリークアウト・ホールディングスの合弁会社として設立し、モビリティとアドテクノロジーを掛け合わせた、サイネージメディアの開発および広告の販売を行っています。

コーポレートビジョンに「PRIME MEDIAで人と産業に新たなきっかけを」を掲げ、メディアに触れるユーザー、そしてメディアに関わるステークホルダーの皆様に、新たな出会いやきっかけを与えることに取り組んでいます。

■TOKYO PRIME (https://www.tokyo-prime.jp/）

株式会社IRISが運営する「TOKYO PRIME」は、主に『GO』アプリで呼べるタクシーに搭載された後部座席タブレットで放映される、日本最大(※)のタクシーメディアです。

4月よりサイネージ設置台数は71,000台（都内25,500台）、エリアは全国35都道府県へと拡大しました。「まだ見ぬPRIMEに出会える18分」をコンセプトに、タクシーにご乗車されたお客様しか出会えない特別なモノ、コト、情報との出会いなど"PRIMEなセレンディピティ"を凝縮したコンテンツをお届けしています。

※ タクシーメディア各社の媒体資料記載の台数比較より。 2025年10月時点