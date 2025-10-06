ファーストアカウンティング、新リース会計基準対応の共同ソリューション提供に向けドキュサイン社とパートナー契約を締結

ファーストアカウンティング株式会社

経理シンギュラリティを実現するファーストアカウンティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森 啓太郎、以下、ファーストアカウンティング）はこのたび、インテリジェント契約管理（IAM）のリーディングカンパニーであり電子署名サービス「Docusign」を提供するドキュサイン・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、取締役社長：竹内賢佑、以下、ドキュサイン）とパートナー契約を締結したことを発表しました。

この協業により、2027年4月1日以降に開始する事業年度から適用される新リース会計基準への対応を支援するソリューションの提供を開始します。

■背景

2027年4月より、日本でも新リース会計基準が適用され、対象となる上場企業や会社法上の大企業や子会社、関連企業でリースと判断される取引を資産計上する必要が生じます。これにより、従来のオフバランスが可能なオペレーティング・リース取引が原則オンバランス化されることで、企業の総資産・負債が増え、自己資本比率の低下や、資金調達・投資判断への影響が懸念されます。上場企業や大企業の2027年問題ともいえる事態に備えるため、企業の経理部門ではリース関連契約書の洗い出し、判定、情報集約といった煩雑な作業が大量に発生し、その対応が急がれています。特に、紙の契約書が社内に点在している企業においては、過去の書類の洗い出しや確認作業が大きな負担となり、対応の遅れによるコンプライアンスリスクも懸念されます。この課題を解決するため、両社の強みを連携させた共同ソリューションの構築を決定しました。

■ソリューション概要

ドキュサインの契約書の一元管理と電子署名による効率的な締結を実現する電子契約サービスと、ファーストアカウンティングの経理シンギュラリティAI「Deep Dean」を内蔵した「経理AIエージェント」を連携、リース契約書のデジタルデータから新基準でリースと判断されるかの判定を自動的に実施します。この連携により、契約書の読取と判定、保管までを一気通貫で自動化することができ、企業のリース会計業務の抜本的な効率化とリスク低減に貢献します。

■ファーストアカウンティング 代表取締役社長 森 啓太郎 コメント

大企業の契約書の電子化ソリューションとして世界的な実績を持ち、SAP Solution Extensionsのパートナーであるドキュサイン様とのパートナー契約を大変光栄に思います。2027年4月スタート予定である新リース会計基準に向けて、私たちが自社開発した独自のAI、Deep Deanによる精緻な契約書解析と判定は、必ずお客様の課題解決に役立つと確信しています。ファーストアカウンティングは今後も「経理シンギュラリティ構想」を実現するために、AI技術を通じて経理業務の進化を推進し、お客様の企業価値向上に貢献してまいります。

■ファーストアカウンティングについて

【経理シンギュラリティで、制約を取り払い、自信と勇気を与える】

ファーストアカウンティングは、経理シンギュラリティを実現することで、経理業務の自動化・効率化を推進する企業です。生成AIやコンピュータービジョンを駆使した自社開発サービスを、多くの大企業の経理部門や会計ベンダーに向けて展開。「経理のシンギュラリティ」を実現し、経理部門の人手不足の解消と、経理パーソンが企業価値の向上に資する戦略経理に注力できる環境を創出します。

社名 ：ファーストアカウンティング株式会社（東証グロース：5588）

所在地：東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルA館 3階

設立 ：2016年6月

代表 ：代表取締役社長 森 啓太郎

URL ：https://www.fastaccounting.jp/

事業内容：経理AI事業（会計分野に特化したAIソリューション）

経理業務のAIモジュール『Robotaシリーズ』

請求書処理のプラットフォーム『Remota』

デジタルインボイス送受信サービス『Peppolアクセスポイント』

■本件に関するお問い合わせ

ファーストアカウンティング株式会社

担当：広報担当

E-mail: press@fastaccounting.co.jp

すべての製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。