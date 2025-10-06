リーガルテック社 × AIデータ社、バイオ・ヘルスケア産業を再編成

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木隆仁、以下リーガルテック）とAIデータ株式会社（以下AIデータ）は、バイオ・ヘルスケア産業における知財とデータの統合を推進する共同プロジェクトを開始した。

両社は、リーガルテックの知財AI技術とAIデータのAIファクトリー基盤を融合させ、AX（AI Transformation）時代の生命科学・医療分野における知財インフラを構築することで、研究成果の知財化・事業化・国際展開を加速させる。

背景

バイオ・ヘルスケア産業は、ゲノム編集、創薬、再生医療、デジタルヘルス などの急速な進歩により、AX（AI Transformation）時代に最も影響を受ける分野のひとつです。

膨大なリアルデータ（電子カルテ、臨床データ、ゲノム情報）をAIが解析し、創薬の高速化や治療法の個別最適化が進む一方で、知財戦略は依然として複雑で未整備な部分が多く、研究成果が十分に事業化・国際競争力に結びついていません。

課題

・ 研究成果の知財化の遅れ：大学や研究機関の発明が特許として保護されず、海外に流出するケースが増加。

・ 複雑な特許環境：創薬や再生医療は膨大な特許網に覆われ、自由に事業展開するためには戦略的なポートフォリオ構築が不可欠。

・ データのサイロ化：病院・製薬会社・研究所ごとにデータが分断され、AI活用や特許化の基盤が不足。

解決策 ― 知財AI × AIファクトリーの提供価値

1. Tokkyo.Aiによる特許・文献解析

・AIがバイオ・ヘルスケア関連特許を高速検索し、関連文献や周辺特許を瞬時に可視化。

・治療法、薬剤、医療デバイスなど領域別に「知財地図」を作成。

2. AI IPGenius on IDXによる知財戦略設計

・臨床・研究データをセキュアに蓄積し、AIが特許出願の優先順位や請求項の最適化を提案。

・標準化された知財テンプレートを導入し、研究成果を迅速に知財化。

3. マネタイズ基盤の強化

・ライセンス取引や共同研究契約を支援する知財マーケットプレイスを提供。

・AIによる特許価値診断で、創薬候補や医療デバイスの市場価値を定量評価。

期待される効果

・ 研究成果の事業化促進：大学・研究機関の発明が速やかに特許化され、製薬企業やスタートアップとの連携に直結。

・ グローバル競争力強化：日本発の医療技術・創薬が国際的に守られ、海外市場展開を支援。

・ ヘルスケアの質向上：知財を基盤に、個別化医療や次世代ヘルスケアモデルを推進。

今後の展望

リーガルテック社とAIデータ社は、知財AI × AIファクトリーを通じて、バイオ・ヘルスケア産業における「研究 → 知財化 → 事業化 → グローバル展開」の循環を支援します。

AX時代において、日本の生命科学・医療が世界市場でリーダーシップを発揮できるよう、知財インフラの構築とマネタイズ基盤の提供を加速していきます。

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億8,000万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供