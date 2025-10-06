“レトロ×未来”の道頓堀を体験！ジャンカラ『道頓堀だるま店』グランドオープン！

株式会社TOAI

全国で200店舗を展開し、西日本においてカラオケ業界最大規模を誇るジャンカラは、2025年10月17日、大阪市中央区に「道頓堀だるま店」をグランドオープンいたします。

コンセプトは「あの頃の道頓堀と、未来の道頓堀」。懐かしい街並みと未来っぽい仕掛けが混ざり合う、不思議な雰囲気を楽しめます。

また、本店舗は「誰にも会わずに、入店から退店までストレスフリーにカラオケを楽しみたい」というニーズに応える、完全セルフ型の店舗です。

■過去と未来を行き来する新しい道頓堀

店内やカラオケルームは、昔懐かしい道頓堀川沿いの街並みと近未来的な意匠で“ネオ道頓堀”を表現した内装デザインとなっております。昭和のノスタルジックな街並みを実際の看板で再現しつつ、ネオンや光の演出と共に、サイバーテイストを融合させた非日常的な空間を演出しています。ジャンカラならではのユニークな空間とサービスで、特別なカラオケ体験をお楽しみください。

■完全無人のセルフ型カラオケとは

自動受付・精算はもちろん、ドリンクバーやアルコールバーも完備した完全セルフ型の店舗です。

常駐スタッフはおりませんが、フードやデザートの注文も可能であり、快適かつ充実したカラオケ体験をお楽しみいただけます。（ご注文いただいたフードやデザートは、近隣のジャンカラ店舗からお部屋まで直接お届けします。）

■楽しさいろいろコンセプトルーム

既存店舗でお客様から大好評の「マットルーム」と「朝までみんなで寝ころべルーム」をご用意。靴を脱いでゆったりしながら、リラックスしてカラオケを楽しめるお部屋です。

夜通し遊びたい時や、終電を逃してしまった時も、横になりながらのびのびと過ごしていただけます。

■店舗概要

店舗名 ： 道頓堀だるま店

所在地 ： 大阪府大阪市中央区道頓堀1-6-8道頓堀だるまビル3～4階

電話番号 ： 080-6598-3567

営業時間 ： 24時間営業

■ジャンカラ概要

1990年にカラオケ事業をスタートして以降、歌い放題、飲み放題、料金の明朗化を実現することでお客様に受け入れられ、事業を拡大してきました。

他社には無いコンセプトルームの展開や店舗丸ごとコンセプトを持たせた新店の展開、また個室に限らずオープンなスペースで顧客同士がコミュニケーションを取れるオープンカウンターやBAL UTAOも有し、現在は西日本最大規模を誇るカラオケチェーンとして全国200以上の店舗を運営しております。

また近年ではDX化を推進しており、利便性の高いサービスを追求するため、無人受付精算機を全店へ業界初導入。

更にスマホ1つで予約・受付から精算までができる業界初の機能「すぐカラ」を公式アプリに搭載。加えて飲食オーダー機能や選曲機能を導入し、全てがアプリで完結する次世代のカラオケ体験を実現しました。

常に新しい価値を生み出しながら、お客様が体験したことのないカラオケ空間の実現にむけて、チャレンジしていきます。

■株式会社TOAI概要

会社名：株式会社TOAI

代表取締役社長：東原元規

設立：昭和61年6月17日

株式会社TOAIコーポレートサイト：https://www.toai.co.jp/

ジャンカラ サービスサイト：https://jankara.ne.jp/

事業概要：西日本最大規模のカラオケチェーン「ジャンカラ」を中心とするエンターテインメント事業を展開。

カラオケ事業にて培ったノウハウ、豊富なリソースを活かし、お客様がワクワクするような新しい体験を生み出し続けます。現在、カラオケ事業に加え、オンラインカラオケアプリ・女性専用フィットネス・買物代行・バーチャルレストラン（8業態200店舗以上）・温浴施設・飲食店・トランクルーム・セルフフラワーショップなど幅広くサービスを展開しています。今後も新事業に果敢にチャレンジして経営者人材を創出すると共に、ダイナミックな事業ポートフォリオを構築していく方針です。

当社グループは、世界中のお客様に素晴らしいエクスペリエンス(感動的な顧客体験)を提供することをグループビジョンに掲げ、笑顔のために常に進化を続けます。