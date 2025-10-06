管理部門の業務効率化・DX推進のための展示会 「第3回 バックオフィスDXPO 福岡′25」へ出展

株式会社ミロク情報サービス

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝 周樹、以下「MJS」）は、2025年10月28日（火）～29日（水）の2日間、マリンメッセ福岡で開催される「第3回 バックオフィスDXPO 福岡'25」へ出展します。

「DXPO（ディーエクスポ）」は、企業の管理部門向けの業務改革・生産性向上を支援するソリューション・サービスを一堂に集めたハイブリッド展示会です。通年開催のオンライン展示会と年複数回開催のリアル展示商談会のハイブリッド（オンライン＋リアル）形式で構成されています。リアル開催となる「第3回 バックオフィスDXPO 福岡'25」は、本分野において九州最大級となる360社（※1）が出展し、分野ごとに8つの専門展で開催されます。MJSは、経理・財務部門を支援する各種システム・サービスが集う専門展「経理・財務システム展」に出展します。

本展示会においてMJSは、他社サービスとのAPI連携やAIによる自動仕訳、ワークフローのスマートフォン対応等により業務のDXを推進する中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX（ガリレオプト ディーエックス）』や、AI仕訳を介して財務システムへ仕訳連携可能な適格請求書（インボイス）の電子化・デジタルインボイス送受信対応クラウドサービス『Edge Tracker（エッジトラッカー） 電子請求書』、AI解析による入力支援機能を搭載した証憑書類保管・電子契約クラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud（エムジェイエス イー ドキュメント クラウド）』など、AIを活用し業務効率化や迅速な経営判断をサポートする各種ソリューションをご用意しています。

また、マルチデバイス対応で従業員と管理部門の業務効率化を実現するクラウドサービス『Edge Tracker 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告（※2）』や、税務に関する帳票作成から申請までをサポートする税務システム『MJS税務DX』など、従業員の利便性や生産性向上を実現する製品・サービスもご用意しています。

※1 前半2日間（10/28～29）＋後半2日間（10/30～31）の合計出展見込社数

※2 『Edge Tracker 経費精算』と『Edge Tracker 勤怠管理』にはワークフロー機能がバンドルされます

■ 主なご紹介ソリューション

・業務のDXを推進し、さらなるビジネスの成長を加速する中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX』

https://www.mjs.co.jp/products/galileopt/

・適格請求書（インボイス）の電子化・デジタルインボイスの送受信対応サービス

『Edge Tracker 電子請求書』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/e-invoice/

・電子帳簿保存法対応の証憑書類保管・電子契約クラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud』

https://www.mjs.co.jp/products/mjs-edocument/

・業務効率化を推進する従業員向けクラウドサービス『Edge Tracker 経費精算・勤怠管理・

給与明細参照・年末調整申告』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/

・申告書作成から電子申告までをフルサポート『MJS税務DX』

https://www.mjs.co.jp/products/mjs-zeimu/

■ 開催概要

名称 ：第3回 バックオフィスDXPO 福岡'25

公式URL ：https://dxpo.jp/real/box/fukuoka/

主催 ：ブティックス株式会社

会期 ：2025年10月28日（火） 9:30-18:00～10月29日（水） 9:30-16:00

会場 ：マリンメッセ福岡 A館（〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町7-1）

出展ブース：経理・財務システム展 小間番号3-2

入場料 ：無料（事前登録制）

来場登録 ：https://dxpo.jp/u/box/fukuoka25/user/entry

出展社情報・商談予約フォーム：https://dxpo.jp/real/box/fukuoka25/product.html?supplier_id=83&company_name=(%E6%A0%AA)%E3%83%9F%E3%83%AD%E3%82%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9(https://dxpo.jp/real/box/fukuoka25/product.html?supplier_id=83&company_name=(%E6%A0%AA)%E3%83%9F%E3%83%AD%E3%82%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9)

■株式会社ミロク情報サービス（MJS）について （https://www.mjs.co.jp/）

全国の会計事務所と中堅・中小企業および小規模事業者に対し、経営システムおよび経営ノウハウならびに経営情報サービスを提供しています。現在、約8,400の会計事務所ユーザーを有し、財務会計・税務を中心とした各種システムおよび経営・会計・税務等に関する多彩な情報サービスを提供しています。また、財務を中心としたERPシステムを利用する約18,000社の中堅・中小企業をはじめ、約10万社の企業ユーザーを有し、各種ソリューションサービスの提供および企業の経営改革、業務改善を支援しています。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ミロク情報サービス

社長室 経営企画部 広報・IRグループ 宮城・安藤

Tel：03-5361-6309

Fax：03-5360-3430

E-mail：press@mjs.co.jp