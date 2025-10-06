「パックマン」45周年×「アイドルマスター」20周年 特別企画『#パックマス』のピザーラコラボ限定グッズが付いたオリジナルピザセットを発売！！

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、2025年10月15日（水）～11月30日（日）で、「パックマン」45周年と「アイドルマスター」20周年を記念した特別企画、【#パックマス】とのオリジナルコラボピザ「ピザーラ MAKE IMP@CT！」を全国のピザーラで販売いたします。

※ピザーラ公式サイトでの注文名称は、「パックマスコラボピザ」となります。

※ピザーラ公式サイトでの購入予約は2025年10月15日（水）8:00～となります。

※電話・店頭でのご予約は2025年10月6日（月）以降、各店舗での営業時間内となります。

特設サイト： https://www.pizza-la.co.jp/sc_Campaign_pizzala_make_impact_2025.aspx

■【#パックマス】の世界観とピザーラを存分に楽しめる「ピザーラ MAKE IMP@CT！」

【#パックマス】をイメージして、ピザーラの人気商品をアレンジしたコラボピザの発売が決定！限定のおいしさ３種を１枚で味わえるスペシャルトリオピザ「ピザーラ MAKE IMP@CT！」

よくみると、パックマンの形に見えるかも…？

＜READY!!４種のチーズ＆ハニーピザ＞

プロデューサーへの感謝の気持ちがこもった、甘さと塩味が絶妙な１品！！赤いチェリートマトがキュートなアクセント(ハート)

＜ダブルチェダーToPテリヤキチキンピザ ＞

ピザーラ人気No.1のテリヤキチキン、チェダーチーズがダブルでのったコラボ限定のスペシャルバージョン！

＜ダブルチェダーPOWERポテトピザ ＞

チェダーチーズでPOWERアップ！！こだわりのほくほくポテトと厚切りベーコンを使用した、食いしん坊のパックマンも大満足のボリューミーなピザ！

■パックマスコラボピザ内容

『パックマスコラボピザ アクリルカードケース付き』

販売価格：税込4,380円～

・「ピザーラ MAKE IMP@CT！」コラボピザＰサイズ 1枚

・アクリルカードケース 約H115×W70×D5mm

※仕様：ボールチェーン付き

・トレーディングカード3枚入り 約W54×H86mm

※仕様：ハートホログラム有

※全14種・ランダムで3枚封入

・オリジナルスリーブ

※品切れの際はご容赦ください。

『パックマスコラボピザ』

販売価格：税込3,380円～

・ 「ピザーラ MAKE IMP@CT！」コラボピザＰサイズ 1枚

・トレーディングカード3枚入り 約W54×H86mm

※仕様：ハートホログラム有

※全14種・ランダムで3枚封入

・オリジナルスリーブ

※品切れの際はご容赦ください。

【実施店舗】

ピザーラ全店・ピザーラスタイル（ぴあざフクハラ星が浦店・スーパーアークス港町店・アトラス萩店）

【購入に関する注意点】

※「パックマスコラボピザ」はテイクアウト割引対象外です。

※店舗によって定休日がございます。

※転売など営利目的での商品購入は固くお断りいたします。

■アクリルキーホルダーが当たるマストバイキャンペーンも実施

※画像はイメージです

【A賞】

オリジナルデザイン アクリルキーホルダー全種セット

３名様

【B賞】

選べるオリジナルデザイン アクリルキーホルダー1種

各10名様

【キャンペーン期間】

2025年10月15日（水）～2025年11月30日（日）23:59

【応募対象】

「パックマスコラボピザ」をご購入頂き、ピザーラ公式サイトからご応募頂けます。

応募には、ピザーラ公式サイトでの会員登録が必要となります。

※ピザーラスタイルでのご購入は対象外となります。

【応募方法】

ピザーラ公式サイト内の応募フォームにて、ピザと一緒にお渡しするレシート（領収証）に記載の「オーダーコード」と「ご利用金額」、お客様の「お電話番号」を入力し、ご希望の賞品をご選択ください。

＜参考情報＞

■【#パックマス】について

『パックマン』は2025年5月22日(木)に45周年を、『アイドルマスター』は2025年7月26日(土)に20周年を迎えます

これらを記念し、『パックマン』45周年のコンセプトである「MAKE IMPACT！」と

『アイドルマスター』20周年のコンセプトである「アイ MUST GO ON！」を融合させた

「アイ MAKE IMP@CT！」を掲げて【#パックマス】として新しい体験をお届けする特別コラボレーション施策

■【#パックマス】の最新情報はこちらから

【#パックマス】 特設サイト https://idolmaster-official.jp/lp/i_make_impact

PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.