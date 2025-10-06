ダルトン、再生医療分野の研究開発の加速・産業化を目指す展示会「再生医療JAPAN 2025」に出展

株式会社イトーキ

株式会社イトーキ（本社:東京都中央区 代表取締役社長:湊 宏司）のグループ会社である株式会社ダルトン（本社:東京都中央区 代表取締役社長:澤田 正）は、2025年10月8日（水）～10日（金）にパシフィコ横浜で開催される、再生医療分野の研究開発の加速・産業化を目指す展示会「再生医療JAPAN 2025」に出展します。今回はダルトンのクリーン機器事業がブースを構え、実機展示やデモンストレーションなどを通して事業の強みを体験いただけます。

＜主な展示製品＞

・小型除染ボックス

再生医療の研究・製造現場における無菌操作で必要な物品除染に特化した移動式の除染ボックスです。ボックス内の専用ラックに注射針や滅菌チューブ等の使用物品を入れて除染した後、装置をクリーンベンチや安全キャビネット等の前に置き、装置から物品が入ったラックをスライドさせてクリーンベンチ等に搬入します。これにより、高い清浄度環境を維持した物品搬送を可能とし、拭き取り作業や偽陽性対応にかかる工数を大きく削減します。

【開催・出展概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32317/table/583_1_6291ef26e2cce68f600c1f21a635ea2f.jpg?v=202510070325 ]

【入場用バッジ登録フォーム】

https://biojapan2025.jcdbizmatch.jp/jp/Registration

■ダルトンの事業

ダルトングループは、『価値創造活動の主人公であるお客様と共に「創造の、共創へ。」』をスローガンに掲げ、当該業界においてお客様のビジネス発展と技術力向上を長年に亘って支え続けてきた創業80周年を超える日本の老舗メーカーです。医薬・化学・生物・食品・精密機械などの研究開発機関・製造工場、教育機関や医療機関の様々な専門施設に対して、研究施設事業、教育施設事業、粉体機械事業、クリーン機器事業、半導体製造装置事業などの８つの事業を展開し、付加価値の高い様々な製品・サービスをお客様へ提供しています。