「文学を纏う」×et seq.による羽根ペンネイルポリッシュ 夏目漱石の小説をモチーフにした新作5色を10月21日より発売

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）の子会社である株式会社ひらく（代表取締役：染谷 拓郎）は、文学作品の持つ世界観や美学を身に纏うものとして表現したプロダクトブランド「文学を纏う」と、台湾のネイルブランド「et seq.（エ セク）」とのコラボレーションによる羽根ペンネイルポリッシュの新作「夏目漱石」シリーズを2025年10月21日（火）に発売し、「文学を纏う」オンラインストアおよび文喫各店（BUNKITSU TOKYO、六本木、栄、福岡天神）、全国の一部書店にて、順次販売開始します。

発売に先駆け、夏目漱石のデビュー作である『吾輩は猫である』第一巻の刊行日にちなみ、2025年10月6日（月）より「文学を纏う」オンラインストアにて予約受付を行います。また、BUNKITSU TOKYOと文喫 栄では、店頭発売同日より企画展も実施します。

「文学を纏う」は、文学作品をモチーフにした台湾のネイルブランド「et seq.（エ セク）」とのコラボレーションにより、日本人作家の文学作品をモチーフに、作品の世界観や物語を、ネイルポリッシュの色と質感で表現した商品を開発・制作しています。

2021年から現在までに、宮沢賢治・太宰治・京極夏彦・江國香織・森見登美彦・江戸川乱歩・凪良ゆう 各氏の作品をモチーフにした商品を展開し、2025年9月時点で累計販売数3万5,000本を突破しました。

8シリーズ目となる今回は、夏目漱石の作品のうち『吾輩は猫である』『こころ』『草枕』『夢十夜』『虞美人草』の5作品をモチーフにしています。「人間であること」の苦悩や諦念、愛おしさを描く、漱石作品の奥行きのある精神性を、艶やかな和の色味で表現しました。

■商品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23227/table/642_1_780e53a42e7ca13da99b7ea6cd20171b.jpg?v=202510061155 ]

価格（税込）：【単品】各1,680円

【5本セット】8,400円

内容量 ：10ml

本体サイズ ：L15cm × W4.5cm × D2.8cm

発売日 ：2025年10月21日（火）

予約受付 ：2025年10月6日（月）～10月20日（月）

「文学を纏う」オンラインストア

（https://bungakuwomatou.myshopify.com/）にて

販売場所 ：

＜オンラインストア＞

「文学を纏う」オンラインストア（https://bungakuwomatou.myshopify.com/）

＜常設店＞

BUNKITSU TOKYO

文喫 六本木

文喫 栄

文喫 福岡天神

STORY STORY YOKOHAMA

＜POPUP実施書店＞

・10月27日（月）～11月27日（木）三省堂書店名古屋本店

・11月中旬～文教堂市ヶ谷店

※一部店舗では「夏目漱石」シリーズのほか、既存シリーズの販売も行います（取扱商品は店舗によって異なります）。

※実施期間は予告なく変更になる場合がございます。最新情報は各店舗公式サイト・SNS、「文学を纏う」公式SNSをご確認ください。

■企画展「指先に文学を纏う -夏目漱石-」

10月21日（火）から11月20日（木）の期間、BUNKITSU TOKYO・文喫 栄にて、入場無料の企画展「指先に文学を纏う-夏目漱石-」を実施します。企画展では、新色「夏目漱石」シリーズとともに、夏目漱石作品や関連本、作品の世界観に合わせたブックディレクターによる選書本の展示・販売をします。

ネイルは「夏目漱石」シリーズのほか、これまでに発売した7つのシリーズ（宮沢賢治・太宰治・京極夏彦・江國香織・森見登美彦・江戸川乱歩・凪良ゆう）も販売します。

＜企画展開催店舗情報＞

◆BUNKITSU TOKYO

所在地：東京都港区高輪二丁目 21 番 2 号 ニュウマン高輪 South 5F

営業時間：11:00～20:00

公式サイト： https://tokyo.bunkitsu.jp/

◆文喫 栄

所在地：愛知県名古屋市中区栄4丁目1-1 中日ビル 2F

営業時間：7:30～21:00

公式サイト： https://sakae.bunkitsu.jp/

■抽選でネイルが当たる発売記念キャンペーン実施

2025年10月6日（月）から10月16日（木）の期間中、抽選で10名様に「夏目漱石」シリーズのネイルポリッシュからいずれか1本がランダムで当たるSNSキャンペーンを実施します。

＜応募方法＞

下記いずれかの方法でご応募ください（ネイルの色はお選びいただけません）。

１.X

「文学を纏う」公式Xアカウント（@bungakuwomatou）をフォローのうえ、キャンペーン概要の投稿をリポストまたは引用リポスト

２.Instagram

「文学を纏う」公式Instagramアカウント（@bungakuwomatou）をフォローのうえ、キャンペーン概要の投稿にコメント

＜当選発表＞

当選者にのみ、2025年10月22日（水）までに「文学を纏う」XアカウントまたはInstagramアカウントよりDMにてご連絡します。

■「文学を纏う」について

「文学を纏う」は、文学作品の持つ世界観や美学を身に纏うものとして表現し、文学作品との新しいつきあい方を提案する文喫発のオリジナルプロダクトブランドです。

「文学のたのしみは、読むだけに非ず。」というコンセプトのもと、自分の身に「纏う」ことを通じて、作品をより身近に感じたり、いつもの日常の風景が少しだけ違って見えたりする、そうした文学との新しい楽しみ方を目指して商品を開発・制作しています。

■本件に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 プラットフォーム創造事業本部 担当：林、三上

TEL. 03-3233-4802

E-mail: bungakuwomatou@nippan.co.jp