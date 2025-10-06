Eight、AIが“職歴・スキル”を自動要約する新機能を提供開始

Sansan株式会社

Sansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」は、AIがユーザーの職歴やスキルを要約してプロフィール文を自動生成する新機能を、2025年10月6日より順次提供開始します。

本機能では、Eightに登録された名刺情報やインターネット上の公開情報（※1）からAIが文章を生成し、ユーザーはその文章を「キャリアサマリ」としてプロフィールに設定することで、名刺交換時に自身のキャリアや専門性を簡潔に伝えられるようになります。なお、本機能は特許を出願中です。

また、キャリアサマリは、Eightのダイレクトリクルーティングサービス「Eight Career Design」においても活用されます。導入企業は候補者の経歴を把握しやすくなり、スカウト精度の向上や採用活動の効率化を実現します。

■アップデートの背景

Eightでは、スマートフォンで交換・管理できる「デジタル名刺」の活用を推進しています。Eightユーザー同士がデジタル名刺を交換すると、名刺情報に加えて、互いのプロフィール情報も閲覧できるようになります。これにより、名刺には記載されていない経歴やスキルなど、より詳細な人物像を把握することが可能です。

プロフィール情報の一つである「キャリアサマリ」には、ユーザーがこれまでに携わってきた業務内容や実績、専門性などを自由に記載できます。しかし、従来はユーザー自身が文章を作成して入力する必要があり、手間がかかることから未記入のままになっているケースも多く見られました。その結果、名刺交換相手がせっかくプロフィール情報を閲覧しても、自身のバックグラウンドが十分に伝わらず、関係構築に活かしきれないという課題がありました。

そこでEightでは、名刺交換を起点としたコミュニケーションの価値をより高めるべく、本機能を開発しました。ユーザーの情報入力の負担を軽減しつつ、自分のキャリアを客観的に整理できるきっかけとしても活用が可能です。

■機能の概要

今回提供する新機能は、Eightプロフィール上の「キャリアサマリ」の文章案を、特許出願中である当社独自のロジックで自動生成するものです。Eightから届くメールやアプリ上に表示される「生成をはじめる」ボタンを押すだけで、Eightに登録された名刺情報やメディア掲載、登壇情報などをもとに、AIが職歴やスキルを整理・要約した文章を生成します。生成された文章は、ユーザー自身で内容を確認・編集することができ、編集後はキャリアサマリに反映できます。

名刺交換の際に、プロフィールから経歴や専門性が伝わりやすくなるため、初対面でも会話や関係構築の糸口が生まれやすくなります。さらに、自身のキャリアを、AIで整理することで、自分の強みや伸ばすべきスキルを再認識し、今後のキャリア選択や成長戦略を考える機会にもつながります。

また、本機能は、Eightのダイレクトリクルーティングサービス「Eight Career Design」においても有効に機能します。Eight Career Designの導入企業は、Eightのプロフィール情報をもとに、Eightユーザーにスカウトメッセージを送信できます。本機能により候補者のキャリアサマリが充実することで、企業側は候補者のスキルや経歴をひと目で把握できるため、ミスマッチの少ないスカウトの送付が可能となり、スカウト返信率や採用成功率の向上が期待できます。

※1：本機能で取り扱う情報は、一般に公開されている情報に限定され、当社のプライバシーポリシーおよび関連法令に基づき、適切な手続きのもとで取得・利用します。

