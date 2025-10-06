ストリートバッグブランド「EDGELINK」と梅田サイファーのスペシャルコラボレーションビジュアル公開

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：森下宏明）のストリートバッグブランド「EDGELINK（エッジリンク）」は、梅田サイファー（うめだサイファー）とのスペシャルコラボレーションビジュアルを公開しました。メンバーとEDGELINKの人気スーツケース「クルーズボックス」を中心に撮影した本ビジュアルは、公式インスタグラムやオンラインストア、EDGELINK取扱い店舗にてご覧いただけます。

「EDGELINK」は、時代の空気感を映し出し、個性を尊重したオリジナルバッグを展開するストリートバッグブランドです。今回コラボする「梅田サイファー」は、大阪・梅田の歩道橋で行われていた即興ラップセッション、通称サイファーから誕生したグループで、10月5日(日)から47都道府県ライブツアー「UC is comin’」がスタートします。本コラボでは、47都道府県をテーマにした楽曲「47」をフィーチャーしたスペシャルコラボビジュアルを制作。彼らの自由さや自分らしさを大切にする音楽スタイルは、ジャンルにとらわれないバッグづくりを続けるEDGELINKの理念ともリンクします。また、47都道府県ツアーでは、メンバーが「クルーズボックス」スーツケースと共に全国を駆け巡ります。

公式YouTubeやインスタグラムにて、スペシャルコラボ動画をご覧いただけます。

・EDGELINK×梅田サイファー「47 Prefectures, One Epic Collaboration」：https://youtu.be/8q_UTJ3A4WM

■ ビジュアル 着用商品

クルーズボックス（33L/23,980円 52L/25,080円 64L/29,480円 101L/30,580円）

旅先での使いやすさを追求した、利便性の高いスーツケース。移動中もスムーズに荷物を出し入れできる「フロントポケット」は、遠征時のグッズ収納にも便利です。さらに、不意な走行を防ぐ「キャスターストッパー」や、両手をフリーにしたい時に荷物を掛けられる「サイドフック」を搭載しています。細部にはロゴ入りデザインをあしらい、EDGELINKらしい個性を演出します。

商品ページ：https://edgelink.tokyo/pages/cruzbox

ナムパック（ショルダーバッグ/4,290円 ２ポケットパック/4,950円）

軽量でしなやかなワッシャーナイロンを使用した、持ち運びに便利なパッカブル仕様のバッグ。アクセサリーループや内ポケットも備えており、シンプルながらに機能性も兼ね備えています。遠征先での急な荷物増にも対応できるナップサック型や、貴重品の管理に便利なショルダー型などシーンに応じて活用できます。

商品ページ：https://edgelink.tokyo/pages/nampak

ハイフノーム（ミニサコッシュ/4,290円 ボディバッグ/5,390円 ボストンバッグ/8,690円）

フロントのメッシュポケットにお気に入りのアイテムを入れて自分だけのカスタムを楽しめるバッグシリーズ。日常使いから旅先、遠征まで様々なシーンで活躍します。

商品ページ：https://edgelink.tokyo/collections/hyphenorm

ワックパックNJ（ サコッシュ/3,850 円）

ナチュラル質感の帆布素材に、人気イラストレーターDai/NEW JACKとコラボしたポップなイラストを大胆にプリントしたサコッシュ。近場へのお出かけや貴重品の持ち運びに最適なアイテムです。

商品ページ：https://edgelink.tokyo/products/wacpak-sacoche-60421

【About 梅田サイファー】

大阪・梅田の歩道橋で行われていた、サイファー（輪になり即興でラップをするセッション）の参加者から派生した集合体。多くのメンバーがラップバトルで輝かしい成績を残し、R-指定を代表に全国区のラッパーを輩出してきた。上下関係はなく、リーダーの存在はおろか結成の話があがったわけでもない。あくまで個人の集まりでありグループでないことが特徴。“ラッパー同士の繋がりから生まれた自由な関係性” そのものが梅田サイファーと言える。映像作家、デザイナー、トラックメイカーなどの顔を持つメンバーもおり、その活動は多岐の渡る。

2018年、インディーズアーティストとしてリリースした「マジでハイ」が1,000万回再生を超えるスマッシュヒットを記録。

2021年、「THE FIRST TAKE FES」へ出演し、「梅田ナイトフィーバー’ 19」「トラボルタカスタム ft. 鋼田テフロン」の2曲を披露。動画は合計3,000万回再生を超え、大きな話題となった。

2023年、Sony Music Labelsより『RAPNAVIO』でメジャーデビュー。

2025年、メジャー第3弾となるアルバム『HAPPY RETENTION』をリリース。

Instagram：https://www.instagram.com/umedacypher_official

【About EDGELINK】

TOKYOをアイデンティティとして、今の時代の空気感を映し出すストリートバッグブランド。

年齢・性別・国籍などで区別せず、お互いの個性を尊重し、さまざまな人が認め合い繋がり合うダイバーシティなストリートカルチャーの素晴らしさと、エッジを使って繰り出すトリックにトライし、失敗しても称え合い、励まし合い、認め合うアーバンスポーツの魅力を軸に、ジャンルにとらわれないオリジナルアイテムを展開。

公式オンラインストア：https://edgelink.tokyo/

Instagram：https://www.instagram.com/edgelink.tokyo/