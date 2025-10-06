いよいよ今週10/8(水)から開催 テープカット式登壇者決定！第2回［九州］半導体産業展
[九州]半導体産業展 実行委員会（実行委員長：安浦 寛人(九州大学 名誉教授)／運営：(株)イノベント）は、2025年10月8日(水)・9日(木)の2日間、マリンメッセ福岡（福岡県福岡市）にて、半導体産業に特化した展示会「第2回 [九州]半導体産業展」を開催いたします。
公式ホームページ：https://k-semi.jp/(https://k-semi.jp/)
■国内外から398社が一堂に出展する、「九州最大の半導体分野の専門展」です
出展社一覧はこちらからご覧いただけます▶ https://k-semi.jp/exhibitorslist/
■「会場案内図」を公開中！
https://k-semi.jp/data/2025map
398社の出展社を掲載の「会場案内図」を公式ホームページにて公開中。
オープニングセレモニー［合同テープカット式］を行います。
日時：2025年10月8日(水) 9：40～
場所：マリンメッセ福岡A館 1Fエントランス 特設会場
※当日は会場に直接お越しください。来場事前登録（報道関係者の方はプレス登録）がお済みの方は
無料でご覧いただけます
ご参列予定(10月3日現在)
- ［九州］ 半導体産業展実行委員会 実行委員長 / 九州大学 名誉教授 安浦 寛人
- 自由民主党 半導体戦略推進議員連盟 名誉会長 甘利 明 様
- 福岡県知事 服部 誠太郎 様
- 熊本県知事 木村 敬 様
- 経済産業省 九州経済産業局 局長 星野 光明 様
- 一般社団法人九州経済連合会 会長（九州電力(株)会長） 池辺 和弘 様
- 一般社団法人九州半導体・デジタルイノベーション協議会 会長
（ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)社長） 山口 宜洋 様
- 駐福岡大韓民国総領事館 副総領事 丁 昶源 様 【韓国】
- 工業技術研究院(ITRI) VP/産業科学技術国際戦略所 所長 林 昭憲 様 【台湾】
- 九州大学大学院 システム情報科学研究院 教授 湯浅 裕美 様 【講師代表】
- 株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員 平田 慶介 様 【九州・沖縄地銀連携（Q-BASS）代表】
- 国土交通省 大臣官房審議官 木村 大 様
- 福岡市副市長 光山 裕朗 様
- 国土交通省 九州運輸局 交通政策部 部長 大久保 栄作 様
- 公益社団法人福岡県トラック協会 副会長（福岡運輸(株)社長） 富永 泰輔 様
- 一般社団法人全国軽貨物協会 九州代表幹事 古森 敬三 様
- 博多港運協会 会長（相互運輸(株)会長兼社長） 八尋 由紀 様
- 福岡県倉庫協会 会長（福岡倉庫(株)社長） 富永 太郎 様
- 北九州エアターミナル株式会社 代表取締役専務 小島 良俊 様
- 西日本鉄道株式会社 代表取締役社長執行役員 林田 浩一 様
- リードテック株式会社 代表取締役 前田 春紀 様
※当日は会場に直接お越しください。来場事前登録がお済みの方は皆さま無料でご覧いただけます。
合同テープカット式のご案内はこちら
https://k-semi.jp/data/2025OC_guest0929.pdf
■講演プログラムの最新スケジュールが決定！ 甘利半導体議連名誉会長、経済産業省をはじめとした講師陣による、九州の半導体産業の「今」と「未来」がわかる充実のセミナー
最新のタイムテーブルを公開中！
https://k-semi.jp/data/2510_k-semi_seminartimetable(https://k-semi.jp/data/2510_k-semi_seminartimetable)
【10月8日(水)スケジュール】
【10月9日(木)スケジュール】
▼セミナーのお申込はこちらから▼ 事前登録制/無料
https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/13109/module/booth/342612
※満席のセッションもございます。聴講ご希望の場合は直接会場にお越しください。立見にてご聴講となります。そのほかのセッションもお早めにお申し込みください。
■開催概要
● 展示会名 ： 第2回 ［九州］半導体産業展
● 公式ホームページ ： https://k-semi.jp/
● 会期 ： 2025年10月8日(水)・9日(木)
● 会場 ： マリンメッセ福岡 A・B館（福岡県福岡市博多区）
● 主催 ： ［九州］半導体産業展 実行委員会（実行委員長：安浦 寛人）
● 事務局 ： (株)イノベント
（東京都港区南青山三丁目1番31号 KD南青山ビル2階）
● お問合せ ： ［九州］半導体産業展 実行委員会事務局（(株)イノベント内）
TEL：03-6812-9422 メール：k-semi@innovent.co.jp
● 出展社数 ： 398社（同時開催展との合計出展数 544社）
● 来場者数 ： 10,000名（見込み）
● 同時開催展 ：第１回 ［九州］次世代物流展 https://k-logi.jp/
■「来場事前登録」受付中！
来場には事前登録が必須となりますので事前にご登録をお済ませの上、会場にお越しください。
来場事前登録はこちらから
https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/13109/users/register
■第3回の開催も決定！会場では次回出展相談カウンターを設置しております
● 展示会名 ： 第3回 ［九州］半導体産業展
● 公式ホームページ ： https://k-semi.jp/
● 会期 ： 2026年9月30日(水)・10月1日(木)
● 会場 ： マリンメッセ福岡 A・B館＋博多国際展示場（ https://www.hakata-ieh.jp/ ）
● 主催 ： ［九州］半導体産業展 実行委員会（実行委員長：安浦 寛人）
● 事務局 ： (株)イノベント
（東京都港区南青山三丁目1番31号 KD南青山ビル2階）
● お問合せ ： ［九州］半導体産業展 実行委員会事務局（(株)イノベント内）
TEL：03-6812-9422 メール：k-semi@innovent.co.jp
同時開催展 ：第１回 ［九州］次世代エネルギー展 https://k-ene.jp
本展の取材をご希望される方は、下記よりお申込みください
https://k-semi.jp/press.php(https://k-semi.jp/press.php)
・会期中取材をご希望される方には、当日の受付方法等をご連絡差し上げます。
・出展社、及び出展製品を取材する場合、出展社の許可を得た上で取材・記事掲載を行ってください。