【社名変更のお知らせ】株式会社Anelaは「ANELa GROUP株式会社」へ
2009年12月16日に設立し、今年で16周年を迎える節目のタイミングで、株式会社Anelaは「ANELa GROUP株式会社」へと社名変更いたしましたことをご報告申し上げます。
（社名変更日：2025年10月6日）
この社名変更は、これまで私たちが築いてきた軌跡と、これからのさらなる飛躍への決意を示すものです。
■「わたしらしさ」を軸に、女性のエンパワーメントを
私たちANELa GROUPは、創業以来一貫して「わたしらしさ」を大切にしながら、女性たちが人生を主体的に楽しみ、内側からの自信と輝きを育めるようなプロダクト・サービスを提供してまいりました。
創業者自身が、モデルとして、そして3人の子どもを育てるシングルマザーとして起業し、現在は4人の母として日々を過ごす中で、さまざまな転機を経験してきました。
そうした経験を通じて私たちが強く信じているのは、女性が自らの人生を肯定し、自信を持って歩める環境づくりの大切さです。
「美」や「自己肯定感」は、女性にとって普遍的なテーマです。
私たちの使命は、その美しさと強さに寄り添い、時代やライフステージを超えて“本当に必要なこと”を提案し続けることにあります。
■Anela Holdingsから、次のフェーズへ
2023年2月1日、代表の節目となる40歳のタイミングに、これまで展開してきた事業をホールディングス体制へ移行し、「Anela Holdings」を設立いたしました。
このタイミングで、
・ブラジリアンワックス脱毛サロン「Moalani Wax」
・アパレルブランド「ANELATOKYO」
・ビューティーライン「Anela Beauty」
の3事業を軸に据えながら、その他4社を統括する7社体制のホールディングスへと再編。
グループ全体の経営基盤を強化し、各事業の個性と成長性を最大限に活かす体制を構築してまいりました。
多くのお客様とチームに支えられながら、すべての事業は着実に成長し、ブランドとしての存在感も年々高まっています。
そして現在、日本法人としてのAnela Holdingsはその役目を終え、本店をアラブ首長国連邦・ドバイへと移転。
それに伴い、社名表記も「Anela holdings」（A以外はすべて小文字）へと改め、よりグローバルなステージでの展開を見据えたブランド再構築に取り組んでいます。
■未来へ向けた約束
今後も私たちは、時代の変化に柔軟に対応しながら、リアルな女性たちの声に耳を傾け、自己肯定感を引き出すプロダクトとメッセージを発信し続けてまいります。
「わたしらしく輝く」ことを恐れず、
どんな年齢でも、どんなライフステージでも、自分の人生を誇れる女性を一人でも多く増やしていくこと。
それが、ANELa GROUPの願いであり、存在意義です。
今後とも、変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
ANELa GROUP株式会社
代表取締役社長 新保 真里有（MALIA.)
Profile
新保 真里有（MALIA.)
1983年生まれ。経営者・モデル・タレント。4児の母。孫が2人。
MALIA. (マリア) として15歳でデビュー。以来、多くの女性誌専属モデルを務め、ファッションイベント等にも出演。その後、テレビ番組にも多数出演するなど人気を博す。2019年12月号より始まった女性誌『Domani』（小学館）の連載では、「経営者」「母」「一人の女性」という多角的な視点を通して自身の経験を赤裸々に語るなど、その言動は反響が大きく、多くの女性から支持を得ている。
経営者としては、2009年に「Anela Inc.」を立ち上げ、ブラジリアンワックスサロン“Moalani(モアラニ)”他、多数のアパレルブランドディレクターを務め、ビューティーブランド“Anela Beauty”を手がけるなど、ANELAONLINEとしてEC事業を幅広く展開。
2022年に三男の進学を考えてアラブ首長国連邦の都市Dubaiへ移住。2023年には「Anela Holdings」へと会社をホールディングス化し、Dubaiにも会社を設立。
2024年3月、新保 真里有として『こどもも自分も一緒に幸せになる 育児育自論』（1760円／A-Works）を発売。躍進し続けている。
▶公式Instagram：https://www.instagram.com/official.malia/
お問い合わせ先
ANELa GROUP株式会社
URL：https://www.anela.group/
E-MAIL：info@anela.group
TEL：03-6434-7988