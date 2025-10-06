【初開催！】10/8(水)から テープカット式登壇者決定！第1回 ［九州］ 次世代物流展
［九州］次世代物流展 実行委員会（実行委員長：株式会社イノベント 取締役代表執行役社長 堀 正人）は、2025年10月8日(水)～9日(木)の2日間、マリンメッセ福岡A・B館にて「第1回 ［九州］次世代物流展」を開催いたします。会期初日には同時開催展との「合同テープカット式」を行います。
公式ホームページ： https://k-logi.jp/(https://k-logi.jp/)
■九州地区で初となる、「物流」に特化した専門展示会です
初回から146社が出展 出展社一覧・会場案内図を公式サイトにて公開中です。
■オープニングセレモニー［合同テープカット式］を行います
日時：2025年10月8日(水) 9：40～
場所：マリンメッセ福岡A館 1Fエントランス 特設会場
〇合同テープカット式のご案内はこちら
※当日は会場に直接お越しください。来場事前登録（報道関係者の方はプレス登録）がお済みの方は
無料でご覧いただけます
ご参列予定(10月3日現在)
- ［九州］ 半導体産業展実行委員会 実行委員長 / 九州大学 名誉教授 安浦 寛人
- 自由民主党 半導体戦略推進議員連盟 名誉会長 甘利 明 様
- 福岡県知事 服部 誠太郎 様
- 熊本県知事 木村 敬 様
- 経済産業省 九州経済産業局 局長 星野 光明 様
- 一般社団法人九州経済連合会 会長（九州電力(株)会長） 池辺 和弘 様
- 一般社団法人九州半導体・デジタルイノベーション協議会 会長
（ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)社長） 山口 宜洋 様
- 駐福岡大韓民国総領事館 副総領事 丁 昶源 様 【韓国】
- 工業技術研究院(ITRI) VP/産業科学技術国際戦略所 所長 林 昭憲 様 【台湾】
- 九州大学大学院 システム情報科学研究院 教授 湯浅 裕美 様 【講師代表】
- 株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員 平田 慶介 様 【九州・沖縄地銀連携（Q-BASS）代表】
- 国土交通省 大臣官房審議官 木村 大 様
- 福岡市副市長 光山 裕朗 様
- 国土交通省 九州運輸局 交通政策部 部長 大久保 栄作 様
- 公益社団法人福岡県トラック協会 副会長（福岡運輸(株)社長） 富永 泰輔 様
- 一般社団法人全国軽貨物協会 九州代表幹事 古森 敬三 様
- 博多港運協会 会長（相互運輸(株)会長兼社長） 八尋 由紀 様
- 福岡県倉庫協会 会長（福岡倉庫(株)社長） 富永 太郎 様
- 北九州エアターミナル株式会社 代表取締役専務 小島 良俊 様
- 西日本鉄道株式会社 代表取締役社長執行役員 林田 浩一 様
- リードテック株式会社 代表取締役 前田 春紀 様
※当日は会場に直接お越しください。来場事前登録がお済みの方は皆さま無料でご覧いただけます。
■屋外展示エリアに「ダブル連結トラック」「FC（燃料電池）・電気 次世代車輛」「物流専用ドローン」展示決定！
■講演プログラムの最新スケジュールが決定！九州物流業界の「いま」と「これから」が分かる！ セミナーを開催
最新のタイムテーブルを公開中！
【10月8日(水)スケジュール】
【10月9日(木)スケジュール】
▼セミナーのお申込はこちらから▼ 事前登録制/無料
※満席のセッションもございます。聴講ご希望の場合は直接会場にお越しください。立見にてご聴講となります。そのほかのセッションもお早めにお申し込みください。
■「来場事前登録」受付中！
来場には事前登録が必須となりますので事前にご登録をお済ませの上、会場にお越しください。
来場事前登録はこちらから
■第2回の開催も決定！会場では次回出展相談カウンターを設置しております
◇ 開催概要 ◇
展示会名 ： 第1回 ［九州］次世代物流展
会期 ： 2025年10月8日(水)・9日(木) 10:00～17:00
会場 ： マリンメッセ福岡 A・B館 （福岡県福岡市博多区）
主催 ： ［九州］次世代物流展 実行委員会（事務局：(株)イノベント 内）
出展社 ： 146社（同時開催展との合計出展社544社）
来場者数 ： 10,000名（見込み）
同時開催展 ： 第2回 ［九州］半導体産業展（ https://k-semi.jp/ ）
■本展の取材をご希望される方は、下記よりお申込みください
・会期中取材をご希望される方には、当日の受付方法等をご連絡差し上げます。
・出展社、及び出展製品を取材する場合、出展社の許可を得た上で取材・記事掲載を行ってください。