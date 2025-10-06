【新刊書籍】『ホームヘルプ手帳２０２６』発刊！

写真拡大 (全6枚)

第一法規株式会社

法律関連出版物、各種データベースを提供する第一法規株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：田中 英弥）は『ホームヘルプ手帳２０２６』を2025年10月6日に発刊いたしました。




予定管理・記録・法令確認を1冊にまとめました

▶シンプルで書き込みやすい！


▶週間部分は、メモ欄がたくさんあって便利！


▶16か月タイプで「1月始まり」「4月始まり」どちらにも対応！



▶巻末には、訪問介護業務に役立つ資料が満載！


▶訪問介護関連の「法令・通知」を多数収録！



▶カバーはリバーシブル仕様。お好きな方をお使いください。





★商品の詳細、購入はこちら（第一法規ストアサイト）★


　https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/105171.html


・Amazonでの購入はこちら


　https://amzn.asia/d/6syefjo


・楽天での購入はこちら


　https://books.rakuten.co.jp/rb/18379870


・紀伊国屋WEB STOREからの購入はこちら


　https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784474097773




















【収録内容】

■年間予定表（2026／2027）
　□満年齢早見表
　□月間予定表
　□週間予定表
　□ホームヘルプサービスの知識と方法
　　・訪問介護員の業務と目的
　　（訪問介護員の業務／介護保険サービスと障害福祉サービスの制度の整理／


　　　訪問介護・居宅介護業務の目的）
　　・訪問介護員の業務の基本と姿勢
　　 （信頼関係の構築と秘密保持／安全なサービス提供／感染対策のための基本的知識／


　　　多職種連携における介護職の役割／記録／介護職の健康管理）
　　 ・高齢者の理解
　　（認知症の早期発見・早期予防／認知症の理解／高齢者の理解）
　　・介護に役立つ知識
　　 （利用者の健康チェック／利用者の状態像に応じた支援の視点）
　　・身体介護に役立つ知識
　　 （排せつ介助／食事介助／服薬のポイント／入浴・清拭・身体整容）
　　 ・生活援助 （家事援助）に役立つ知識
　　 （生活援助（家事援助）のアセスメント／業務に役立つ知識）
　　・高齢者・障害者を守る知識
　　 （高齢者・障害者虐待／高齢者や障害者の消費者トラブル）
　■資料（法令・通知等）



★商品の詳細、購入はこちら（第一法規ストアサイト）★


　https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/105171.html


・Amazonでの購入はこちら


　https://amzn.asia/d/6syefjo


・楽天での購入はこちら


　https://books.rakuten.co.jp/rb/18379870


・紀伊国屋WEB STOREからの購入はこちら


　https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784474097773




【商品概要】

ホームヘルプ手帳２０２６



監修：日本ホームヘルパー協会


編集：在宅福祉対策研究会


仕様：A5判　288頁　


定価：1,760円（本体1,600円＋税10％）


発売元：第一法規株式会社


問い合わせ先：welfare_support@daiichihoki.com