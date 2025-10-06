【新刊書籍】『ホームヘルプ手帳２０２６』発刊！
法律関連出版物、各種データベースを提供する第一法規株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：田中 英弥）は『ホームヘルプ手帳２０２６』を2025年10月6日に発刊いたしました。
予定管理・記録・法令確認を1冊にまとめました
▶シンプルで書き込みやすい！
▶週間部分は、メモ欄がたくさんあって便利！
▶16か月タイプで「1月始まり」「4月始まり」どちらにも対応！
▶巻末には、訪問介護業務に役立つ資料が満載！
▶訪問介護関連の「法令・通知」を多数収録！
▶カバーはリバーシブル仕様。お好きな方をお使いください。
★商品の詳細、購入はこちら（第一法規ストアサイト）★
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/105171.html
・Amazonでの購入はこちら
https://amzn.asia/d/6syefjo
・楽天での購入はこちら
https://books.rakuten.co.jp/rb/18379870
・紀伊国屋WEB STOREからの購入はこちら
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784474097773
【収録内容】
■年間予定表（2026／2027）
□満年齢早見表
□月間予定表
□週間予定表
□ホームヘルプサービスの知識と方法
・訪問介護員の業務と目的
（訪問介護員の業務／介護保険サービスと障害福祉サービスの制度の整理／
訪問介護・居宅介護業務の目的）
・訪問介護員の業務の基本と姿勢
（信頼関係の構築と秘密保持／安全なサービス提供／感染対策のための基本的知識／
多職種連携における介護職の役割／記録／介護職の健康管理）
・高齢者の理解
（認知症の早期発見・早期予防／認知症の理解／高齢者の理解）
・介護に役立つ知識
（利用者の健康チェック／利用者の状態像に応じた支援の視点）
・身体介護に役立つ知識
（排せつ介助／食事介助／服薬のポイント／入浴・清拭・身体整容）
・生活援助 （家事援助）に役立つ知識
（生活援助（家事援助）のアセスメント／業務に役立つ知識）
・高齢者・障害者を守る知識
（高齢者・障害者虐待／高齢者や障害者の消費者トラブル）
■資料（法令・通知等）
★商品の詳細、購入はこちら（第一法規ストアサイト）★
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/105171.html
・Amazonでの購入はこちら
https://amzn.asia/d/6syefjo
・楽天での購入はこちら
https://books.rakuten.co.jp/rb/18379870
・紀伊国屋WEB STOREからの購入はこちら
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784474097773
【商品概要】
ホームヘルプ手帳２０２６
監修：日本ホームヘルパー協会
編集：在宅福祉対策研究会
仕様：A5判 288頁
定価：1,760円（本体1,600円＋税10％）
発売元：第一法規株式会社
問い合わせ先：welfare_support@daiichihoki.com