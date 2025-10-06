【新刊書籍】『ホームヘルプ手帳２０２６』発刊！

第一法規株式会社

法律関連出版物、各種データベースを提供する第一法規株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：田中 英弥）は『ホームヘルプ手帳２０２６』を2025年10月6日に発刊いたしました。

予定管理・記録・法令確認を1冊にまとめました

▶シンプルで書き込みやすい！

▶週間部分は、メモ欄がたくさんあって便利！

▶16か月タイプで「1月始まり」「4月始まり」どちらにも対応！

▶巻末には、訪問介護業務に役立つ資料が満載！

▶訪問介護関連の「法令・通知」を多数収録！

▶カバーはリバーシブル仕様。お好きな方をお使いください。

★商品の詳細、購入はこちら（第一法規ストアサイト）★

https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/105171.html

・Amazonでの購入はこちら

https://amzn.asia/d/6syefjo

・楽天での購入はこちら

https://books.rakuten.co.jp/rb/18379870

・紀伊国屋WEB STOREからの購入はこちら

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784474097773

【収録内容】

■年間予定表（2026／2027）

□満年齢早見表

□月間予定表

□週間予定表

□ホームヘルプサービスの知識と方法

・訪問介護員の業務と目的

（訪問介護員の業務／介護保険サービスと障害福祉サービスの制度の整理／

訪問介護・居宅介護業務の目的）

・訪問介護員の業務の基本と姿勢

（信頼関係の構築と秘密保持／安全なサービス提供／感染対策のための基本的知識／

多職種連携における介護職の役割／記録／介護職の健康管理）

・高齢者の理解

（認知症の早期発見・早期予防／認知症の理解／高齢者の理解）

・介護に役立つ知識

（利用者の健康チェック／利用者の状態像に応じた支援の視点）

・身体介護に役立つ知識

（排せつ介助／食事介助／服薬のポイント／入浴・清拭・身体整容）

・生活援助 （家事援助）に役立つ知識

（生活援助（家事援助）のアセスメント／業務に役立つ知識）

・高齢者・障害者を守る知識

（高齢者・障害者虐待／高齢者や障害者の消費者トラブル）

■資料（法令・通知等）

【商品概要】

ホームヘルプ手帳２０２６

監修：日本ホームヘルパー協会

編集：在宅福祉対策研究会

仕様：A5判 288頁

定価：1,760円（本体1,600円＋税10％）

発売元：第一法規株式会社

問い合わせ先：welfare_support@daiichihoki.com