秋の行楽シーズンも「綾鷹」で“ヒトクチ、ヒトイキ。自分のリズムでいこう。 ”特別イベント「綾鷹 ヒトクチヒトイキ旅」10月30日より開始

日本コカ・コーラ株式会社

コカ・コーラシステムは、緑茶ブランド「綾鷹」において、ブランドメッセージ「ヒトクチ、ヒトイキ。自分のリズムでいこう。」を体験できる秋キャンペーンを、2025年10月6日（月）より順次展開します。

「綾鷹」は、今春の「ヒトクチヒトイキ茶室」に続き、秋のおでかけを楽しむ特別イベント「綾鷹 ヒトクチヒトイキ旅」を開催します。11月1日（土）より運行開始する期間限定のバスツアーでは、和モダンな車内空間で、季節を感じる3種のオリジナル和菓子と「綾鷹」を味わいながら、人気VTuber・儒烏風亭らでん（じゅうふうていらでん)さんのガイドで表参道・赤坂・外苑を巡ります。事前予約制（先着・有料）で、「綾鷹」ブランドサイトより10月6日（月）より受付を開始します。さらに、人気VTuber・儒烏風亭らでんさんによる鉄道沿線おでかけスポット紹介の動画コンテンツの公開や、「お文具といっしょ」コラボグッズが当たる店頭、「Coke ON」アプリキャンペーンなど、秋の行楽を彩る企画を多数実施します。

人気VTuber・儒烏風亭らでんさんが音声ガイド！紅葉スポットを巡る限定ヒトイキバスツアー

様々な情報が溢れかえり、自分のペースやリズムが乱れがちになる現代。「綾鷹」では、今春、「ヒトクチヒトイキ茶室」を渋谷で4日間限定開催し、多くの方に「綾鷹」でヒトイキできる特別な体験をお届けしました。春に続き、秋の行楽シーズンに混み合う街中でも「綾鷹」を飲んでヒトイキつき、自分のリズムを取り戻していただきたい、という思いで、「動くヒトクチヒトイキ茶室」をコンセプトに特別イベント「綾鷹 ヒトクチヒトイキ旅」を実施します。

期間限定で運行するバスツアーは、和モダンを基調とした落ち着きのあるやすらぎ空間の中で、「綾鷹」と秋を感じる色彩やモチーフをあしらった和菓子作家・坂本紫穗さん監修の和菓子をお楽しみいただけます。さらに、人気VTuber儒烏風亭らでんさんを案内人に迎え、都内の紅葉スポットなどを巡りながらお楽しみいただけます。1日4ツアー催行し、10月6日（月）より受付を順次開始します。

※事前予約制（先着・有料）となります。

【開催概要】

・開催日程 ：2025年11月1日（土）～11月24日（月・祝）のうち土日・祝のみ開催

・対象者 ：13歳以上の方 ※13歳未満の方は保護者様同伴でご参加可能です。

・運行エリア ：表参道・赤坂・外苑(ツアー監修：TABI LABO)

・体験時間 ：約1時間

・音声ガイド ：儒烏風亭らでんさん（VTuber）※公式YouTubeにて動画公開

・予約開始日 ：１.2025年10月6日（月） 11時

※11月1日（土）、2日（日）、3日（月・祝）、8日（土）、9日（日）運行分

２.2025年10月30日（木） 12時

※11月15日（土）、16日（日）、22日（土）、23（日）、24日（月・祝）運行分

・参加費 ：1000円(税込)

・予約方法 ：先着順での事前予約制にて承ります。詳細は「綾鷹」ブランドサイトをご参照ください。

「綾鷹」ブランドサイト：

https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/ayataka/campaign/bus_tour2025

バスイメージ（外観・内観）バスツアーで提供される「綾鷹」と限定和菓子

電車でのおでかけをより楽しくする儒烏風亭らでんさんの特別動画をYouTubeにて公開！

10月30日（木）より、「綾鷹」のブランドサイトと儒烏風亭らでんさんの公式YouTubeチャンネルにて、電車でのおでかけをより楽しめる特別動画を公開します。文化や芸術に造詣の深い儒烏風亭らでんさんが、ヒトイキつけるスポットを紹介するほか、「綾鷹」にまつわるトークをお届けします。

また同日より「綾鷹」公式X（https://x.com/ayatakaJP）をフォローし、対象投稿をリツイートすると、儒烏風亭らでんさんコラボ限定デザインのCoke ONドリンクチケットが当たるキャンペーンを開始します。

対象沿線：東京・山手線沿線 / 大阪・JR西日本 環状線 / 名古屋市営地下鉄 東山線

※鉄道会社および駅係員・乗務員へのお問い合わせはご遠慮ください。

▼視聴方法

儒烏風亭らでんさんYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@JuufuuteiRaden

儒烏風亭らでんさんプロフィール

「hololive DEV_IS」所属「ReGLOSS」のメンバー。

伝統と革新に身を包み、落語家に浪漫を抱くおばあちゃん子。

新旧和洋を問わず文化・芸能を愛しており、美術館通いの結果、金欠気味の日々を過ごしている。

決してお酒の買いすぎが原因ではない。

落語と出会ってからはより話すことが好きになり、噺作りにも挑戦中。

「綾鷹」×goghのコラボレーション第2弾！秋限定、ボタモチ高原が「綾鷹」色に！

若年層を中心に人気のアバター集中支援アプリ「gogh（ゴッホ）」とのコラボレーション第2弾を10月30日（木）よりスタートします。前回の「アヤタカ湿原」に続き、今回は2024年にリリースされたマルチプレイ可能なスペース「ボタモチ高原」が「綾鷹」色になり、「ボタモチ高原・秋のおでかけ」として、いつもの場所をひと味違う癒しの場として演出します。さらに同日より、同アプリ内で「綾鷹」全製品対象のドリンクチケットが当たるコカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」との連動企画も実施します。

対象製品4本購入で「綾鷹」と「お文具といっしょ」のコラボグッズがもらえるキャンペーンを開始！

日常の小さな気づきや感情を、やさしくユーモラスに描き、「なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる」コンセプトで、動画再生数累計3億回を突破しているSNS発キャラクター「お文具といっしょ」とコラボレーションしたキャンペーンを10月6日より開始します。対象製品を4本購入でおでかけをテーマにしたデザインのオリジナルポーチをプレゼントします。

・対象製品：「綾鷹」「綾鷹カフェ」全製品

・実施期間：2025年10月6日（月）～なくなり次第終了

・参加方法：全国のスーパーやドラッグストアなどの対象店舗で、対象製品を4本購入でプレゼント

※一部店舗で取り扱いがない場合がございます※店舗へのお問合せはお控えください。

秋のおでかけグッズが当たるキャンペーンも開催！

10月6日（月）より、対象の「綾鷹」・「綾鷹カフェ」のキャップ裏のコードをコカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」でスキャンすることで、「綾鷹」と「お文具といっしょ」のコラボレーションアイテムや、「綾鷹オリジナル ヘッドフォン」、トラベルギフト、秋のおでかけを楽しむグッズが当たるキャンペーンを実施します。また、応募するたびに限定デザインのCoke ONスタンプ、ポイント応募者全員に「綾鷹」と「お文具といっしょ」のオリジナルLINEスタンプを必ずプレゼントします。

<対象製品>

・「綾鷹」 650ml / 525ml PET

・「綾鷹 濃い緑茶」 650ml / 525ml PET

・「綾鷹 茶葉のあまみ」 650ml / 525ml PET

・「綾鷹 ほうじ茶」 650ml / 525ml PET

・「綾鷹」 1.25LPET

・「綾鷹カフェ 濃い抹茶ラテ」 440ml PET

・「綾鷹 番茶」 650ml PET

<対象期間>

2025年10月6日（月）～2025年12月14日（日）

<応募方法>

キャンペーン期間中、対象の「綾鷹」製品を購入し、キャップ裏に印字されているコードをコカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」で読み込み、または「Coke ON」を自販機に接続して対象の「綾鷹」製品を購入すると獲得できるポイントを使い、賞品に応募できます。応募いただいた方の中から、合計10万名様に「お文具といっしょ」コラボグッズなどが当たります。抽選にはずれた方を対象にW（ダブル）チャンスとして、抽選で110万名様に PayPay ポイント10ポイントが当たります。キャップ裏コード読み込みにより参加された場合は、限定デザイン Coke ONスタンプを同時に獲得できます。さらに、ポイント応募者全員に「綾鷹」と「お文具といっしょ」のオリジナルLINEスタンプをプレゼントします。

<各ポイント商品＞

※画像はイメージです。

上段左から、

4ポイントコース：「綾鷹×お文具といっしょ」オリジナルデザイン 立体おでかけスピーカー

4ポイントコース：「綾鷹×お文具といっしょ」オリジナルデザイン トラベルアイテム7点セット

4ポイントコース：「綾鷹×Coleman」オリジナルデザイン 収納できるトラベルバッグ

下段左から、

4ポイントコース：「綾鷹」オリジナル ヘッドフォン

30ポイントコース:「綾鷹×お文具といっしょ」オリジナルデザイン JTBトラベルギフト(3万円分)

1ポイントコース ：「綾鷹」製品1本と交換できる「綾鷹×お文具といっしょ」オリジナルデザインCoke ONドリンクチケット

※画像はイメージです。

応募者全員 ：「綾鷹×お文具といっしょ」オリジナルデザインLINEスタンプ

応募者全員 ：「綾鷹×お文具といっしょ」オリジナルデザインCoke ONスタンプ

※キャップ裏コードを読み込むたびにプレゼント

「綾鷹」ブランドについて

2007年10月に誕生した「綾鷹」は、創業450年の歴史を 誇る京都・宇治の老舗茶舗「上林春松本店（かんばやししゅんしょうほんてん）」の協力のもと開発された、急須でいれたような本格的なお茶の味わいを目指す緑茶ブランドです。

「綾鷹」の味わいは、１.上林春松本店の伝統の技である“合組（ごうぐみ）”茶葉を組み合わせる技術、２.「綾鷹」独自のにごりの製法、３.原材料として使用する茶葉の味わいと品質を上林春松本店と

コカ・コーラ社で最終確認する“茶葉認定式”という3つのこだわりによって実現されています。誕生以来、本格的な緑茶のおいしさで多くのみなさまから大変ご好評いただいております。

2024年には7年ぶりにリニューアルを行い、淹れたての一杯目の味わいの特長である“本格的なうまみと軽やかな後味”を実現しました。

「綾鷹」ブランドサイト ： https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/ayataka

「綾鷹」公式Instagram ： https://www.instagram.com/ayatakajp/

「綾鷹」公式X ： https://x.com/ayatakaJP(https://x.com/ayatakaJP)