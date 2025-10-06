横浜ビー・コルセアーズ 2025-26シーズンオフィシャルスーツ・ネクタイを発売開始！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、横浜市を拠点に活躍しているプロバスケットボールBリーグB1所属の「横浜ビー・コルセアーズ」（代表取締役：白井英介）の2025-26シーズンのオフィシャルスーツを選手・コーチ・スタッフの皆様へご提供しており、シーズン開幕に合わせ、オリジナルネクタイと同モデルの商品を2025年10月3日（金）に発売いたしました。神奈川県内のAOKI7店舗およびAOKI公式オンラインショップ（ https://www.aoki-style.com/feature/b-corsairs/ ）にてご購入いただけます。

(C)B-CORSAIRS

■横浜ビー・コルセアーズの選手と同じ、「シンプル＆クール」なスーツスタイルに！

横浜ビー・コルセアーズ（URL： https://b-corsairs.com(https://b-corsairs.com) /以下：ビーコル）の選手・コーチ・スタッフの皆様へのオフィシャルスーツのご提供は本年で10シーズン目を迎えます。本シーズンのスーツスタイルは「シンプル＆クール」を意識し、選手（海賊）一人ひとりの個性が光るように企画をしました。スーツとネクタイはネイビーに統一し、海賊が航海に繰り出すシーンを想起させる、力強さと爽やかさを兼ね備えたデザインとしております。

スーツは、昨シーズンよりビーコルの選手・コーチ・スタッフへご提供している「AOKIの2つのオーダーサービス」にてご用意しました。1つは、上下のサイズやスタイルを自由に選択でき、最短5日（一部遠方地域を除く）でジャストサイズに仕上がるオーダー感覚スーツ「クイックオーダースーツ（QOS）」 （ https://www.aoki-style.com/feature/qos/#anc_qos_tab ）。もう1つは、スポーツ体型の方でも自由にサイズを調整でき、自分好みのこだわりを表現できる「パーソナルオーダースーツ」で（ https://www.aoki-style.com/feature/qos/#anc_po_tab ）、どちらも全国の

AOKI店舗にてご購入いただけます。また、ワイシャツはサイズを細かくカスタムできるオーダーシャツにてご用意。オリジナルネクタイは、神奈川県内の7店舗とAOKI公式オンラインショップにて、数量限定で販売しております。（ https://www.aoki-style.com/feature/b-corsairs/ ）

AOKIは今後もスーツ提供を通じて、ビーコルの選手・コーチ・スタッフの皆様のサポートを行うとともに、地域社会発展のために力を尽くしてまいります。

横浜ビー・コルセアーズ 2025-26シーズンオフィシャルスーツ・ネクタイ詳細

安藤 誓哉選手

１.チームカラーを打ち出し、力強さと爽やかさを演出

上品で深みのあるネイビーピンヘッド柄のスーツに、清潔感のある無地の白いワイシャツと、ネイビーネクタイを採用。チームカラーを印象付けるスタイルに仕上げました。

２.オリジナルネクタイは裏地までこだわったデザイン

チームカラーであるオーシャンネイビーをベースに、ユニフォームに使用されているヘリンボーン柄を採用。さらに今シーズンは裏地にもチームカラーの赤を取り入れ、横浜ビー・コルセアーズらしいデザインとなっております。

３.AOKIの「2つのオーダーサービス」にてご提供

最短5日間（一部遠方地域を除く）で仕上がるオーダー感覚スーツ「クイックオーダースーツ（QOS）」と、自由にカスタマイズできる「パーソナルオーダー」にてご提供。選手一人ひとりにジャストフィットするサイズでご用意いたしました。スーツは、高いストレッチ性と極薄の肩パッド仕立てで、快適な着心地を実感いただけます。加えて、ご自宅で洗濯が可能なウォッシャブル仕様でいつでも清潔にご着用いただけます。

※ネクタイは、神奈川県内の7店舗および、公式オンラインショップにてご購入いただけます。

横浜港北総本店・横浜すみれが丘店・横浜みなとみらい店・横浜青葉台店・横浜大倉山店・横浜弘明寺店・横浜綱島東店（計7店舗）

■森井 健太 選手 コメント

ビーコルの「かっこいい海賊」というイメージを想起させる、スタイリッシュでクールな印象です。細見えするすっきりとしたシルエットもとても気に入っています。

ネクタイは一見落ち着いたカラーでありながら、裏地にチームカラーの赤が使用されていて、ビーコルらしさを感じます。

このスーツを着てチーム全員で並んだ姿が楽しみです！

