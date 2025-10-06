コスト増時代を乗り切る 売掛金リスク完全対策 食品業界専門「与信調査プロ」と「売掛保証会社」が解説

株式会社ラクーンホールディングス

株式会社ラクーンフィナンシャル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：秋山 祐二）が提供するサブスク型売掛保証サービス「URIHO（ウリホ）」は、10月29日（水）にオンラインにて売掛金リスク完全対策セミナーを開催します。

https://uriho.jp/contents/seminar/2025/1029

原材料価格の高騰が続き、食品業界においても厳しい経営環境が続いています。取引先の経営不振により売掛金が焦げ付けば、自社の経営も一気に悪化する可能性があります。そうした状況で、リスク回避・利益最大化するために、取引先制限や既存の大口顧客だけに人員リソースを注力する企業もいるでしょう。しかしながら、物価上昇は一時的な問題ではなく、長期的な成長を遂げるには新たな一手を打つことが欠かせません。

本セミナーでは、食品業界専門調査会社「食品速報」と売掛保証サービスの「URIHO」が、業界動向分析と危うい企業の見分け方や最新の対策手法を徹底解説します。守りと攻めを両立する経営手法のヒントをお持ち帰りいただけます。

- 食品製造業の経営者・営業責任者- 食品卸売業の与信管理担当者- 食品商社の営業企画・リスク管理担当者



- 日時：2025年10月29日（水）15:00～16:00- 参加費：無料- 会場：オンライン ※お申し込み後に視聴用URL（Zoom）をお知らせします。- 参加：以下URLからお申し込みください。https://raccoon.zoom.us/webinar/register/7317581798265/WN_RP7Qfm__ScyfOJkpru9FOA

- 第一部【食品関連企業の動向とチェックポイント】・原材料価格高騰の影響が大きい業界・業種・売掛金回収リスクが高まる企業の特徴・最新版 食品企業の倒産解説とチェックポイント- 第二部【売掛保証で売上拡大とキャッシュフロー安定を同時実現】・売掛保証サービスの仕組みと特徴・食品業界での活用事例「売掛金リスク対策の最前線」

株式会社食品速報特別情報専門チームリーダー 平塚 隆

2001年入社。「どこよりも早く」「深く狭く鋭く」をモットーに24年間、食品会社の倒産取材をはじめ「偽装」「取込詐欺」「関税法違反」など様々な事件を取材。今も倒産前の企業が発する予兆には敏感に反応、デジタルよりもアナログ情報を重視する現場派記者として取材の最前線に立つ。与信管理に関する相談や事業拡大に動く企業に対するサポートも行う。

株式会社ラクーンフィナンシャルURIHO推進部 松田 大介

株式会社トラスト＆グロース（現：ラクーンフィナンシャル）創業メンバーとして参画。地方拠点の立ち上げ、営業部長を経て、オンライン完結型の売掛保証サービス「URIHO」の立ち上げに携わる。現在は大口顧客のフォロー、提携金融機関の開拓に従事。

株式会社食品速報 https://news.syokuhinsokuho.jp/(https://news.syokuhinsokuho.jp/)

創刊から40年以上水面下の動きを伝える食品業界ニュース専門紙「日刊食品速報」、12,000社超の食品関連企業を厳選掲載する食品企業データベース「セフティー」、非上場企業も含む主要小売業の本部及び店舗情報データベース「日本スーパー名鑑」等を発行する。

所在地：東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階

設立：1977年4月代表者：秋山 淳

URIHO https://uriho.jp(https://uriho.jp)

主に中小企業を対象としたサブスク型の売掛債権保証サービス。取引先の経営状況の悪化や倒産等で支払いがなかった場合でも、URIHOが代わりに取引代金を支払います。申込みから与信審査、保証の請求に至るまで自動化し、業界初の「定額制・保証かけ放題*」を実現しました。月額料金は9,800円、29,800円、99,800円の3種類。

*：ランごとに保証額の上限が設定されています。その枠の中であれば何社でも保証が可能です

株式会社ラクーンフィナンシャル https://www.raccoon.ne.jp/financial/(https://www.raccoon.ne.jp/financial/)

代表者 ：代表取締役社長 秋山 祐二

所在地 ：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目14番14号

設立 ：2010年10月

資本金 ：490,000千円

株主 ：株式会社ラクーンホールディングス100％

東京証券取引所プライム市場上場 証券コード3031



