元HKT48ゆうこす、年商20億円ママ社長の「チーム子育て」術公開｜体重110kgレンタル「デブカリ」キャストの生き様「ダメな女だ！」と愛の喝で人気沸騰｜『ダマってられない女たち season2』#5

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年10月3日（金）よる10時より、今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（全14回）の#5を放送し、番組放送後より無料見逃し配信を開始いたしました。

『ダマってられない女たち』とは、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組です。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめます。#5には、スタジオゲストとしてグラビアアイドルでタレントやモデルとしても活躍する磯山さやかと、元テレビ東京アナウンサーの松丸友紀が登場。MC陣3名とともに、“女性の生きざま”を見届けました。

オープニングトークでは、最近も現役バリバリの写真集を発売するという、今年デビュー25周年を迎えた磯山の恋愛観が話題に。ノースキャンダルで知られるが、「本当に撮られるようなお相手がいなかっただけ」と真相を告白。現在の理想のタイプは「ほどよく出張がある人」と明かし、「自分の時間があった方が息抜きになる」という本音にスタジオは共感。これに対しMEGUMIは「タイプというより状態の事だね」とツッコみ、リアルな恋愛観で盛り上がりました。

■元HKT48ゆうこす、年商20億円ママ社長の「チーム子育て」術公開

MEGUMI「自分でやらなきゃって思い込む」と過去の子育てを振り返る

元HKT48で、現在は実業家としても活躍する「ゆうこす」こと菅本裕子の出産と子育てに密着。妊娠・出産で体重が30kg増え、産後には80kgに達したことを告白。そこからわずか5ヶ月で20kgの減量に成功した裏側には、夫であるアーティスト・たなかさんの徹底したサポートがありました。夫から栄養管理アプリ「あすけん」を勧められ、「炭水化物を取らないと脂肪が燃焼しない」などといった正しい知識を学び、健康的な食事改善で産後太りを克服したと明かしました。

現在はタレントプロデュースや化粧品開発を手掛け、最も力を入れているのがインターネットでライブ配信を行うライバーのプロデュース事業。設立から5年、所属ライバーは1万3000人にもなり、日本トップのライバー事務所に上り詰め、年商は20億円以上と語ります。その多忙な生活の中での子育ては「チームでやるべき」という考えのもと、夫や幼馴染のマネージャーと協力する独自のスタイルを公開。赤ちゃんの睡眠時間やミルクの量を共有するアプリを導入し、家事も「夜型の夫」と「朝型のゆうこす」で分担。洗濯物は「自分のケツは自分で拭け」をルールに、各自でしまうなど、徹底した仕組み化で家庭を運営。ゆうこすは「仕事も家庭も子育ても、選択肢は全部選びたくて。私は欲張りです」と力強く語りました。

このVTRに、同じく仕事と両立しながら子育てを経験したMEGUMIは「自分でやらなきゃって思い込む」「（昔は）どんどん機嫌悪くなるわけですよね。私ばっかり！みたいな」と自身の過去を振り返り、「最初に仕組み化して、『みんなで育てるんだよね』と公言しておけば、もうちょっとイライラしてないお母さんだったかな」と深く共感しました。

■体重110kgレンタル「デブカリ」キャストの生き様「ダメな女だ！」と愛の喝で人気沸騰

元テレ東・松丸『ゴッドタン』での「あれ、私いま何をやってるんだろう」当時の葛藤を告白

体重100kg以上の人をレンタルできるサービス「デブカリ」で働く女性たちの、知られざる人生に密着。まず登場したのは、リピート率No.1のベンティーさん（110kg）。口下手な40代男性のデートに同席し、メガサイズの小籠包を3口で完食するなど場を盛り上げ、「見てるだけで幸せな気分」と感謝される様子や、女性が一人では行きづらいホストクラブに「ボディガードの代わりになるんで」と同行する様子が紹介されました。

続いて、圧倒的人気No.1のエミックスさん（110kg）に密着。かつてアイドルを目指していたが、システムエンジニア時代の激務とストレスで体重が47kgから102kgに増加。「太ってる人を見ても、自分は可愛いからこの人とは別って思ってた」と当時の心境を語ります。システムエンジニアを退職後、ライブ配信で人気を博し、ミスiDでアイドル賞を受賞した経歴を持ちます。現在は、特に恋愛相談で絶大な支持を集め、悩める女性相談者に「一生会わないか、付き合うか、どっちか選ばないと。ダメな女だ！だからだよ！」と愛ある喝を入れるスタイルが人気を呼んでいます。

スタジオトークでは、松丸が自身の人生が変わった仕事として、テレビ東京時代に出演していた『ゴッドタン』を挙げました。「報道キャスターになりたかった」という当初の夢とは裏腹に、番組で「変なおじさん」や「コロッケさんのモノマネ」などを全力でやらされる中で、「あれ、私いま何をやってるんだろう」と葛藤した過去を告白。しかし、その経験があったからこそ「よく見られたいって過剰に思っていた殻が破れた」と、今の自分に繋がったと熱く語りました。

本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA 『ダマってられない女たち season2』 放送概要

#5放送日時：2025年10月3日（金）よる10時～

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9gTCPmUr9huW3R

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2016

出演：MEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー、磯山さやか、松丸友紀

※画像をご使用の際には【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

※配信日程、内容、配信形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛リアリティーショー、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」「Abema」