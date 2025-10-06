【ティーン誌No. 1雑誌ニコラ】期待の新星メンズモデル３名、最新号で誌面デビュー！

株式会社新潮社

ティーン誌No. 1の「ニコラ」では今年も新メンズモデル（＝通称メン㋲）オーディションを実施。今回、新たなるメン㋲として、高校１年生の竹内琉斗（リュウト）、堀口壱吹（イブキ）、中学３年生の川上莉人（リヒト）が10月1日（水）発売『ニコラ11月号』でデビューしました。

（左）東京都出身・川上莉人（中）東京都出身・堀口壱吹（右）北海道出身・竹内琉斗（Photo/Fujii Daisuke）

■ニコラ公式YouTubeチャンネル『ニコラTV』にも初出演！

『ニコラTV』では、ニコラモデル（＝通称ニコ㋲）と初めての胸キュンお芝居に挑戦。アドリブにも柔軟に対応し、ベテランニコ㋲たちをときめかせる!? 新メン㋲として今後の活躍を期待させる動画は必見です。

YouTubeチャンネル『ニコラTV』 :https://youtu.be/aKzMXoPUxEI

■新メン㋲プロフィール

竹内琉斗（たけうち・りゅうと）

2009年10月3日生まれの16歳。高校１年生。173cm。北海道出身。エイベックス・マネジメント・エージェンシー所属。

男子中学生ミスターコン2023で初代グランプリに輝く。インスタグラムのフォロワーは約7万人。愛嬌たっぷりの笑顔と大自然育ちの豊かな感性で、ニコラに新たな風を吹かせてくれる逸材。

「笑顔がいいと褒めてもらえることが多いので、ぜひ見ていてください！」（本誌11月号本人コメントより）

Photo/Fujii Daisuke

堀口壱吹（ほりぐち・いぶき）

2009年11月9日生まれの15歳。高校１年生。174cm。東京都出身。スペースクラフト・エージェンシー所属。

2023年より俳優として活動を開始し、ドラマや映画に多数出演。今後も映画『架空の犬と嘘をつく猫』、『劇場版 おいしい給食 炎の修学旅行』等の出演作が控える。等身のバランスがよく、モデルとしての可能性も秘めた期待の大型新人。

「明るく楽しく、新メン㋲として盛り上げられるように頑張ります！」

Photo/Fujii Daisuke

川上莉人（かわかみ・りひと）

2011年2月14日生まれの14歳。中学３年生。174cm。東京都出身。スターダストプロモーション所属。

『第12回日本制服アワード』準グランプリ受賞。中学生とは思えない完成されたビジュアルと「ファッションが好き」という純粋な熱意で、３年ぶりの中３合格を勝ち取ったシンデレラボーイ。

「年上の先輩たちに負けないように、カッコよくありたいと思います！」

■メン㋲とは

Photo/Fujii Daisuke

恋物語やファッション企画などで活躍するメンズモデル。中学３年生～高校３年生まで、現在11名が在籍。ニコラ本誌では、毎月メン㋲数名ずつが出演する「俺たちマブダチ！メン㋲シェアハウス」を連載中。過去には横浜流星や中川大志が在籍するなど、多くのスターを輩出している。

【ティーン誌ニコラとは？】

1997年創刊、今年で28周年を迎える、すべての女の子をかわいくするファッション雑誌。ファッション、ビューティー、学校ネタ、芸能を中心に、中高生の毎日が楽しくなるコンテンツを発信しています。ニコラ専属モデルは現在中1～高1まで33名が在籍しており、ドラマ、映画、バラエティでも活躍中。主なニコラモデルOGは、新垣結衣さん、川口春奈さん、池田エライザさん、藤田ニコルさん、飯豊まりえさん、永野芽郁さん、清原果耶さん、林芽亜里さん。

■雑誌データ

【タイトル】ニコラ 2025年11月号

【発売日】2025年10月1日（水）

【特別定価】860円（税込）

【URL】http://www.nicola.jp/