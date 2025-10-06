「健診センター成長戦略セミナー」と題して、株式会社メディヴァ シニアコンサルタント 多田氏／マネージャー 深澤氏／マネージャー 佐藤氏によるセミナーを2025年11月10日(月)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

[講 師]

株式会社メディヴァ シニアコンサルタント 多田 大和 氏

株式会社メディヴァ マネージャー 深澤 康祐 氏

株式会社メディヴァ マネージャー 佐藤 晶嘉 氏

[日 時]

２０２５年１１月１０日（月） 午後１時～４時２０分

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

本講演は、健診業界の現状と将来展望、開業から運営までの具体的ノウハウ、そして現場で頻発する課題と解決策を三部構成で解説します。第1部では人口動態や競争環境、AIを用いた最新技術を踏まえ、健保財政や健康経営の浸透を背景に新たな成長戦略を提示します。第2部では開業準備、集患戦略、KPI設定、人材マネジメント、業務改善の実践的知識を体系的に紹介し、安定成長の方法を解説します。第3部ではコンサルティングの例として、収益性確保、生産性改善、施設再編、DＸ推進といった課題事例を基に具体的な解決策を示し、健診センター運営の実践力向上を解説します。

I．日本の健診業界における現状と展望：構造的課題から紐解く新時代の成長戦略

多田 大和 氏【13：00～14：00】

日本の健診業界は、総人口の減少というマクロな逆風に直面しつつも、特定健診の受診率上昇が要因となり、市場規模を微増させています。しかし、団塊世代の高齢化による健保組合財政の悪化や、都心部における過当競争は、収益構造に深刻な影響を与えつつあります。旧来のビジネスモデルが通用しなくなりつつある今、外部環境を正確に理解し、未来に向けた戦略を立てることが不可欠です。本パートでは、健診運営事業者の皆様が直面するマクロな課題から、日々の業務に直結するミクロな変化まで、多角的に解説いたします。



１．人口動態から読み解く健診ビジネスの未来

２．都市部と地方で異なる健診施設の現状と課題

３．最新技術で変わる健診のカタチ

４．健康経営と健保財政から探る新たなビジネス戦略

５．質疑応答／名刺交換

II．健診センターの開業から日々の運営まで・健診事業を成功させるための実践ノウハウ

深澤 康祐 氏【14：10～15：10】

健診事業を成功させるには、開業時の準備から日々の運営まで、一貫した戦略が不可欠です。本稿では、健診センターの立ち上げを検討されている方や、既に運営されている方に向けて、事業を軌道に乗せ、成長させるための5つの重要なポイントを解説します。開業時の見落としがちな注意点から、収益を最大化するための事業計画や集患の仕組みづくりについて、実践的なノウハウをご紹介します。さらに、組織の生産性を高めるための組織づくりのコツや、業務改善を効率的に進めるためのヒントなど健診事業運営に関わるアレコレを網羅的に解説します。このパートを通じて、健診センター経営における課題を解決し、安定した成長を実現するためのノウハウをぜひ学んでください。



１．開業時に失敗しないために注意するべき留意点

２．健診センターの事業計画とKPIの設定方法

３．集患に結びつく院内オペレーションの考え方

４．健診センターに必要な組織を強くする人材戦略

５．生産性を高めるためのシステム活用と業務改善の進め方

６．質疑応答／名刺交換

III．健診センターを運営する医療機関における課題

～よくある事例と課題解決策～

佐藤 晶嘉 氏【15：20～16：20】

本パートでは、昨今健診センターからのご相談として受ける様々なコンサルティング事例をご紹介し、課題解決策など踏まえてお話しします。新規で開設したいという相談も増えていますが、健診事業を行っている中で、生産性を上げてより増収したい、各職種の適正な配置を知りたい、建て替えや移転を踏まえ事業の将来性の検証など様々なご依頼を受けます。各健診センターに共通する悩み事、課題を中心にお話しいたします。このパートを通じて、いわゆる“陥りがちな課題”を事前に把握していただき、日々の運営、今後の事業戦略にお役立ていただければ幸いです。



１．病院の赤字を補填するため健診事業としての収益性の確保

２．生産性改善：職員適正配置含む生産性向上

３．建て替え・移転にかかる相談事例

４．DX化含む業務効率化

５．当社コンサルティング内容のご紹介

６．質疑応答／名刺交換

