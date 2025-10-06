講談社ViVi事業部とサイバー・バズがViVi公式SNSの妹メディア「MYPE」を新たにローンチ。トレンドを創出する次世代メディアが始動。

株式会社講談社

株式会社講談社ViVi事業部はソーシャルメディアマーケティング事業を展開する株式会社サイバー・バズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高村 彰典）と共同で、新たにViVi公式SNSの妹メディア「MYPE（マイプ）」を立ち上げたことをお知らせします。

第一弾として、ViVi公式TikTokの妹アカウントとして「MYPE」TikTokアカウントをリリースしました。Z世代に人気の「ViVi」のコンテンツ力と読者との強固な関係性、そしてサイバー・バズのSNSマーケティングにおける知見を掛け合わせ、新たなトレンドの起点となるメディアを目指していきます。今後、独自の基盤を活用した会員サービスの開設も随時予定しております。

■ViVi公式SNSの妹メディア「MYPE（マイプ）」について

「MYPE」は、“次世代のトレンドをつくる”をコンセプトに生まれたSNSです。SNSが発達した現代において、トレンドの発信源は多岐にわたり、その移り変わりもかつてないほど速くなっています。多様化・高速化するトレンドの中で、ブランドが存在感を発揮し続けるためには、単に流れを追うだけでなく、先んじて“次のトレンドを仕掛ける力”が不可欠です。

「ViVi」が持つ若年層との強いつながりとトレンド創出力、そしてサイバー・バズがこれまで培ってきたSNSのデータ分析やインフルエンサーマーケティングのノウハウに加え、TikTokメディア「to buy」（総再生回数7億回超）やZ世代向けアカウントの企画・制作・運営を担う専門チームの実績を掛け合わせて共創してまいります。

ViVi事業部とサイバー・バズの知見を融合することで、次のトレンドの兆しをいち早く捉え・SNSを起点に社会に浸透させる新しいSNSのかたちを実現していきます。コスメ、ファッション、ライフスタイル、フード、イベントなど幅広い領域で共感と拡散を生むコンテンツを展開し、次世代のトレンドを創出していきます。

「MYPE」TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@mype___(https://www.tiktok.com/@mype___)

【「MYPE」の特徴と強み】

- サイバー・バズとの共同運用：創刊42年の「ViVi」とサイバー・バズが全面協力し、確かなコンテンツ力とトレンドを捉えた企画を発信。「ViVi国宝級イケメンランキング」の生みの親であるViVi事業部長兼NET ViVi 編集長 平本哲也も参画。- SNS特化の運用ノウハウ：サイバー・バズのSNS運用・クチコミマーケティングの豊富な実績を活かし、トレンドを“広げる”仕組みを構築。- 合同編集チームによるトレンド研究ユニット：ViVi事業部×サイバー・バズによる合同の編集チームを結成し、定期的なトレンド研究と予測活動を実施。- 「予測→検証→発信」の独自メディアモデル：「MYPE」独自のトレンド検証プロセスに基づき、タイムリーかつ的確なコンテンツを制作。- 顔出しキャスト「MYPEエディターズ」を起用：SNSネイティブ世代に共感される出演者とともに、リアルな声を発信。

■広告主様向けのタイアップメニューも展開

ショートムービーを活用した情報発信が主流となる中、「MYPE」では、広告主様の商品・サービスの魅力を的確に伝えるTikTokアカウントタイアップメニューをご用意しています。

「ViVi」のコンテンツ力と信頼性、サイバー・バズのSNS運用やクチコミマーケティングにおける豊富な知見を掛け合わせ、生活者とブランドの接点を創出。

「MYPE」独自の分析をもとにしたフォーマットに貴社商品の特長を掛け合わせ、トレンド化の可能性を最大限に高めた企画をご提案します。

また、企画立案からクリエイティブ制作、SNS配信、レポーティングまで、すべての工程を一貫し「MYPE」がサポート。効果的かつスピーディーなプロモーション展開が可能です。

広告・タイアップに関する詳細・ご相談は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

講談社アドステーション

お問い合わせ先：https://c.cstation.kodansha.co.jp/adstation_form/(https://c.cstation.kodansha.co.jp/adstation_form/)

詳しい資料はこちら：https://c.cstation.kodansha.co.jp/ViVi_d_251003.pdf(https://c.cstation.kodansha.co.jp/ViVi_d_251003.pdf)