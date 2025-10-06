参加者募集【11/１（土）開催】「私らしいライフ・ワーク・バランス」について話しませんか？｜東京ウィメンズプラザトークカフェ第３回

東京都

東京ウィメンズプラザでは、若者や子育て中の女性が気軽に交流・相談できる場としてトークカフェを実施しています。

令和７年度第３回のテーマは、

「私らしいライフ・ワーク・バランスって？」

結婚・出産・キャリア等、私生活と仕事の両立にモヤモヤを感じている方はぜひご参加ください！「自分らしさ」を大切にするために、同年代の参加者と本音で語り合ってみませんか？

自分の話を聞いてもらったり、他の人の話を聞くことで、新しい視点や気づきが得られます！

参加無料・託児サービスあり（事前申込制）

イベントの詳細・申込方法は、特設サイトをご覧ください。

あなたの「私らしさ」を見つける第一歩、ぜひご参加ください！

イベント特設サイト：https://www.twp-talkcafe.metro.tokyo.lg.jp/

申込み :https://www.twp-talkcafe.metro.tokyo.lg.jp/

■イベント概要

【 イベント名 】 東京ウィメンズプラザトークカフェ第３回

テーマ「私らしいライフ・ワーク・バランスって？」

～生活と仕事のバランスを見直して、心地よい毎日をつくるために～

【 開催日時 】令和７年11月１日（土曜日）13:00～15:00

【 会 場 】東京ウィメンズプラザ 渋谷区神宮前5-53-67

【 参加費 】無料（託児あり ※要事前申込）

■実施内容

〇 ライフ・ワーク・バランスとは？

ライフ・ワーク・バランスを考えるための基盤を整理しましょう。

〇 理想のライフ・ワーク・バランスについて考えよう

ご自身の生活を振り返り、他の参加者の生活について聞き、

専門家と一緒に理想のバランスを考えてみましょう。

〇 個別相談

終了後、ファシリテーターとお話ししたい方はどうぞ！

【協力】

はたらく女性スクエア

働く女性等を対象に、キャリアアップに関することや、子育てと仕事の両立などの相談を実施する他、女性向けのセミナーを開催し、女性の「働き方」や「活躍」を支援しています。

※キャリアコンサルタントが講師・ファシリテーターとして参加

【問合せ先】：東京ウィメンズプラザトークカフェ事務局（株式会社おおわだぐみ内）

TEL 03-5422-1146

E-mail twp-talkcafe@ohwada-gumi.co.jp