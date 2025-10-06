【AlgorHRm】AI面接サービス比較資料を公開

株式会社ノックラーン

スタートアップ企業向け中途採用支援サービス「Recboo」や、HR領域に特化したAIソリューション「AlgorHRm（アルゴエイチアール）」を提供する株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英、以下ノックラーン）は、AIを活用した面接支援サービスを網羅的に整理した「AI面接サービス比較資料」を公開しました。

公開背景

AIによる業務効率化が進む中、採用領域でも「AI面接サービス」の導入が広がっています。

AI面接サービスを導入すれば、候補者の回答を、AIが自動で要約・スコアリングするため、面接官の工数を大幅に削減しながら、評価のばらつきを防げます。

また、24時間365日面接ができるため、多忙な候補者や、地方/海外の候補者との面接調整も手軽に行えると、注目を集めています。

一方で、AI面接サービスは近年多様なサービスが次々に登場しており、機能や特徴、料金体系が異なります。採用担当者にとっては、自社の課題や採用戦略に最も適したサービスを選定することが、成功の鍵を握ります。

そこでノックラーンは、AI面接サービスの特徴を体系的に整理し、比較可能な形にまとめた資料を作成しました。本資料が採用活動の判断材料となり、より効果的な面接運用につながれば幸いです。ぜひご活用ください。

資料の内容

資料ダウンロードはこちら（無料） :https://recboo.com/wp/wp05_form

本資料では、AI面接サービスを網羅的に取り上げ、導入検討に役立つ情報を提供しています。

- AI面接サービスを選ぶ5つのポイント- AI採用サービスカオスマップ- AI面接サービス比較表- ケース別おすすめのAI面接サービス- AI面接サービス13選

▼資料ダウンロードはこちら

ノックラーンは今後も、比較資料やカオスマップを通じて採用市場の可視化を進めるとともに、自社ソリューション「AlgorHRm（アルゴエイチアール）」を軸に次世代の採用支援を展開してまいります。

会社概要

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://corporate.knocklearn.com/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://www.algorhrm.ai/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com