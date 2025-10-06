シースクェアの海外送金カード「autosend」をローソン銀行ATMで取り扱い開始

株式会社ローソン銀行

株式会社シースクェア（東京都新宿区、代表取締役 ジェフ・ジョン、以下「シースクェア」）と株式会社ローソン銀行（東京都品川区、代表取締役社長 熊谷 智、以下「ローソン銀行」）はシースクェアが発行する海外送金カード「autosend（オートセンド）」のローソン銀行ATMでの取り扱いを2025年10月6日（月）より開始いたします。

このたびの連携により、全国のローソン店舗などに設置されている13,900台を超えるローソン銀行ATMにおいて、24時間365日※1、シースクェアが発行するカード一枚で簡単に海外送金手続きができる「autosend」のご利用が可能となり、お客さまの利便性が大きく向上いたします。

「autosend」はシースクェアが米国の国際送金サービス事業者のMoneyGram International, Inc.と提携し、外国人研修生や外国人労働者などによる郷里送金を主な対象に2025年3月から開始した海外送金サービスで、最新AI技術の活用により、迅速で簡単、安全に送金が行えます。

券面イメージ

お客さまはインターネットやアプリで会員登録のうえ、シースクェアの決済口座にお振込みいただくと、フィリピン、ベトナム、インドネシア、中国など世界200以上の国と地域へ送金ができ、お受取人さまは口座振込、現地代理店で現金のお受取りが可能です。今般、「autosend」の取り扱い開始により、ローソン銀行ATMでご利用いただけるシースクェアの海外送金カードは3つとなりました。

ローソン銀行は、ATMを活用した新たなサービスの拡充に力を入れております。海外送金サービスについては、2020年12月の資金移動業者との提携開始以降、2025年10月6日現在、14社の海外送金カードの取り扱いを実施しております。引き続き、ATM のサービス拡充とともに、提携先の拡大によるお客さまの利便性向上に積極的に取り組んでまいります。

※1 ATMのシステムメンテナンスの時間帯を除きます。

※ローソン銀行ATMでの海外送金サービスのご利用時間や手数料などは、こちら（https://www.lawsonbank.jp/atm/overseas/）をご確認ください。

※「autosend」のサービス詳細はこちら（https://autosend.jp/ja/）をご確認 ください。

＜シースクェアの概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/38381/table/172_1_f0531cc13c0fb31c334d33714ed5eec8.jpg?v=202510061056 ]

＜ローソン銀行の概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/38381/table/172_2_d44b8c42d733ffc2d40a73bef9e7f4ab.jpg?v=202510061056 ]

以 上