箔押しブランド「ROKKAKU 」と山の魅力を発信する「 Yamasanka」がコラボ。山と共にある時間が豊かになる、箔押しアイテムが登場。

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）が持つ、箔押しブランド「ROKKAKU」 と「Yamasanka」がコラボ。2025年10月6日（月）よりオンラインショップおよび全国の取扱い販売店より順次販売開始いたします。

箔押しブランド「ROKKAKU」と、山の魅力を発信する「Yamasanka」による初のコラボレーションが実現。いつでもどこでも、山の美しさや香りを感じられる〈ポストカード〉〈しおり〉〈ノート〉〈メッセージカード〉〈お香〉の5商品が誕生しました。

ROKKAKUの持つ多彩な箔と加工技術を詰め込んだ上質な輝きが、日常にそっと山の魅力を届けます。

【商品の概要】

●商品名：ポストカード

●商品サイズ：約W100×H148mm

●商品価格（消費税込み）：各330円（1枚入）

●山の連なりポストカード

連なる山々を3つの異なる景色で描いています。

山の凹凸感を際立たせるメタリックな箔と、大地や水面、雲海の質感をクリア箔で繊細に表現しました。

#01 丘群#02 湖#03 雲海

●山のポストカード

悠久の中で静かに繰り返されてきた、高嶺の朝と夜の情景。

同じ景色をベースに、箔と色使いで、それぞれの時間の美しさを表現しました。

箔押し加工による手触りと、砂目のようなテクスチャ加工が魅力です。

Platinum morningGolden night

●商品名：山のしおり

●商品サイズ：約W40×H125mm

●商品価格（消費税込み）：各440円（1枚入）

しおりの上部が山の形にダイカットされており、ノートや本に挟んだ時に山の姿が現れます。

日本の四季が織りなす山のイメージを箔押し加工のみで表現した、デザイナーと職人のこだわりが詰まったしおりです。

春曙青嶺黄昏雪化粧

●商品名：山のノート

●商品サイズ：約W90×H165×D8mm

●商品価格（消費税込み）：各1,540円

表紙には、ラフタッチで描かれた山のイラストを箔押しで表現。本文には防水加工を施した紙を採用しています。山で出会った出来事や気持ちを書き留めておきたい、そんな方におすすめです。

「原稿罫タイプ」と「縦罫タイプ」をご用意しました。

●商品名：山のメッセージカード

●商品サイズ：［封筒］約W105×H80mm［メッセージカード］約W10０×H74mm

●商品価格（消費税込み）：各550円（封筒1枚入 / メッセージカード1枚入）

封筒に施された山型の切り抜きから、箔押しがきらりと覗きます。

カードには、大切な記念日にふさわしい“山の頂”をデザインしました。

箔押し部分には、山の道のりや凹凸感を表現したテクスチャ加工を施し、細部までこだわり抜いて仕上げています。

登山者封筒デザイン雷鳥封筒デザイン

●商品名：Mt. Incense

●商品サイズ：約W70×H51.5×D23.5mm

●商品価格（消費税込み）：各1,980円（コーン型お香7個入 / お香立て1個入）

自然の香りで山の世界を旅するお香です。山にまつわる4つのシーンをご用意。

パッケージには細やかなクリア箔を施し、漂う香りの空気感を表現しています。

Scene #01 森林の落ち着いた香りScene #02 春風のやわらかな香りScene #03 夜露の儚い香りScene #04 朝霧の澄んだ香りROKKAKUとは

ROKKAKUは、箔押し技術を活かしたペーパーアイテムを通して、あらゆる場面に彩りを添えるブランドです。京都市内の六角通りで生まれ、ブランドと技術を受け継ぎながら、長年さまざまなアイテムを生み出してきました。

特別な場面はもちろん、日々のささやかな場面にも、心あたためる美しいコミュニケーションの機会を提供していきます。



■ROKKAKUブランドサイト

https://rokkaku-futaba.jp/

箔押し加工とは

熱と圧力によって、紙に箔を圧着させる技法です。浮世絵の木版画を刷り上げていくように、1枚ずつ金属板をつくり、2度3度と箔を重ねて絵柄を完成させていきます。

Yamasankaとは

「山っていいね、を分かち合う。」がコンセプトのブランド。

全国各地の山のお土産店で、山の魅力を分かち合うアイテムを展開しています。

■Yamasankaブランドサイト

https://contents.dentsu-pmp.co.jp/Yamasanka/

■フタバ株式会社概要



【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役社長 市川 宗一郎

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発

大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供

【WEB サイト】

企業 HP：http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷：https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/

「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話：052-882-1671

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）