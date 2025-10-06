【クロスマ】ハロウィン特別企画！初期費用無料＋お試し20日間キャンペーン実施

株式会社GoQSystem

株式会社IZUMI（本社：東京都中央区京橋、代表：藤本卓治）が提供する「クロスマ」は、新規導入者を対象に、ハロウィン限定の特別キャンペーンを2025年10月6日（月）10時より開始します。

本キャンペーンでは、初期費用が無料となり、さらに通常7日間のところを20日間じっくりお試しいただけます。

キャンペーン概要

■キャンペーン名

ハロウィンキャンペーン

■キャンペーン内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62228/table/223_1_746319deb1fbe0150bab5c53640af3e7.jpg?v=202510061056 ]

■キャンペーン期間

2025年10月6日（月）10:00 ～ 10月31日（金）17:00

■キャンペーン対象者

以下の条件を満たす方

・これからクロスマを新しくお申し込みいただく方（再開は対象外）

・2025年10月31日（金）17:00までに、トライアルプランを申し込みし20日後の正式契約が完了された方

■ご注意事項

・2025年10月5日以前にご利用を開始されている方は対象外です。

・弊社が提供する他のキャンペーンとの併用はできません。

キャンペーン利用方法

- お申し込み以下URLより、必要情報をご入力くださいhttps://crossma.jp/application-form/- 初期設定（所要時間：約5分）メールで届くマニュアル通りに進めるだけで、すぐにご利用開始いただけます。- 20日間フル体験すべての機能が無料でお試し可能。継続利用される場合、通常30,000円の初期費用が無料になります。※20日目までに解約のご連絡をいただいた場合、課金は一切発生しません。今すぐ始める :https://crossma.jp/application-form/

クロスマとは

Amazonへの出品商品を、楽天市場・Yahoo!ショッピング・au PAY マーケット・メルカリShops・Qoo10・Shopifyなど複数モールへ2クリックで一括出品可能。

さらに、在庫連携や受注処理、FBAマルチチャネル・STOCKCREW・Mimosa連携、メール配信まで自動化できます。

物販・ネットショップ運営にかかる日々の作業を、大幅に削減できます。

株式会社IZUMI

「クロスマ」はAmazonを起点とした複数モールへの同時出品、自動での価格・在庫変更、各モールの受注のマルチチャネル自動連携を強みとする、定額制WEBサービスです。

お問い合わせ先： info@crossma.jp (広報担当: 佐藤)

WEBサイト : https://crossma.jp

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

代表者：代表取締役 藤本 卓治