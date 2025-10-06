「_SHIP KOMBUCHA」、10月10日（金）より4日間アート＆クラフトを国内外へ発信する「SUPER ART & CRAFT MARKET」に出店！

株式会社 大泉工場

株式会社大泉工場（本社：埼玉県川口市、代表取締役：大泉寛太郎、以下、大泉工場）が製造・販売する、発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA（シップ コンブチャ）」は、2025年10月10日（金）11日（土）12日（日）13日（月・祝）の4日間、東京・天王洲で開催される「MEET YOUR ART FESTIVAL 2025」内のマーケットエリア「SUPER ART & CRAFT MARKET」に出店いたします。

「SUPER ART & CRAFT MARKET」に出店する背景

「_SHIP KOMBUCHA」は、2025年7月に、アート、ファッション、カルチャーあらゆるジャンルが融合した、体験型セレクトショップ「ビームス ライフ 横浜」のB印MARKET -FOOD-にてポップアップを実施いたしました。「_SHIP KOMBUCHA」の味わいへのこだわりやサステナビリティへの寄与に加え、アーティスト/アートディレクターとして活躍しているヒロ杉山氏による「ポップなカラーが重なり合うことでそれぞれの味を表現したデザイン」もお客様に評価いただきました。

この「ビームス ライフ 横浜」でのポップアップがきっかけとなり、エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社と株式会社ビームスクリエイティブが共同で企画・キュレーションを行うマーケット「SUPER ART & CRAFT MARKET」に出店することとなりました。

日本を拠点に現代的なクラフツマンシップの精神で物作りをしている90以上のクリエイターやブランド、店舗が一堂に会する「SUPER ART & CRAFT MARKET」では、アートグッズ、クラフト、フード＆ドリンクの３つのカテゴリーから全国各地の注目ブランドが厳選して紹介されます。「_SHIP KOMBUCHA」は、アートとクラフトを横断的に扱うマーケット領域への参加を通じて、オーガニックや上質な素材の魅力をデザインを通じて発信していきます。

会場では、「ORIGINAL」「YUZU HEADS」「SHISO FUTURE」「HOP BREEZE」4種の定番フレーバーを販売いたします。爽やかな飲み心地と、発酵由来の奥深い風味をぜひ直接ご体験ください。

「SUPER ART & CRAFT MARKET」開催概要

■会場：「MEET YOUR ART FESTIVAL 2025」マーケットエリア全域（東京・天王洲）

■会期：2025年10月10日（金）～13日（月・祝）

■開催時間：MEET YOUR ART FESTIVALの開催時間に準ずる

■入場料：無料

HP：https://avex.jp/meetyourart/festival/market/

「MEET YOUR ART FESTIVAL2025」開催概要

■会場：東京・天王洲運河一帯

■会期：2025年10月10日（金）～13日（月・祝）

■開催時間：

10日：16:00 - 22:00

※10日はマーケット、ライブのみの開催（アートエリアは終日内覧会）

11日：11:00 - 20:00

12日：11:00 - 20:00

13日：11:00 - 18:00

HP：https://avex.jp/meetyourart/festival/

Instagram：https://www.instagram.com/meet_your_art/

■ アートチケット：

・一般：2,500円（前売り）、3,000 円（当日）

・学生：1,500 円（前売り／要・学生証）、2,000 円（当日／要・学生証）

http://bit.ly/3TFKSJD

※アートエキシビジョン「Ahead of the Rediscovery Stream」＜寺田倉庫 G3-6F＞、アートフェア「MEET YOUR ARTISTS」「MEET YOUR ARTISTS -CROSSOVER-」＜E HALL／B&C HALL＞にご入場いただけるアートチケットです。

「_SHIP KOMBUCHA」について

コンブチャは、お茶に糖類を加え酢酸菌と酵母から生まれた『SCOBY（スコビー）』を入れて発酵させた植物由来の微炭酸飲料「発酵スパークリングティー」です。

ほかの発酵食品と同じように、腸内環境を整える働きから免疫力強化やアンチエイジング等の効果を期待して、健康でアクティブな暮らしを求める人たちに人気のドリンクです。海外ではカフェやスーパーマーケットなどで気軽に手に入るほどポピュラーなドリンクで、フルーティな酸味と爽やかな飲み口が特徴です。

「_SHIP KOMBUCHA」は、果汁・香料・保存料は一切添加せずに、自然栽培などのナチュラルな原材料を使用して醸造しているオーガニック・コンブチャブランドです。2023年にはコンブチャとしては日本で初めて有機JAS認証を取得したほか、世界大会において4フレーバーすべてが賞を受賞しました。日本でも数少ない非加熱製法のコンブチャ専用ブルワリーで、お茶の抽出から発酵、ボトリングまで、職人の手で丁寧に時間をかけて醸造しています。白ブドウや洋梨を思わせるフルーティな酸味と発酵由来のうまみをお楽しみいただけます。

「_SHIP KOMBUCHA」の導入をお考えの皆さまへ

電話番号：048-222-1171

メール：kombucha@oks-j.com

公式サイト／オンラインショップ：https://shipkombucha.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/_ship_kombucha/

株式会社大泉工場について

株式会社大泉工場は「地球を笑顔で満たし、素敵な環境を創造する」というパーパスのもと、人と自然が調和する未来を目指し、持続可能な社会の実現に貢献するため、発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA」の製造・販売、プラントベース・カフェの運営、ファーマーズマーケットの企画・運営など、ウェルネス・環境配慮を軸に多岐にわたる事業を展開しています。

会社名 ： 株式会社大泉工場

代表者 ： 代表取締役 大泉寛太郎

本社所在地： 埼玉県川口市領家5-4-1

設立 ： 1938年3月（1917年3月創業）

資本金 ： 20,000,000円

URL ： https://www.oks-j.com/

お問合せ ： https://www.oks-j.com/contact

事業内容：

SHIP KOMBUCHA（コンブチャの製造・販売）／ 1110 CAFE/BAKERY ／ BROOKS GREENLIT CAFE ／ CAMPUS（スペースレンタル・OKS CAMPUS MARKET等のイベント企画運営）／ Goodnature（コールドプレスジュースマシン販売・修理）／ FUTURE FUN FOOD（ポップコーンマシンの販売・修理）／ Food Products 事業 ／ 不動産管理

※本プレスリリースに記載されている内容は、発表日現在のものです。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。