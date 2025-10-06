全てが許される『ギルティホール』へようこそ――2025年秋アニメ『ギルティホール』出演声優の直筆サイン入り収録台本が当たるプレゼントキャンペーンを開催！
株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するアニメ見放題サービス「AnimeFesta（アニメフェスタ）」は、2025年10月5日（日）24時00分より、秋アニメ『ギルティホール』に出演している声優陣のサイン入り収録台本が当たるプレゼントキャンペーンを開催します。
【あなたは誰を指名する？】サイン入り台本が当たるプレゼントキャンペーン開催！
キャンペーン期間中、『ギルティホール』の特集ページより、推しのキャラクターを指名して、Xに投稿していただいた方の中から抽選で各1名様に、出演声優（星野舞 役：あまいみるくさん／宝条真琴 役：千代木檸檬 さん 日向彩 役：夏樹柑菜 さん／佐々木真守 役：西山ユウキ さん）の寄せ書きサイン入り収録台本をプレゼントします。
【特集ページ】
https://animefesta.iowl.jp/campaigns/campaigns-1813
【応募期間】
2026年1月12日 23:59まで
【応募方法】
１.：特集ページ内のキャラクターから「指名する」ボタンを選択
２.：Xにてポストを投稿すると応募完了
【賞品】
・キャスト直筆サイン入り収録台本(#1~#4) ：1名様
・キャスト直筆サイン入り収録台本(#5~#8) ：1名様
【サインを入れている方】
・あまいみるくさん（星野舞 役）
・千代木檸檬さん（宝条真琴 役）
・夏樹柑菜 さん（日向彩 役）
・西山ユウキ さん（佐々木真守 役）
作品情報：『ギルティホール』とは
[スト―リ―]
「お好きな教え子をお選びください…」
残業続きの教師・佐々木の前に現れたのは『ギルティホール』。
指名パネルに変わった下駄箱を前に、
さすがに夢だと思い冗談で一人の教え子を指名すると、
真夜中の教室に現れた彼女は、悪態をつきながら恥ずかしそうにこちらを見つめてきて…
「さっさと終わらせるから。我慢するとか無しな。」
教師と教え子、禁断のカンケイ…。
全てが許される『ギルティホール』へようこそ――
【配信概要】
タイトル ：ギルティホール
独占先行配信日 ：2025年9月12日（金）17:00
作品ページ ：https://animefesta.iowl.jp/titles/1813
独占先行配信では、地上波と同内容のオンエア版（第1話）に加え、AnimeFesta限定配信のプレミアム版（ノーカットver.）を一足先にご視聴いただけます。オンエア版は無料でご視聴いただけますので、気になった方はぜひ、AnimeFestaにて本作をお楽しみください。
[CAST]※オンエア版・プレミアム版共通キャスト
星野舞 CV：あまいみるく
宝条真琴 CV：千代木檸檬
日向彩 CV：夏樹柑菜
佐々木真守 CV：西山ユウキ
[INFORMATION]
アニメ公式HP ：https://guiltyhole.af-original.com/
公式X ：https://x.com/af_originalMT
AnimeFesta ：https://animefesta.iowl.jp/
AnimeFesta公式X ：https://x.com/AnimeFesta_Info
(C)ケンティ / Suiseisha Inc.
AnimeFesta（アニメフェスタ）
AnimeFestaは月額登録制の見放題動画配信サービスです。
AnimeFestaオリジナル作品、通称”僧侶枠”のオンエア版やTV放送では見ることのできないプレミアム版の視聴が可能です。また、AnimeFestaでは、新作アニメや規制解除版アニメの配信にも力をいれ、お客様に魅力的なコンテンツをお届けしていきます。
名 称 ：AnimeFesta（アニメフェスタ）
開 始 ：2021年5月10日（月）
配 信 ：AnimeFestaオリジナル全作品、その他人気アニメ作品多数。
ＵＲＬ ：https://animefesta.iowl.jp/entry
AnimeFesta公式SNS
X ：@AnimeFesta_info
Instagram ：https://www.instagram.com/animefesta_info/
TikTok ：https://www.tiktok.com/@animefesta_info
株式会社ウェイブ
ウェイブは、紙媒体が主流であったコミック市場で10年以上前から電子コミック製作に参入。紙媒体とは違った視点からクリエイター様と協業し、電子コミック市場で確かな実績を収めています。オリジナル作品を持つ強みを活かし、アニメの製作・放送や国内外向けコンテンツ配信事業にも着手し、日々挑戦を続けています。
所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F
設 立：2010年4月9日
資本金：73,000,000円
代表者：代表取締役 関口航太
ＵＲＬ：https://wwwave.jp/